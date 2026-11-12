Alle Terme di Diocleziano, opere recuperate dal sisma, arte contemporanea e testimonianze raccontano dieci anni di ricostruzioni. Federica Rinaldi: «Il Museo Nazionale Romano vuole essere un presidio civico e sociale per le comunità».

«La mostra nasce proprio a dieci anni dall’evento come esigenza per mantenere le memorie. La memoria di quello che è successo, la memoria dei territori, la memoria delle persone e la possibilità di ricostruire insieme». Nelle parole di Federica Rinaldi, Direttrice del Museo Nazionale Romano, c’è già il senso di Cratere 2016-2026. Storie di comunità e ricostruzioni, allestita alle Terme di Diocleziano fino al 31 gennaio 2027. Tra queste memorie c’è una Madonna recuperata dalle macerie, un reliquiario quattrocentesco, una scatola di fili e aghi. E persino un frammento del materiale con cui era stata costruita una casa, salvato da chi voleva conservarne il ricordo.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Nel percorso espositivo il patrimonio dei territori colpiti dal terremoto passa attraverso opere d’arte e oggetti quotidiani, immagini e voci: elementi diversi per storia e funzione, nei quali le persone continuano a riconoscere una parte della propria vita. Il punto, nella visione della Direttrice, è già nel titolo: le ricostruzioni sono molteplici, come le comunità e le esperienze che le attraversano, e riguardano gli edifici e le opere tanto quanto la possibilità di ritrovarsi e trasmettere ciò che il sisma ha rischiato di interrompere.

Cratere: dieci anni di ricostruzioni alle Terme di Diocleziano

Aperta dall’11 novembre 2026, la mostra è curata da Alfonsina Russo, Stefano Lanna, Alessio De Cristofaro, Federica Rinaldi e Gabriele Simongini. Il progetto è realizzato dal Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale (DiVa), dal Piano Olivetti per la cultura, dall’Istituto centrale per la valorizzazione economica e la promozione del patrimonio culturale (IC-VEPP) e dal Museo Nazionale Romano, in collaborazione con la Struttura commissariale Sisma 2016 della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il percorso riparte dalla sequenza sismica iniziata alle 3.36 del 24 agosto 2016, che ha interessato 138 comuni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, in un territorio abitato da circa 540 mila persone.

Attraverso sei sezioni, l’esposizione accompagna il pubblico dalle terre e dalle comunità alla frattura del sisma, dalle reazioni delle popolazioni al recupero del patrimonio e della memoria, fino alla ricostruzione e alle espressioni artistiche. Ispirato ai principi della Convenzione di Faro, il racconto pone al centro le comunità di eredità del Cratere. Opere, documenti, testimonianze audiovisive e oggetti restituiscono un processo ancora aperto, nel quale la cultura partecipa alla ricostruzione della vita collettiva. «Il titolo della mostra, Storie di comunità e ricostruzioni, mette l’accento proprio sugli esseri umani. La mostra trasuda umanità nelle tantissime interviste che è possibile ascoltare», sottolinea Rinaldi.

Le opere recuperate: da Camerino ad Amatrice e Norcia

Tra le opere simbolo esposte c’è la Madonna della Misericordia di Camerino, scultura lignea della metà del XV secolo recuperata il 10 aprile 2017. Accanto, il reliquiario della Filetta di Amatrice, realizzato da Pietro Vannini nel 1472, è legato alla storia del ritrovamento di un antico cammeo raffigurante Diana cacciatrice. Il percorso comprende inoltre la Madonna vestita di Campi Alto a Norcia, della fine del XVIII secolo, e le statuette votive di kourotrophos provenienti dal Museo Nazionale d’Abruzzo: figure femminili legate alla maternità e alla protezione dei bambini.

LEGGI ANCHE: Mostre novembre 2026 a Roma: la guida aggiornata

Sono opere che custodiscono un valore artistico e, insieme, una relazione con le comunità di appartenenza. Il loro recupero entra in un lavoro molto più ampio: il bilancio presentato dalla mostra conta oltre 20 mila beni mobili danneggiati, 4.500 metri lineari di archivi e più di 10 mila volumi coinvolti. Dal 2017 sono stati autorizzati 504 interventi, dei quali 405 riguardano edifici di culto.

Burri, Licini e Mariani: la frattura nella materia

Alle opere recuperate si affianca una selezione di lavori di 24 artisti legati alle quattro regioni colpite, insieme alle creazioni degli studenti delle Accademie di Belle Arti dell’Aquila, di Macerata e di Perugia e del Liceo artistico di Rieti. In Forma Archetipa 91 (2010), Marcello Mariani utilizza polveri e frammenti delle macerie dell’Aquila dopo il terremoto del 2009. La distruzione entra materialmente nell’opera e viene trasformata dal gesto artistico. Reliquie nere (1958) di Vasco Bendini apre invece una riflessione sull’abisso, anche psicologico, mentre Nero Bianco Nero (1955) di Alberto Burri porta nella materia squarci, cuciture e superfici tormentate. Nel percorso trova spazio anche Cristallo trasgredito di Lia Drei.

Con Amalassunta (1955) di Osvaldo Licini, il percorso introduce la possibilità del conforto e della rinascita attraverso l’immagine poetica. Il rapporto dell’artista con il terremoto appartiene anche alla sua biografia: dopo il sisma del 1943, Licini aveva coperto con una pittura murale le crepe nella propria abitazione a Monte Vidon Corrado. Insieme ai lavori di Piero Dorazio, Ettore Spalletti, Giuseppe Uncini, Leoncillo e degli altri artisti presenti, queste opere interrogano la fragilità, la trasformazione e la possibilità di dare forma alla memoria.

Le voci delle comunità e gli oggetti della vita quotidiana

La dimensione personale emerge nella ricerca demoetnoantropologica condotta dall’Istituto centrale per il patrimonio immateriale ad Amatrice, Camerino, Campotosto e Norcia, i cui risultati confluiscono nel percorso espositivo. In mostra, sette brevi documentari raccolgono le voci degli abitanti di Amatrice, raccontandone gesti, saperi e quotidianità dopo il sisma. Postazioni audio, fotografie e una videoinstallazione esplorano invece le nuove forme dell’abitare a Camerino. Una stanza immersiva restituisce il paesaggio sonoro di Campotosto, tra natura, pastorizia, artigianato, cantieri e tradizioni dei poeti a braccio. Una mappa multimediale presenta infine le iniziative di aggregazione e i progetti nati dal basso a Norcia.

Il progetto di archeologia della memoria, coordinato dall’IC-VEPP, raccoglie invece oggetti individuati insieme alle comunità: dalla scatola di fili e aghi di nonna Emma alla macchina fotografica di Gecco. È in questa dimensione quotidiana che Rinaldi riconosce uno dei passaggi più coinvolgenti del percorso: «Mi ha commosso molto vedere addirittura un pezzo del materiale da costruzione di una casa che una persona ha voluto a tutti i costi recuperare proprio per mantenere il ricordo. Abbiamo voluto fortemente dare la voce alle persone e riteniamo che questa archeologia della memoria sia proprio la forza di questa mostra».

Un museo in cui tornare a ritrovarsi

La partecipazione delle comunità prosegue durante l’apertura dell’esposizione, accompagnata da un programma pubblico di incontri e conferenze dedicato a tutela, valorizzazione, giovani, creatività e territori. Per favorire questo ritorno, l’ingresso alla mostra e alle Terme di Diocleziano è gratuito per tutti i residenti nei comuni del Cratere. «Invitiamo proprio quindi tutte le comunità del territorio, anche grazie all’istituzione di un biglietto gratuito, a venire a ritrovarsi in questo spazio. A risentirsi, a continuare a condividere lasciando le proprie testimonianze all’interno di un museo, che è il Museo Nazionale Romano, che vuole essere un presidio civico, sociale per le comunità», dice Rinaldi.

È una possibilità di partecipazione che, nelle parole della direttrice, «non è finita, ma continua». La mostra conserva ciò che è stato salvato e lascia spazio alle persone che possono ancora aggiungere una storia, riconoscere una voce, ritrovare qualcosa di sé. Cratere 2016-2026. Storie di comunità e ricostruzioni è alle Terme di Diocleziano, in via Enrico de Nicola 78 a Roma, fino al 31 gennaio 2027. Apertura dal martedì alla domenica, ore 9–19, con ultimo ingresso alle 18.