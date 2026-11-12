Al Mattatoio di Roma, trent’anni di opere incontrano fumetti, vinili e fotografie: un viaggio nell’immaginario dell’artista, da Jack Kirby a David Lynch.

C’è anche il Joker nell’archivio di Adrian Tranquilli. Compare in Don’t Forget the Joker (2007), una delle opere in forma di graphic novel presentate nella mostra Tomorrow Remember Yesterday, aperta dall’11 novembre al Mattatoio di Roma. Intorno, però, il repertorio si allarga: fumetti, prime edizioni, vinili, lettere e fotografie accompagnano sculture, installazioni, video e grafica. Il personaggio dei comics è una porta d’ingresso in un immaginario che si è costruito attraversando linguaggi diversi.

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Adrian Tranquilli, ALIEN – The Wrong Way To Hollywood, 1998, Courtesy l’artista.

Curata da Maria Vittoria Pinotti, la personale riunisce opere degli ultimi trent’anni. Tranquilli, nato a Melbourne nel 1966 e attivo a Roma, sceglie di mostrarle insieme a una parte dei materiali da cui il suo lavoro prende forma. Il risultato vuole sottrarsi alla successione ordinata di una retrospettiva: al posto di una carriera ripercorsa per tappe, un insieme di frammenti da mettere in relazione.

Dal Joker a Jack Kirby, il fumetto entra nella mostra

Don’t Forget the Joker è affiancato da un’altra opera in forma di graphic novel, A Little Black Book (2026). Il percorso comprende inoltre interi nuclei espositivi: Futuro Imperfetto (1998), Future Imperfect (1999), Know Yourself (2002), In Excelsis (2013–2025) e The Unguarded Moment (2019).

Adrian Tranquilli, YODA – The Guardian, 1998, Courtesy l’artista.

Il fumetto occupa anche lo spazio dei riferimenti dichiarati, dove compare Jack Kirby. È un passaggio interessante per chi arriva in mostra attraverso un personaggio riconoscibile come il Joker: accanto alle opere trova anche libri e materiali che permettono di avvicinarsi alla formazione dello sguardo dell’artista. La cultura pop entra così nel percorso attraverso oggetti concreti, conservati, letti e ascoltati.

David Lynch, il post-punk e una canzone dei Chameleons

Tra i riferimenti convivono David Lynch, letture di antropologia e musica rock, dark e post-punk. Anche il titolo della mostra viene da un ascolto: Tomorrow Remember Yesterday è tratto da Nostalgia, brano della band inglese The Chameleons. La frase tiene insieme tempi diversi: il domani, il ricordo, ciò che è già accaduto. È il filo del progetto, che guarda alla memoria personale e a quella collettiva come elementi del processo creativo. I vinili e le lettere esposti accanto alle opere rendono visibile questa trama di incontri e rimandi: un archivio in cui una canzone può trovare posto vicino a un fumetto o a una lettura di antropologia.

Le fotografie di Claudio Abate e la memoria dell’arte a Roma

In questo insieme entra anche la scena artistica romana e italiana. Dall’Archivio Claudio Abate provengono fotografie di opere come La Vedova Blu (1968) di Pino Pascali e Lo Zodiaco (1970) di Gino De Dominicis. La loro presenza allarga il racconto oltre i riferimenti cinematografici e musicali. Sono immagini che appartengono al contesto culturale in cui si è formato Tranquilli e che la mostra accosta al resto del suo materiale documentale. Il percorso consente così di osservare le opere insieme a una parte di ciò che le precede: immagini incontrate, libri rimasti, dischi tornati sul piatto.

Adrian Tranquilli, This is not a love song 1, 2005, vetroresina e oro, 190x175x40 cm, Courtesy dell’artista.

Tomorrow Remember Yesterday è visitabile fino al 17 gennaio 2027 al Mattatoio di Roma, Padiglione 9B, in piazza Orazio Giustiniani 4. L’ingresso è gratuito. La mostra è aperta dal martedì alla domenica, dalle 11 alle 20, con ultimo ingresso alle 19.30. Lunedì chiuso.

Foto Preview: Adrian Tranquilli, Yourself, 2002, Courtesy l’artista.