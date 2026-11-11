Per la stagione 2026/27 il Teatro Duse di Bologna ospita ‘Shamorra’, monumentale sipario d’autore di Gianni Asdrubali, opera dipinta interamente a mano e proveniente dal Teatro Cartiere Carrara di Firenze.

Per la Stagione 2026/27 il Teatro Duse di Bologna accoglie Shamorra, il monumentale sipario d’autore firmato da Gianni Asdrubali e proveniente dalla collezione del Teatro Cartiere Carrara di Firenze. L’opera, alta sei metri e mezzo e lunga quindici, è visibile al pubblico dal 10 novembre 2026 al 10 maggio 2027 e si inserisce nel progetto dedicato ai sipari d’artista che negli anni ha portato sul palco lavori di Carla Accardi, Aldo Mondino, Luigi Mainolfi, Nicola De Maria, Fabrizio Plessi, Lorenzo Puglisi e Pino Pinelli.

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Un mostro d’arte tra pittura, spazio e teatro

Definito dall’artista un mostro d’arte, Shamorra è un sipario che non separa ma invita lo spettatore a entrare in un entanglement di punti spazio-temporali, in cui forma e anti-forma si inseguono, si agganciano e si respingono. Asdrubali ha lavorato direttamente sulla stoffa, trasformandola in una tela bianca gigante, dipinta interamente a mano in cinque ore febbrili con l’aiuto di una sola assistente. Il gesto ampio e veloce genera campi di energia che sembrano espandere lo spazio scenico, in continuità con la ricerca dell’artista tra muro, tela e ambiente digitale.

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La poetica di Gianni Asdrubali e la collezione dei Sipari d’autore

Nel sipario bolognese Asdrubali riprende una sua immagine pittorica maturata alla fine degli anni Ottanta, in opere come Eroica del 1988, amplificandone la radicalità cromatica aggressiva e ritmica in scala monumentale. Come in tutta la sua ricerca, i segni non sono mai fini a sé stessi ma strumenti concettuali che creano lo spazio agendo nel vuoto. Shamorra entra così nella raccolta dei Sipari d’autore, progetto dell’Associazione Amici della Contemporaneità ideato nel 2005 da Claudio Bertini e Massimo Gramigni con il gallerista Santo Ficara e il sostegno della Fondazione CR Firenze, confermando il dialogo sempre più stretto tra arte contemporanea e scena teatrale.

Gianni Asdrubali, tra astrazione povera e grandi istituzioni internazionali

Nato a Tuscania nel 1955, Gianni Asdrubali esordisce nel 1979 con Il Muro magico e tiene la sua prima personale alla Galleria Artra di Milano nel 1984. Protagonista del gruppo Astrazione Povera teorizzato da Filiberto Menna, espone in istituzioni come la Galleria d’Arte Moderna di Bologna, il Museum Fridericianum di Kassel, il Museu de Arte Moderna di San Paolo del Brasile, il MACRO di Roma e Palazzo Forti a Verona. Negli ultimi anni ha sviluppato anche opere digitali interattive e pitture virtuali autogenerative, portando la sua idea di pittura come generatrice di spazio oltre i confini del supporto tradizionale.

Foto: Ufficio Stampa