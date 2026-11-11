Il 10 e l’11 novembre due incontri con l’artista e visite alle sculture di ‘Pop Mythology’: un’occasione per esplorare il rapporto tra immaginario pop e patrimonio archeologico.

Philip Colbert torna a Pompei per incontrare gli studenti e accompagnarli alla scoperta delle sue sculture. Il 10 e l’11 novembre, la mostra Philip Colbert in Pompeii: Pop Mythology diventa il punto di partenza di due appuntamenti riservati alle nuove generazioni: un confronto con l’artista britannico sul suo lavoro e sul rapporto tra arte contemporanea e patrimonio archeologico.

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Gli studenti possono così osservare le opere attraverso il racconto del loro autore, seguendo il percorso che porta un astice, alter ego di Colbert, a muoversi tra mitologia classica, fumetto e cultura pop. La visita diventa anche un modo per interrogarsi sulle scelte dell’artista: perché collocare queste figure tra le rovine e quali riferimenti all’antichità si nascondono dietro il loro aspetto giocoso?

Gli appuntamenti con l’artista

Il programma del 10 novembre, alle 11 presso l’Auditorium del Parco Archeologico di Pompei, prevedeva i saluti del direttore Gabriel Zuchtriegel, gli interventi di Philip Colbert e Lorenzo Zichichi de Il Cigno Arte, seguiti da una visita alle opere insieme all’artista. Mercoledì 11 novembre, sempre alle 11, è in calendario il secondo incontro, con lo stesso formato di approfondimento e visita guidata.

Installazione di astici colorati di Philip Colbert tra le colonne e gli archi di Pompei

L’iniziativa si inserisce nel lavoro del Parco con il pubblico scolastico e formativo. Secondo i dati diffusi nel comunicato, tra luglio e ottobre 2026 sessanta gruppi di studenti hanno partecipato alle attività didattiche su prenotazione nei suoi siti. Di questi, 46 provenivano dall’estero e 14 dall’Italia: una presenza internazionale pari a oltre il 76% del totale. I numeri riguardano le attività didattiche dei siti del Parco nel loro complesso. È in questo contesto che si collocano gli incontri con Colbert, dedicati alla possibilità di avvicinare il patrimonio archeologico attraverso le immagini e i linguaggi dell’arte contemporanea.

Gli astici di Colbert e le immagini dell’antichità

A fornire il materiale di questo confronto è Pop Mythology, inaugurata il 27 luglio 2026 e curata da Cesare Biasini Selvaggi. La mostra porta oltre trenta sculture monumentali tra Pompei e altri siti del territorio, con protagonisti astici colorati, figure robotiche e creature immaginate come reperti mitologici del futuro.

Guerrieri-astice robotici di Philip Colbert tra le rovine del Parco Archeologico di Pompei

Al centro c’è The Lobster, l’astice alter ego dell’artista. Tra i riferimenti del progetto compare anche il mosaico a soggetto marino proveniente dalla Casa del Fauno, oggi conservato al Museo Archeologico Nazionale di Napoli: un legame concreto con le immagini della città antica, rielaborate nel repertorio di Colbert. «Pompei è, per me, la città dell’antichità per eccellenza. – aveva dichiarato l’artista all’inaugurazione – Un luogo che esiste oltre il tempo. Non riesco a immaginare un contesto più potente in cui creare un dialogo scultoreo sul tempo, sull’identità e sui modi in cui l’arte può trascendere i propri limiti».

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Organizzata da Il Cigno Arte in collaborazione con il Parco Archeologico di Pompei, l’esposizione prosegue fino al 30 novembre 2026 e coinvolge anche Longola, Boscoreale, Oplontis, Villa San Marco, Villa Arianna e il Real Polverificio Borbonico. Per gli studenti che incontrano Colbert, quelle sculture diventano soprattutto l’occasione di risalire dalle immagini alle idee, ascoltando chi le ha concepite.

Foto: Ufficio Stampa