Dal 28 novembre 2026 al 9 gennaio 2027 la LeoGalleries di Monza dedica a Balla, Depero, Dottori e ai protagonisti dell’aeropittura un percorso immersivo tra velocità, città moderne e visioni dall’alto.

Dal 28 novembre 2026 al 9 gennaio 2027 LeoGalleries di Monza presenta la mostra La vertigine del Futurismo, a cura di Massimo Duranti e Andrea Baffoni. L’esposizione riunisce opere che attraversano diverse fasi del movimento futurista, mettendo al centro la velocità, il dinamismo e la trasformazione radicale dello sguardo sull’età moderna.

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Aeropittura e nuove visioni del paesaggio

Cuore del progetto è la ricerca aeropittorica di Gerardo Dottori, al centro anche del volume Gerardo Dottori. Futurista aeropittore pubblicato da Gangemi Editore, che Duranti presenta in occasione dell’inaugurazione. La prospettiva dall’alto, sperimentata dagli artisti futuristi con l’aeroplano, ridefinisce il rapporto tra terra e cielo, città e paesaggio, restituendo il mondo come un intreccio di traiettorie, linee di forza e geometrie in continua mutazione.

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Artisti, opere e percorsi della mostra

Accanto a Dottori, il percorso espositivo mette in dialogo anche le ricerche di Giacomo Balla, Fortunato Depero, Roberto Marcello Baldessari, Tato, Fillia, Cesare Andreoni, Marisa Mori, Renato Di Bosso, Ivanhoe Gambini, Alessandro Bruschetti e Tullio Crali. Tra treni, aeroplani, skyline industriali e grafica pubblicitaria, la mostra racconta come il Futurismo abbia saputo estendere il proprio linguaggio dalla pittura alle arti applicate, fino alla comunicazione visiva.

La vertigine del Futurismo è visitabile alla LeoGalleries di Monza dal 28 novembre 2026 al 9 gennaio 2027, con inaugurazione sabato 28 novembre alle 17:30, accompagnata dagli interventi critici dei curatori. La galleria, in via de Gradi 10, è aperta dal martedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, con ingresso libero, offrendo l’occasione di riscoprire uno dei capitoli più radicali dell’arte italiana del Novecento.

Foto: Ufficio Stampa