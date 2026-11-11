Alla Triennale Milano oltre duecento opere raccontano il percorso di Costantino Nivola tra Sardegna e New York, dal sand-casting ai grandi progetti di arte pubblica e domestica.

Dall’11 novembre 2026 al 14 febbraio 2027 Triennale Milano dedica a Costantino Nivola la mostra Costantino Nivola. Scolpire il vento, a cura di Cecilia Alemani con progetto di allestimento di Alessandro Floris. L’esposizione propone oltre duecento opere per restituire la complessità di una figura chiave del modernismo transatlantico, capace di intrecciare scultura, architettura, design e grafica in un continuo dialogo tra arte e spazio abitato.

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Un ponte tra Sardegna, New York e modernismo

Nato a Orani, in provincia di Nuoro, nel 1911 e formatosi tra la Sardegna e l’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Monza, Nivola partecipa giovanissimo alla 6a Triennale del 1936 con l’affresco Si costruiscono le città. Nel 1939 approda a New York in fuga dal fascismo e qui sviluppa una ricerca capace di coniugare la cultura arcaica del Mediterraneo con l’energia cosmopolita della metropoli americana, trasformando materiali come cemento, sabbia e metallo in un manifesto di umanesimo moderno.

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Sand-casting, arte pubblica e dimensione domestica

Il percorso espositivo si articola in cinque capitoli che seguono le tappe fondamentali della ricerca di Nivola: dalle prime esperienze nell’ufficio grafico Olivetti alle grandi sculture antropomorfe e ai progetti di arte pubblica, fino alla rivoluzionaria tecnica del sand-casting, che attraverso colate di gesso o cemento in stampi di sabbia bagnata genera superfici ricche di texture. La mostra affronta anche il dialogo tra maschile e femminile, l’impegno politico dell’artista di fronte alle tensioni sociali del Novecento e il rapporto tra scultura e architettura, per chiudersi con la dimensione domestica e relazionale della casa-giardino di Springs a East Hampton, pensata come un’utopia condivisa tra natura, famiglia e comunità.

Foto: Ufficio Stampa