A Palazzo Tarasconi di Parma apre la mostra immersiva ‘Caravaggio e la Luce del Seicento’, un percorso nel caravaggismo tra luce drammatica, realismo e maestri italiani e stranieri.

Si apre l’11 novembre a Palazzo Tarasconi, a Parma, la mostra Caravaggio e la Luce del Seicento, un percorso immersivo dedicato al fenomeno del caravaggismo. L’esposizione mette in evidenza l’impatto rivoluzionario di Michelangelo Merisi da Caravaggio su un’intera generazione di artisti, ripercorrendo come il suo linguaggio abbia trasformato per sempre il rapporto tra luce, ombra e racconto pittorico.

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Il percorso tra i maestri del caravaggismo

L’itinerario espositivo si apre con opere che restituiscono la forza espressiva e il senso di tensione tipici delle prime sperimentazioni caravaggesche, in cui la luce diventa elemento narrativo ed emotivo. In questa sezione il pubblico incontra artisti come Bartolomeo Manfredi e Antiveduto Gramatica, che raccolgono l’eredità del maestro e ne sviluppano il linguaggio, contribuendo alla nascita di una sensibilità pittorica innovativa e profondamente realistica.

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Orazio Gentileschi, Stanzione e gli orizzonti internazionali

Proseguendo nel percorso, la mostra presenta autori come Orazio Gentileschi e Massimo Stanzione, che rielaborano il naturalismo caravaggesco in una chiave più raccolta e lirica. Le loro opere creano atmosfere intime, fatte di gesti misurati e sguardi sospesi, dove la luce non è solo strumento drammatico ma anche mezzo per esprimere emozioni e profondità psicologica. Lo sguardo si allarga poi alla diffusione internazionale del caravaggismo, con artisti stranieri come Van der Helst, Stomer e De Ribera, che reinterpretano il linguaggio del maestro dimostrando la sua straordinaria influenza oltre i confini italiani.

La scuola bolognese e il culmine con l’Incredulità di San Tommaso

Accanto alle riletture straniere si inserisce la scuola bolognese, con figure come Guido Reni e Simone Cantarini, in cui chiaroscuro e teatralità si fondono con un ideale di equilibrio formale e armonia compositiva. Il momento conclusivo del percorso è dedicato a L’Incredulità di San Tommaso, capolavoro assoluto di Michelangelo Merisi da Caravaggio, che rappresenta il culmine emotivo e concettuale della mostra: una sintesi esemplare di luce, realismo e dimensione spirituale, cuore di una rivoluzione visiva che ancora oggi parla con forza allo sguardo contemporaneo.

Nel complesso, il percorso espositivo offre una panoramica ampia e articolata del caravaggismo, mettendo in luce la varietà dei suoi sviluppi e la vitalità dei suoi interpreti, sempre in dialogo con la potenza innovativa e irripetibile del maestro. Un’esperienza culturale pensata per accompagnare il visitatore alla scoperta di un Seicento in cui la pittura diventa teatro di emozioni, dramma e introspezione.

Foto: Ufficio Stampa