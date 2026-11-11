Dal 13 al 16 novembre 2026 il quartiere fieristico di Padova ospita la 36esima edizione di ArtePadova: 300 espositori, 15mila opere tra maestri del Novecento, fotografia giapponese e nuove proposte.

Dal 13 al 16 novembre 2026 il quartiere fieristico di Padova ospita la 36esima edizione di ArtePadova, mostra mercato d’arte moderna e contemporanea tra le più importanti del Nordest. In quattro giorni sono attesi 300 espositori e oltre 15mila opere distribuite su 28mila metri quadrati, con una media consolidata di 26mila visitatori annui nelle ultime edizioni.

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La fiera, promossa da Nord Est Fair con main partner Banca Mediolanum e media partner Radio Company, conferma il ruolo di Padova nella mappa italiana dell’arte contemporanea. Come sottolinea il presidente Nicola Rossi, ArtePadova si propone come una grande agorà in cui si incontrano artisti, galleristi, collezionisti, investitori e appassionati, mettendo in dialogo arte, economia e linguaggi del contemporaneo.

Main Section, fotografia e grandi maestri

Il percorso espositivo si articola in due aree principali: la Main Section, dedicata ai grandi nomi del XX e XXI secolo, e il Contemporary Art Talent Show, che valorizza le opere con quotazione inferiore ai 5.000 euro. All’interno della Main Section debutta una nuova sezione dedicata alla fotografia, con un focus sul Giappone che porta in fiera autori come Nobuyoshi Araki, Kenro Izu, Kazuaki Koseki e l’inglese Michael Kenna.

Tra gli stand arrivano a Padova opere di Hans Hartung, Christo, Victor Vasarely e dello scultore uruguaiano Pablo Atchugarry, accanto ai protagonisti della scena contemporanea internazionale Jeff Koons, Damien Hirst, Banksy e Shepard Fairey, in arte Obey. Non manca la fotografia pop e surrealista di David LaChapelle, presente con più gallerie, mentre Georges Mathieu rappresenta il ponte con l’astrattismo lirico europeo.

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Maestri italiani, novità di mercato e focus sulla carta

Un’intera costellazione di maestri italiani del Novecento – da Lucio Fontana ad Arnaldo Pomodoro, Piero Manzoni, Mimmo Rotella, Mario Schifano, Emilio Isgrò, Carla Accardi, Tano Festa, Franco Angeli, Giosetta Fioroni e Michelangelo Pistoletto – dialoga con artisti contemporanei come Bertozzi & Casoni, Giorgio Tentolini, Amanda Chiarucci, Gioni David Parra, Stefano Bombardieri e Fabio Viale. Tra i pezzi più spettacolari spiccano un grande bassorilievo in bronzo di Pomodoro dal peso di 120 chilogrammi, opere di Piero Dorazio e lavori di Alberto Biasi, protagonista dell’arte optical e cinetica.

Tra le proposte curatoriali, Maco Arte presenta un nucleo di monotipi di Mario Schifano, serigrafie stampate in copia unica che mostrano il legame dell’artista con i linguaggi della comunicazione di massa. Galleria Accademia dedica un approfondimento a Schifano e a Enrico Baj, mentre Satura di Genova espone un raro Concetto spaziale su carta di Lucio Fontana, affiancato a un lavoro su carta di Robert Rauschenberg realizzato in Cina nel 1982. Bottega d’Arte di Montecatini porta invece un’opera su carta di Marino Marini, e non mancano capolavori storici come la Signora 900 di Giacomo Balla del 1922.

Fotografia giapponese, Salotto letterario e sinergia con Antiquaria Padova

Nel Padiglione 8, all’interno della Main Section, la fotografia d’autore trova spazio con la proposta di Galleria 13 di Reggio Emilia: Kenro Izu presenta stampe al platino palladio dalle serie Sacred Places e Still Life, Nobuyoshi Araki porta in fiera il suo sguardo radicale su eros e Tokyo, mentre Kazuaki Koseki espone immagini dedicate alle lucciole Himebotaru su carta tradizionale Ise-washi, riconosciuta dall’UNESCO come patrimonio immateriale. Michael Kenna torna sul Giappone con due progetti, uno dei quali dedicato a Fukushima a quindici anni dal disastro nucleare.

Accanto all’offerta espositiva, il Salotto letterario a cura di Davide Meneghini propone incontri con autori, poeti e saggisti nelle giornate di sabato 14 e domenica 15 novembre, affrontando temi che vanno dal bullismo al rapporto tra arte e sociale, fino alla storia, alla poesia e alla Formula 1 con il pilota padovano Riccardo Patrese. Si rinnova inoltre la sinergia con Antiquaria Padova, in corso nei padiglioni adiacenti dal 7 al 15 novembre e visitabile con lo stesso biglietto di ArtePadova.

Orari, biglietti e informazioni pratiche

ArtePadova è aperta da venerdì 13 a domenica 15 novembre 2026 dalle 10 alle 20, mentre lunedì 16 novembre l’orario è ridotto dalle 10 alle 13. Il quartiere fieristico di Padova, in via Niccolò Tommaseo 59, ospita la manifestazione nei padiglioni 7, 7B, 8, 4, 3 e 1. Dal 13 al 15 novembre, con il biglietto di ingresso alla fiera sarà possibile accedere anche ad Antiquaria Padova. I biglietti sono in vendita sul sito ufficiale ArtePadova.

Foto: Ufficio Stampa