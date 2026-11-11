Ultimi giorni per visitare ‘AEGYPTUS’ all’Aula Ottagona delle Terme di Diocleziano a Roma: archeologia, videoarte e intelligenza artificiale raccontano le oasi dell’Egitto romano.

Fino al 15 novembre 2026 l’Aula Ottagona delle Terme di Diocleziano, sede del Museo dell’Arte Salvata del Museo Nazionale Romano, ospita gli ultimi giorni di apertura della mostra AEGYPTUS – Dal Nilo al Mediterraneo. Oasi e deserto in epoca romana. Un percorso che unisce reperti archeologici, videoarte e nuove tecnologie per raccontare la storia delle oasi dell’Egitto romano e il ruolo del deserto come crocevia di scambi, commerci e incontri tra civiltà.

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Archeologia, videoarte e intelligenza artificiale nel cuore di Roma

La mostra ripercorre la presenza romana nelle oasi del deserto occidentale egiziano tra il I secolo a.C. e il V secolo d.C., restituendo l’immagine di un paesaggio tutt’altro che isolato. I reperti provenienti dalle collezioni del Museo Nazionale Romano e dalle attività di recupero del Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale dialogano con un’articolata sezione multimediale progettata dallo Studio VPS Architetti. Al centro dell’allestimento un grande schermo curvo propone tre racconti audiovisivi: l’opera di videoarte AEGYPTUS di Studio Convertino, i filmati delle missioni archeologiche italiane in Egitto e il cortometraggio I Doni della Grande Oasi, realizzato con l’intelligenza artificiale da Riccardo Boccuzzi con la consulenza scientifica di Paola Davoli e Corinna Rossi.

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Un progetto corale promosso dal Ministero della Cultura

Ideata da Elisabetta Bruscolini, la mostra è curata da Alfonsina Russo, Angelo Piero Cappello, Federica Rinaldi, Alessio De Cristofaro ed Elisabetta Bruscolini. Il progetto è promosso dal Ministero della Cultura, dal Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale, dall’Unità di missione per la cooperazione culturale con l’Africa e il Mediterraneo, dall’Istituto centrale per la valorizzazione economica e promozione del patrimonio culturale e dal Museo Nazionale Romano, che attraverso questo percorso mette in dialogo archeologia, ricerca scientifica e linguaggi tecnologici contemporanei.

Informazioni per la visita

AEGYPTUS – Dal Nilo al Mediterraneo. Oasi e deserto in epoca romana è visitabile fino al 15 novembre 2026 all’Aula Ottagona delle Terme di Diocleziano – Museo dell’Arte Salvata, a Roma, con orario 9.00–19.00 (ultimo ingresso alle 18.00. I biglietti sono disponibili online sul portale nazionale dei musei statali portale.museiitaliani.it, mentre tutte le informazioni aggiornate sulla mostra e sulle attività del museo sono consultabili sul sito ufficiale del Museo Nazionale Romano.

Foto: Ufficio Stampa