Dal 10 novembre 2026 al 23 gennaio 2027 la rinnovata Tornabuoni Arte di Milano celebra Lucio Fontana con trenta opere, tra tele tagliate, Concetti spaziali e un allestimento che svela il verso dei dipinti.

Dal 10 novembre 2026 Tornabuoni Arte riapre la propria sede di via Fatebenefratelli 36 a Milano con spazi espositivi raddoppiati e un progetto dedicato a Lucio Fontana. A trent’anni dall’inaugurazione, la galleria sceglie di investire ancora sulla città, trasformandosi sempre più in un centro di produzione culturale capace di dialogare con la scena internazionale.

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La mostra “Che splendida giornata…”

Ad accompagnare la riapertura è la mostra Lucio Fontana. “Che splendida giornata…”, curata da Luca Massimo Barbero e aperta al pubblico fino al 23 gennaio 2027, a ingresso libero. In galleria saranno esposte trenta opere che attraversano alcuni dei cicli pittorici fondamentali dell’artista, mettendo al centro non solo la superficie delle celebri tele tagliate, ma anche il loro verso, inteso da Fontana come parte integrante del processo creativo.

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Concetti spaziali, gesti e scritture sul retro

Il percorso espositivo ruota attorno a Concetto spaziale, Attesa del 1968, sul cui retro Fontana annota a mano la frase “Che splendida giornata dopo tanta burrasca”, da cui nasce il titolo della mostra. L’allestimento invita il pubblico a considerare anche il lato nascosto delle opere, dove si conservano tracce di lavorazione, appunti, pensieri e impressioni dell’artista, trasformando le tele in pagine di un diario intimo.

Tra gesto performativo e spazio cosmico

Tra i momenti chiave del percorso spicca Concetto spaziale, Le Jour del 1962, una delle più grandi tele dorate di Fontana, presentata insieme al filmato della televisione belga che documenta l’artista mentre fora la tela: l’unica ripresa nota di questo gesto. La mostra si chiude con Concetto spaziale, La fine di Dio del 1963, esposto in una sala oscurata per evocare la dimensione cosmica che attraversa l’intera ricerca fontaniana, tra spazio reale, luce e percezione fisica dell’opera.

Informazioni di visita

La mostra è ospitata negli spazi rinnovati di Tornabuoni Arte Milano, in via Fatebenefratelli 36, dal 10 novembre 2026 al 23 gennaio 2027. L’ingresso è libero. La galleria è aperta il lunedì dalle 15.00 alle 19.00, dal martedì al sabato dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00.

Foto: Ufficio Stampa