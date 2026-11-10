Dal 7 novembre all’8 dicembre 2026 Palazzo Massimo ospita “La grande trama. Il patrimonio culturale nell’era digitale”, mostra che racconta sessant’anni di innovazione tra tecnologia e beni culturali.

Dal 7 novembre all’8 dicembre 2026 Museo Nazionale Romano, nella sede di Palazzo Massimo a Roma, ospita la mostra “La grande trama. Il patrimonio culturale nell’era digitale”, un percorso che ripercorre oltre sessant’anni di rapporto tra tecnologia e patrimonio italiano.

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Un racconto lungo sessant’anni tra sperimentazione e innovazione

Progettata e promossa dalla Direzione generale Digitalizzazione e comunicazione insieme all’Istituto Centrale per la Digitalizzazione del Patrimonio Culturale – Digital Library del Ministero della Cultura, con il supporto del Museo Nazionale Romano, l’esposizione parte dalle prime sperimentazioni informatiche degli anni Sessanta per arrivare a Ecomic, il nuovo ecosistema digitale per la cultura.

In mostra trovano spazio i risultati raggiunti grazie ai fondi del PNRR, tra cui 23 prodotti digitali innovativi realizzati in co-creazione con altrettanti istituti culturali: cataloghi accessibili, esperienze di gioco, narrazioni immersive, strumenti per lo studio e il restauro che mostrano come i beni digitali possano dialogare tra loro, generare contesti inediti e diventare risorse per ricercatori, istituzioni e cittadini.

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La “trama” dei dati e l’esperienza del visitatore

La “trama” evocata dal titolo non è solo una metafora, ma il principio che informa tanto la struttura dei dati quanto l’esperienza di visita. Connessioni, legami inattesi e percorsi di ricerca emergono dall’intreccio fra informazioni e risorse digitali, trasformando un patrimonio di dati in un patrimonio di conoscenza condivisa.

Come sottolinea Andrea De Pasquale, Direttore generale della Direzione generale Digitalizzazione e comunicazione, la mostra mette a fuoco uno straordinario percorso di trasformazione e, al tempo stesso, segna un punto di svolta per i processi di digitalizzazione del patrimonio culturale, evidenziando il ruolo dell’innovazione nel potenziare accesso, studio, tutela e valorizzazione.

Ecomic, co-creazione e progetti tra reale e virtuale

Per Giuliano Romalli, Direttore dell’Istituto Centrale per la Digitalizzazione del Patrimonio Culturale – Digital Library, i progetti sviluppati attraverso Ecomic dimostrano come la co-creazione possa aprire nuove modalità di fruizione del patrimonio, trasformando il digitale in uno spazio aperto alla scoperta e alla sperimentazione.

La Direttrice del Museo Nazionale Romano, Federica Rinaldi, ricorda la continuità della collaborazione con gli uffici del Ministero nell’ambito dell’innovazione tecnologica a servizio del patrimonio culturale: dalla maratona di innovazione “ECOMIC: hack the data culture” alla digitalizzazione del Medagliere di Palazzo Massimo, fino all’esperienza Termini Escape, che unisce gioco e Mixed Reality per raccontare la storia dell’area di Roma Termini.

Informazioni di visita

La mostra “La grande trama. Il patrimonio culturale nell’era digitale” è allestita a Palazzo Massimo, Largo di Villa Peretti 2, dal 7 novembre all’8 dicembre 2026, da martedì a domenica, dalle 9:00 alle 19:00 (ultimo ingresso alle 18:00). L’ingresso è compreso nel biglietto del museo.

Ulteriori dettagli sul percorso espositivo, sui progetti digitali presentati e sugli approfondimenti collegati sono disponibili sul sito della Direzione generale Digitalizzazione e comunicazione.

Foto: Ufficio Stampa