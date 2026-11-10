A Cuneo, al Complesso Monumentale di San Francesco, arrivano 25 capolavori dalle Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma per raccontare il Seicento di Bernini, Gentileschi, Rubens e i maestri del Barocco.
Dal 20 novembre 2026 al 29 marzo 2027 il Complesso Monumentale di San Francesco di Cuneo ospita la mostra Il Secolo del Barocco. Bernini, Gentileschi, Rubens, nuovo capitolo del progetto espositivo promosso da Fondazione CRC e Intesa Sanpaolo per portare in città i grandi protagonisti della storia dell’arte.
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25 capolavori dalle Gallerie Nazionali di Arte Antica
Curata da Maurizia Cicconi e Alessandro Cosma e realizzata con il supporto organizzativo di MondoMostre, l’esposizione riunisce 25 opere provenienti dalle Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma, nelle sedi di Palazzo Barberini e Galleria Corsini, una delle raccolte pubbliche più importanti per l’arte italiana ed europea tra Duecento e Settecento.
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Il percorso si concentra sulla stagione barocca romana legata alla figura di Maffeo Barberini, papa Urbano VIII, grande mecenate che trasformò la committenza artistica in strumento politico, chiamando a sé maestri come Gian Lorenzo Bernini, Pietro da Cortona, Guercino, Guido Reni, Annibale Carracci, Domenichino e Gentileschi.
Un viaggio nella Roma barocca tra maestri e linguaggi
Attraverso dipinti e bozzetti monumentali, la mostra racconta la trasformazione di Roma in crocevia internazionale di artisti, idee e linguaggi nel corso del Seicento, dalla nascita dello stile barberiniano fino alla sua eredità nel pontificato di Alessandro VII Chigi, restituendo la vitalità del Barocco romano più che offrirne una sintesi esaustiva.
Accesso gratuito e attività per il pubblico
L’iniziativa, a ingresso libero, è accompagnata da un catalogo edito da Allemandi con contributi scientifici dei curatori e di numerosi studiosi, oltre a un ricco programma di conferenze, visite guidate, concerti, workshop e laboratori per scuole, famiglie e visitatori di ogni età, con audioguide in italiano e inglese e un percorso dedicato anche ai più piccoli.
Foto: Ufficio Stampa