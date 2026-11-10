Al Museo del Paesaggio di Verbania arriva “Il Grand Tour della pittura” di Aldo Damioli: quaranta opere tra New York, Venezia e Milano per rileggere il paesaggio del Lago Maggiore in chiave concettuale.

Dal 8 novembre 2026 al 4 aprile 2027 il Museo del Paesaggio di Verbania ospita la mostra “Il Grand Tour della pittura”, grande personale dedicata ad Aldo Damioli e curata da Elena Pontiggia. Nelle sale di Palazzo Viani Dugnani, affacciato sul Lago Maggiore, circa quaranta opere ripercorrono la ricerca del maestro milanese tra paesaggi urbani, viaggi reali e mentali, memoria e visione concettuale.

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New York travestita da Venezia e le città del mondo

Il percorso espositivo segue l’evoluzione di Damioli dagli esordi influenzati dalla Pop Art inglese e dal ciclo ironico delle “Pizze” degli anni Ottanta alle celebri “Venezie New York”, avviate nel 1992. In queste vedute una New York canalettiana si popola di canoe, battelli e vele, trasformando la “city che non dorme mai” in un non-luogo placido, dove è sempre domenica. Il Grand Tour prosegue poi tra città cinesi essenziali e quasi taoiste, una Parigi anni Sessanta e Settanta, una Milano notturna rarefatta, Torino, Venezia, fino allo stadio di San Siro che diventa reperto storico.

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Una pittura concettuale tra ordine e ironia

Come sottolinea la curatrice Elena Pontiggia, il tema del viaggio e della metamorfosi attraversa tutta l’opera di Damioli, che costruisce “forme mentali” con un segno nitido e ad alta definizione. L’artista appartiene alla famiglia dei pittori-architetti: non si limita a rappresentare edifici, ma edifica strutture visive in cui ogni elemento è controllato. L’ironia è la sua vera musa, capace di trasformare la pittura in una ricerca concettuale dove ciò che vediamo è solo metà del quadro, l’altra metà sono i pensieri che l’opera suggerisce.

Il dialogo con il Museo del Paesaggio e le attività collaterali

Per il direttore artistico Federica Rabai e il presidente Massimo Terzi, la mostra rappresenta un passaggio naturale per il Museo del Paesaggio, la cui pinacoteca racconta da sempre l’evoluzione del paesaggio del Lago Maggiore nell’Ottocento e nel Novecento. L’approdo di Damioli dimostra come la sensibilità vedutistica continui a trasformarsi fino a interrogare il tempo, la memoria e la città contemporanea. Il progetto è accompagnato da visite guidate con la storica dell’arte Ilaria Macchi e da laboratori per bambini ispirati alle vedute dell’artista.

Orari, biglietti e informazioni pratiche

“Il Grand Tour della pittura” è allestita a Palazzo Viani Dugnani, in via Ruga 44 a Verbania. Fino al 28 febbraio 2027 il museo è aperto dal giovedì alla domenica dalle 10 alle 18; dal 1° marzo 2027 apre tutti i giorni (tranne il martedì) con lo stesso orario. Il biglietto intero costa 8 euro, il ridotto 5 euro e comprende anche la visita alle collezioni permanenti della Gipsoteca Troubetzkoy, della Pinacoteca e della collezione Arturo Martini. Ulteriori dettagli su eventi collaterali, visite guidate e laboratori sono disponibili sul sito ufficiale del Museo del Paesaggio.

Foto: Ufficio Stampa