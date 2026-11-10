A Casa Morandi di Bologna una mostra mette in dialogo la luce silenziosa di Walter Hertzsch con l’eredità spirituale di Giorgio Morandi, tra pittura, incisioni, vedute urbane e quaderni di schizzi.

Dal 7 novembre 2026 al 10 gennaio 2027 Casa Morandi ospita la mostra FIAT LUX! Walter Hertzsch incontra Giorgio Morandi, a cura di Vincent Welz. L’esposizione, realizzata in collaborazione con Galerie Koenitz di Lipsia, prosegue il progetto del Settore Musei Civici del Comune di Bologna dedicato al dialogo tra l’opera di Giorgio Morandi e la ricerca di artisti contemporanei.

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Walter Hertzsch e Giorgio Morandi: un incontro spirituale

Il titolo, tratto dal celebre «Sia fatta luce» biblico, concentra il cuore della ricerca del pittore e studioso tedesco Walter Hertzsch (Eisenach, 1932 – Lipsia, 2025), che riconobbe in Giorgio Morandi (Bologna, 1890 – 1964) un maestro di verità più che di riduzione formale. Se Morandi è noto per le sue nature morte di bottiglie, brocche e barattoli immerse nella penombra dello studio di via Fondazza, Hertzsch guarda agli interni quotidiani di Lipsia: porte, pianerottoli, stipiti, mobili segnati da sottili strisce di sole.

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Al di là delle differenze di soggetto, i due artisti condividono una radicale concentrazione sull’essenziale. Entrambi conducono vite appartate, segnate da una disciplina quasi monastica: Morandi tra Bologna e Grizzana, Hertzsch tra lo studio, la famiglia e il lavoro editoriale alla casa editrice Seemann di Lipsia. In questa prospettiva la pittura diventa esercizio dello sguardo, scuola di attenzione e forma silenziosa di conoscenza spirituale.

La luce come categoria metafisica

Al centro del percorso espositivo c’è la luce, intesa non solo come condizione per vedere gli oggetti ma come origine stessa della pittura. Nelle opere di Hertzsch, una lama di sole su un mobile di cucina o il bagliore su un vaso non costruiscono una narrazione, ma trattengono l’istante impercettibile in cui il fugace si fa duraturo e il colore stesso diventa luce. Allo stesso modo, nelle nature morte e nei paesaggi di Morandi, ombre, spazi intermedi e minime variazioni tonali danno vita a una vera drammaturgia luminosa.

Nei disegni, nelle incisioni e nei fogli panoramici dedicati a Lipsia, Hertzsch si rivela osservatore instancabile della propria città: stazioni, architetture e tratti di strada non sono tanto vedute urbane quanto campi in cui la luce ordina gli spazi. I quaderni di schizzi in mostra permettono di seguire questo esercizio quotidiano dello sguardo, maturato lungo decenni fino a generare una straordinaria sensibilità visiva.

Biografia e opere di Walter Hertzsch

Dopo gli studi in archeologia classica, storia dell’arte e belle arti a Jena e Berlino, Hertzsch intraprende una doppia carriera di studioso e artista. Dal 1961 al 1992 è curatore delle pubblicazioni sulla pittura per la casa editrice Seemann Verlag, firmando monografie dedicate, tra gli altri, a Emanuel de Witte, Alexander Olbricht e Giorgio Morandi. Nel 1977 consegue il dottorato con una tesi sul pittore dell’altare tardo-gotico di Ehrenfriedersdorf.

A partire dalla fine degli anni Settanta realizza i suoi celebri panorami e le vedute urbane di Lipsia ad acquerello, seguiti nei primi anni Novanta dai Light Spot Paintings, in cui il gioco di luci diventa il tema centrale. Le sue opere sono esposte in numerose personali in Germania, dal Vecchio Municipio di Lipsia al Castello di Mildenstein a Leisnig, fino alla Galerie Koenitz e al Gohliser Schlösschen, che nel 2025 gli dedica la retrospettiva Una vita dedicata all’arte.

Mostra, orari e visita guidata a Bologna

L’incontro tra Hertzsch e Morandi a Bologna assume una forte valenza simbolica, perché avviene proprio negli spazi domestici in cui il maestro bolognese visse e lavorò. FIAT LUX! è visitabile a Casa Morandi, in via Fondazza 36, dal 7 novembre 2026 al 10 gennaio 2027, con ingresso gratuito. L’inaugurazione è prevista per venerdì 6 novembre 2026, dalle 17.00 alle 19.00; il museo è aperto il sabato dalle 14.00 alle 17.00 e la domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00.

Domenica 8 novembre 2026, dalle 11.00 alle 12.00, il Dipartimento educativo MAMbo | Museo Morandi propone una visita guidata alla mostra dedicata alle affinità e alle differenze tra i due pittori, con prenotazione obbligatoria e un costo di 5 euro. L’esposizione restituisce così, nel silenzio raccolto di Casa Morandi, la dignità delle cose più comuni, rendendo visibile ciò che di più fugace esiste: la luce stessa.

Foto: Ufficio Stampa