A Villa Manin alcune tavole del Codice Atlantico di Leonardo da Vinci dialogano con la mostra “Rinascite”, raccontando il terremoto del Friuli 1976 come energia di trasformazione.

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Dal 14 novembre 2026 al 21 febbraio 2027 l’Esedra di Levante di Villa Manin, a Passariano di Codroipo, ospita la grande mostra «RINASCITE. Da Leonardo da Vinci al contemporaneo», promossa da ERPAC – Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia. Nel cuore del percorso spiccano alcuni fogli autografi del Codice Atlantico di Leonardo da Vinci, prestati dalla Pinacoteca Ambrosiana di Milano, che diventano la chiave per leggere il terremoto del Friuli del 1976 come momento di frattura ma anche di rigenerazione.

Leonardo, la natura e l’energia della trasformazione

Nei fogli del Codice Atlantico esposti a Villa Manin Leonardo indaga la natura come un sistema di forze in continua trasformazione, dove distruzione e rinascita sono parti dello stesso processo dinamico. Disegni di esplosioni di montagne, studi dei moti dell’acqua e del vento, osservazioni sulle strutture del paesaggio mostrano un mondo instabile, governato da energie che possono generare catastrofi ma anche nuove forme. In mostra queste visioni dialogano con le immagini del sisma friulano e con le opere di artisti contemporanei come Ludovico Bomben, Maria Elisabetta Novello, Serse Roma ed Eva Jospin, chiamati a riflettere sul tema della memoria e della ricostruzione.

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Dal terremoto del Friuli alla rinascita: un Atlante di immagini

Curata da Giovanni Carlo Federico Villa per la sezione Arti e da Giovanni Damiani per Architettura, «RINASCITE» prende il terremoto del 1976 non solo come ricorrenza storica, ma come punto di partenza per una riflessione universale sulla capacità delle comunità di ricominciare. Il percorso, ispirato all’Atlante Mnemosyne di Aby Warburg, intreccia documenti d’epoca, fotografie, illustrazioni e capolavori dell’arte antica e contemporanea, organizzati attorno a cinque parole chiave: ricominciare, riguardare, rivivere, rinascere, ricostruire. I fogli del Codice Atlantico, con la loro visione di una natura in perenne mutamento, diventano così una sorta di mappa originaria di questo atlante visivo, in cui il Friuli dialoga con la lunga storia dell’arte occidentale.

Un percorso in tre livelli tra arte, architettura e memoria

La mostra si articola su tre piani dell’Esedra di Levante: al secondo piano un’introduzione video e quindici tavole di illustratori friulani traducono la memoria del trauma in racconto visivo; al primo piano la sezione di architettura e fotografia, con il patrocinio dello IUAV di Venezia, racconta la ricostruzione civile, dalla rinascita del Duomo di Venzone alla nascita dell’Università di Udine; al piano terra, infine, i fogli del Codice Atlantico provenienti dalla Pinacoteca Ambrosiana si affiancano alle opere contemporanee e ai collegamenti fotografici di Stefano Graziani, trasformando Villa Manin in un laboratorio dove immagini antiche e nuove insegnano a guardare la distruzione come inizio di un altro tempo.

Informazioni di visita e biglietti

«RINASCITE. Da Leonardo da Vinci al contemporaneo» è visitabile dal 14 novembre 2026 al 21 febbraio 2027 da martedì a domenica, dalle 9.30 alle 18.00, con chiusura il lunedì e nei giorni 24 e 25 dicembre 2026. I biglietti, in vendita anche online e via call center, costano 12 euro per l’intero e 8 euro per il ridotto, con chiusura della biglietteria in sede 60 minuti prima dell’orario di chiusura. Sono previste diverse aperture straordinarie, il cui calendario è disponibile sul sito ufficiale di Villa Manin.

Foto: Ufficio Stampa