Alla Galleria Alberto Sordi di Roma una mostra gratuita celebra i 10 anni di #cuoriconnessi, il progetto di Unieuro e Polizia di Stato dedicato a consapevolezza digitale, cyberbullismo e uso responsabile della tecnologia.

Alla Galleria Alberto Sordi di Roma si festeggiano i dieci anni di #cuoriconnessi, il progetto nato dalla collaborazione tra Unieuro e la Polizia di Stato per promuovere un uso più consapevole e responsabile della tecnologia tra le nuove generazioni e non solo. La mostra, inaugurata il 5 novembre 2026 e aperta gratuitamente al pubblico fino al 14 novembre, porta per la prima volta nel cuore della città le storie nate dal progetto, trasformandole in un percorso espositivo immersivo per riflettere sul rapporto quotidiano con il digitale.

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Un percorso tra illustrazioni e realtà aumentata

Il percorso si sviluppa attraverso quattro grandi installazioni. La prima ripercorre le tappe fondamentali di #cuoriconnessi, mettendo in luce il valore della collaborazione tra pubblico e privato e il ruolo centrale della Polizia Postale nel supporto a ragazze e ragazzi vittime di abusi online. Le altre tre installazioni sono dedicate ad alcune delle storie più significative della collana di libri del progetto, reinterpretate dalle illustratrici Margherita Caspani, Elisa Lanconelli e Chiara Morra. Inquadrando le opere con lo smartphone, le immagini si animano grazie alla realtà aumentata, accompagnando i visitatori dentro i racconti.

Illustrazione e tecnologia diventano così linguaggi complementari per fermarsi a osservare e interrogarsi su rispetto, inclusione, bullismo e cyberbullismo, sul peso delle parole e sulla qualità delle relazioni che costruiamo online.

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Dalla scuola alla città: una piattaforma intergenerazionale

La mostra segna anche l’avvio di un nuovo percorso rivolto alle scuole secondarie di primo e secondo grado. Materiali didattici e attività di approfondimento permetteranno a studenti e docenti di continuare in classe il confronto sui temi emersi durante la visita, prolungando l’esperienza oltre gli spazi espositivi.

Dopo oltre undici milioni di contatti raggiunti, sette edizioni di libri e cinque di dispense illustrate dedicate alle scuole, #cuoriconnessi entra in una nuova fase: da progetto pensato principalmente per il mondo scolastico a piattaforma intergenerazionale, capace di parlare a persone di ogni età e di promuovere un uso più consapevole, sicuro e inclusivo della tecnologia.

L’impegno di Unieuro per la consapevolezza digitale

Con questa iniziativa, Unieuro conferma la volontà di affiancare all’innovazione tecnologica un impegno concreto verso le persone e le comunità. Il contributo quotidiano della Polizia Postale, che ha ispirato gran parte delle storie raccolte nei libri di #cuoriconnessi, dimostra come la collaborazione tra istituzioni pubbliche e soggetti privati possa trasformarsi in strumenti efficaci di sensibilizzazione.

Le testimonianze di chi ha trovato il coraggio di chiedere aiuto diventano così un’occasione per ripensare il modo in cui viviamo il digitale, ricordando che dietro ogni schermo c’è sempre una persona, con la propria storia e la propria fragilità.

Foto: Ufficio Stampa