Alla Casa Museo Zani di Cellatica quattro capolavori di Palma il Giovane raccontano il legame con Brescia, tra Annunciazione, Natività e l’Allegoria della Battaglia di Lepanto.

Alla Casa Museo Zani di Cellatica (Brescia) la mostra “Palma il Giovane e Brescia. Omaggio a Palma” celebra il profondo rapporto tra il pittore veneziano e il territorio bresciano. L’esposizione, curata da Angelo Loda e in programma dal 4 dicembre 2026 al 28 febbraio 2027, nasce in occasione dei quattrocento anni della grande pala d’altare Assunta e i santi Carlo Borromeo, Francesco e il vescovo Marino Zorzi del Duomo Nuovo di Brescia, affiancando all’avvio del restauro del dipinto una selezione di opere su tela.

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Il percorso, pensato per il periodo delle festività natalizie, intreccia i temi dell’Annunciazione e della Natività, restituendo la fortuna della produzione di Palma il Giovane e la qualità delle committenze che ne hanno favorito la diffusione a Brescia e nel suo territorio, tra chiese cittadine, Franciacorta, Garda e valli bresciane.

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Le opere in mostra tra Annunciazione, Natività e Lepanto

Cuore dell’esposizione sono quattro significative opere su tela che documentano il legame tra Palma il Giovane e Brescia. Tra queste spicca il raffinato dittico formato dall’Arcangelo Gabriele annunciante e dalla Madonna annunciata, oggi conservato al Museo dei Cappuccini di Milano ma originariamente destinato all’antica chiesa dei Cappuccini di Brescia. Il dialogo tra le due tele, pensate come un unico insieme devozionale, viene riproposto in mostra mettendo in evidenza il linguaggio maturo dell’artista tra Cinque e Seicento.

Accanto al dittico è esposta l’Adorazione dei pastori, già documentata nella bresciana Casa Avogadro nel XVIII secolo e oggi importante testimonianza della presenza di opere palmesche nelle collezioni private cittadine. Completa il percorso il bozzetto dell’Allegoria della Battaglia di Lepanto, preparatorio per il grande telero realizzato per la cappella del Rosario della chiesa di San Domenico a Brescia, edificio distrutto a fine Ottocento. L’opera, ritrovata di recente e oggi conservata presso Venaria Reale dopo un complesso restauro, offre uno sguardo prezioso su uno dei più importanti cicli decorativi realizzati dall’artista per la città.

Stile, contesto e informazioni pratiche sulla visita

Definito da Carlo Ridolfi nel 1648 «il trionfatore dell’arte nel suo secolo», Palma il Giovane (Venezia, 1548/50 – 1628) sviluppò una vastissima produzione di pale d’altare, teleri e dipinti per committenze pubbliche e private. Nelle opere legate a Brescia emerge la capacità di coniugare il colorismo della scuola veneziana con la monumentalità e la compostezza formale maturate durante il soggiorno romano, influenzando profondamente la cultura figurativa lombarda tra Cinque e Seicento.

A curare il progetto espositivo è Angelo Loda, responsabile del settore storico-artistico della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Bergamo e Brescia, studioso che da anni indaga la pittura manierista bresciana e l’attività lombarda del maestro veneziano, seguendo anche importanti interventi di restauro sulle sue opere.

La mostra si tiene presso la Fondazione Paolo e Carolina Zani, in via Fantasina 8 a Cellatica (BS), dal 4 dicembre 2026 al 28 febbraio 2027, con opening e conferenza stampa venerdì 4 dicembre alle ore 11. Gli orari di visita sono: martedì-venerdì dalle 9 alle 13, sabato e domenica dalle 10 alle 17, con biglietto unico per giardino e sala espositiva a 12 euro. Per informazioni è possibile consultare il sito ufficiale della Fondazione Paolo e Carolina Zani.

Foto: Ufficio Stampa