La sedicesima edizione di MIA Photo Fair BNP Paribas torna a Milano dal 18 al 21 marzo 2027 con il tema “Belonging. Storie di appartenenza”, tra mostre, premi, collaborazioni internazionali e Circuito OFF.

MIA Photo Fair BNP Paribas annuncia la sedicesima edizione della fiera internazionale dedicata alla fotografia d’arte, in programma dal 18 al 21 marzo 2027 negli spazi di Superstudio Più a Milano, con preview riservata a collezionisti e stampa mercoledì 17 marzo. Sotto la direzione artistica di Francesca Malgara e l’organizzazione di Fiere di Parma, la manifestazione conferma il proprio ruolo di piattaforma di dialogo tra mercato, ricerca curatoriale e cultura dell’immagine.

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From the series “Gente dell’Emilia”, 1957 © Fondazione Nino Migliori ETS / Courtesy Admira, Milano



Belonging. Storie di appartenenza: il tema della sedicesima edizione

Il filo conduttore del programma 2027 è Belonging. Storie di appartenenza, una riflessione sui legami che uniscono individui, comunità, luoghi e memorie in un presente segnato da mobilità e trasformazioni sociali. La fotografia viene proposta come linguaggio privilegiato per esplorare identità, radici, paesaggi e relazioni, non solo come strumento di rappresentazione, ma come spazio di relazione capace di costruire nuove narrazioni condivise.

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Mostre, premi e collaborazioni: le prime anticipazioni

Tra le prime novità annunciate spicca la mostra Two Pairs of Eyes. Photographs by Donata and Wim Wenders, presentata da Leica Gallery Milano, che riunisce per la prima volta i mondi fotografici di Donata e Wim Wenders in un dialogo visivo tra sguardi affini e prospettive differenti. L’Ernst Leitz Museum di Wetzlar ha ideato questo progetto come un incontro speciale, capace di rivelare lo straordinario nei gesti quotidiani.

Visual identity, sezioni curatoriali e Circuito OFF

La visual identity dell’edizione 2027 è firmata da Nino Migliori: un’immagine iconica che interpreta con energia il tema dell’appartenenza e che verrà approfondita in una personale dedicata all’artista, ospitata nello stand di Aon e realizzata con Fondazione Nino Migliori e la galleria Admira. Sul fronte curatoriale, la Main Section riunirà gallerie italiane e internazionali, mentre la sezione Beyond Photography – Dialogue | Work in progress, curata da Rischa Paterlini, esplorerà le contaminazioni tra fotografia, installazione, video, pratiche d’archivio e strumenti digitali. Reportage Beyond Reportage, affidata a Emanuela Mazzonis di Pralafera, continuerà a indagare l’evoluzione del linguaggio documentario con progetti che ampliano i confini del reportage tradizionale.

Premi, Collezione Ettore Molinario e nuove partnership

Il sistema dei premi rimane uno degli elementi centrali dell’identità di MIA Photo Fair BNP Paribas, pensato come investimento concreto nella crescita del settore. L’Image Media Excellence Award 2027 viene assegnato alla rivista Lampoon, che in fiera presenterà una mostra dedicata al tema della censura. Nella VIP lounge sarà protagonista la Collezione Ettore Molinario con una selezione di opere legate al tema Belonging; il riconoscimento si trasforma inoltre in un premio acquisto, il Premio Collezione Ettore Molinario, che prevede l’ingresso di una nuova opera nella raccolta. Accanto a questi, sono confermati Premio BNL BNP Paribas, Premio miramART, The Collectors. Chain Prize, BDC La Nuova Scelta Italiana, Superstudio Photo Award, Irinox Save The Food Award e Fondo Fiere di Parma.

Presentazione internazionale a Parigi e application per le gallerie

Per la prima volta, i contenuti della sedicesima edizione vengono presentati a Parigi in occasione di Paris Photo, con due appuntamenti il 12 novembre 2026 tra la Residenza dell’Ambasciata d’Italia e gli spazi del Grand Palais. La presenza nella capitale francese si inserisce in un percorso di dialogo internazionale che coinvolge istituzioni, collezionisti e professionisti della fotografia contemporanea. Nel frattempo sono aperte le application per le gallerie interessate a partecipare alla fiera: le candidature possono essere inviate fino al 10 dicembre 2026, mentre ulteriori dettagli su espositori, ospiti internazionali, programma culturale e nuove collaborazioni verranno annunciati nei prossimi mesi.

Foto: Ufficio Stampa