A Palazzo Fava di Bologna oltre 500 tavole originali raccontano gli eroi e gli antieroi di Magnus, in dialogo con gli affreschi dei Carracci tra fumetto, pittura antica e percorsi dedicati a scuole e famiglie.

Dal 7 novembre 2026 al 10 gennaio 2027 Palazzo Fava. Palazzo delle Esposizioni ospita la mostra “Magnus. Eroi e no”, un omaggio a Roberto Raviola, in arte Magnus, nel trentennale della sua scomparsa. Promossa da Fondazione Carisbo nell’ambito del progetto culturale Genus Bononiae e prodotta da Opera Laboratori, l’esposizione riunisce quasi 500 tavole originali, mettendo in dialogo il fumetto dell’artista bolognese con i celebri affreschi seicenteschi dei Carracci.

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Tavola originale dalla serie Le 110 pillole di Magnus esposta in mostra a Palazzo Fava

Un percorso tra eroi, antieroi e generi diversi

Il percorso espositivo attraversa l’intera carriera di Magnus, dai primi successi popolari fino alle prove più mature, articolandosi in sette sezioni tematiche. Si passa dal giallo al noir, dalla fantascienza al western, fino al fumetto umoristico, restituendo la straordinaria versatilità dell’autore e la sua capacità di usare il linguaggio del fumetto per raccontare epoche, luoghi e personaggi lontani tra loro.

Una sezione è interamente dedicata ad Alan Ford, il personaggio nato nel 1969 in coppia con lo sceneggiatore Max Bunker: in mostra compaiono tavole con figure amatissime come Bob Rock, Grunf e il “cattivo” Superciuk. Un’altra sezione racconta I Briganti, saga sospesa tra spade e astronavi, ambientata in un futuro in cui immaginari medievali e fantascientifici convivono.

Spazio centrale è riservato anche a Lo Sconosciuto, la serie iniziata nel 1975 con cui Magnus si confronta in modo più diretto con il proprio tempo, tra tensioni politiche, conflitti internazionali e fragilità individuali. Non manca una sezione dedicata al legame dell’artista con Bologna e con altri protagonisti della scena cittadina, da Bonvi ad Andrea Pazienza, oltre a un focus sulle grandi protagoniste femminili delle sue storie, da Le femmine incantate a Le 110 pillole fino a Milady.

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crediti Elettra Bastoni

Il Texone e il dialogo con i Carracci

Il momento culminante del percorso è rappresentato dalle 224 tavole del leggendario Tex firmato da Magnus, il celebre “Texone” realizzato quando l’autore si era già trasferito a Castel del Rio. I disegni, iperrealisti e fittamente tratteggiati, testimoniano una cura quasi maniacale del dettaglio: l’ultima tavola fu consegnata pochi giorni prima della morte dell’artista.

L’allestimento insiste sul dialogo tra le tavole e i fregi seicenteschi dei Carracci che decorano le sale di Palazzo Fava. Curatori e istituzioni sottolineano come, pur appartenendo a epoche e media diversi, Magnus e i Carracci condividano la natura di “narratori per immagini”: due forme di racconto visivo che attraversano i secoli mettendo al centro gesta di eroi e antieroi, tra mito, storia e immaginazione.

crediti Elettra Bastoni

Incontri, attività didattiche e progetti di inclusione

La mostra è accompagnata dal ciclo di incontri gratuiti “Tre volte Magnus: incontri con un maestro del fumetto”, che porta il racconto dell’autore anche fuori da Palazzo Fava. Tra Accademia di Belle Arti, Biblioteca Salaborsa e lo stesso palazzo, scrittori, critici, disegnatori e studiosi approfondiscono gli anni d’oro del fumetto bolognese, il rapporto tra Magnus e Tex e il confronto con i Carracci.

Un’articolata proposta didattica – visite guidate, laboratori per bambini, attività per le scuole e percorsi “a piccoli passi” per famiglie con bambini da 0 a 5 anni – è pensata per avvicinare pubblici di tutte le età all’opera di Magnus. Completa il progetto un laboratorio di fumetto dedicato a Lo Sconosciuto, realizzato con ASP Città di Bologna e rivolto ai Minori Stranieri Non Accompagnati, affiancati dagli studenti di alcuni licei cittadini: attraverso disegno e parola, i ragazzi intrecciano viaggi, memorie e aspirazioni in un racconto condiviso.

Per sostenere i percorsi di inclusione è attivo anche il “biglietto sospeso”, che permette ai visitatori di donare un ingresso ai giovani coinvolti nel progetto. La mostra resta aperta dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 19 (ultimo ingresso alle 18), con aperture straordinarie nel periodo delle festività natalizie.

Foto: Ufficio Stampa