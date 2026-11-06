A Cassano Magnago il Centro Artecultura Bustese presenta una mostra collettiva sui vizi capitali oggi, tra pittura, scultura, ceramica e mosaico, con oltre cinquanta opere e uno sguardo critico sulla società contemporanea.

Superbia, avarizia, lussuria, invidia, gola, ira e accidia. Sette vizi che attraversano da secoli la storia dell’umanità, ma che oggi possono assumere forme nuove: dall’ossessione per la propria immagine sui social network al desiderio di possedere sempre di più, dalla ricerca continua di approvazione all’indifferenza verso gli altri.

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È da questa riflessione che nasce “I vizi capitali nella contemporaneità”, la mostra d’arte visiva che sarà inaugurata sabato 14 novembre 2026 alle ore 17 a Cassano Magnago, in provincia di Varese. Promossa dal Centro Artecultura Bustese (CAB), con il patrocinio del Comune e il sostegno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, l’esposizione invita a osservare le contraddizioni del presente attraverso pittura, scultura, ceramica, mosaico e installazioni.

Un percorso che prende spunto da una delle classificazioni morali più conosciute della tradizione occidentale per interrogarsi sui comportamenti individuali e collettivi della società contemporanea.

I sette peccati capitali nell’epoca dei social network

Se un tempo i vizi capitali venivano considerati soprattutto debolezze individuali, oggi possono essere letti anche come fenomeni sociali, alimentati dai modelli culturali e dai meccanismi della società dei consumi.

L’invidia può trovare nuove forme nella continua esposizione alle vite degli altri, la superbia nell’ossessione per l’apparenza, l’avarizia nel desiderio di accumulare beni e ricchezza. Sono alcune delle possibili interpretazioni contemporanee di comportamenti che, pur cambiando manifestazione, continuano a influenzare le relazioni umane.

«L’ossessione per l’apparenza, il desiderio di possedere sempre di più, il consumismo, l’indifferenza verso gli altri, la ricerca continua di approvazione e riconoscimento sono alcune delle manifestazioni contemporanee di quei vizi che un tempo venivano considerati soprattutto debolezze individuali e che oggi possono diventare fenomeni collettivi», spiega Maria Cristina Limido, presidente del Centro Artecultura Bustese.

La mostra nasce proprio dall’invito rivolto agli artisti a interpretare liberamente queste contraddizioni, trasformandole in immagini, forme e materiali capaci di stimolare una riflessione.

Circa 60 opere tra pittura, scultura e installazioni

Il percorso espositivo comprenderà circa 50-60 opere, realizzate attraverso tecniche e linguaggi differenti.

Accanto alla pittura tradizionale troveranno spazio acquerelli, disegni, pittura su seta, intarsi lignei, vetrate artistiche, ceramiche, mosaici, opere tessili e installazioni. Una decina saranno i lavori scultorei, che contribuiranno a dare all’esposizione anche una dimensione tridimensionale.

La varietà dei materiali e delle tecniche permetterà di affrontare uno stesso tema attraverso sensibilità artistiche differenti, senza imporre un’unica interpretazione dei sette vizi.

A rappresentare visivamente il progetto sarà “Lussuria” di Silvia Cibaldi, scelta per la copertina del catalogo che accompagnerà la mostra e raccoglierà tutte le opere esposte.

Una mostra che invita il pubblico a guardarsi allo specchio

L’obiettivo dell’iniziativa non è proporre una lettura moralistica della società, ma utilizzare l’arte come strumento di osservazione critica.

«Questa mostra non vuole offrire risposte, né tantomeno assoluzioni. Il suo obiettivo è provocare un cortocircuito, costringerci a fermarci e a guardarci allo specchio: come individui, ma anche come collettività», sottolinea Maria Cristina Limido.

Un’impostazione condivisa anche da Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, secondo il quale i sette vizi capitali rappresentano ancora oggi una chiave di lettura dei comportamenti individuali e collettivi.

L’esposizione propone così un confronto tra tradizione e attualità, invitando i visitatori a riconoscere nelle opere non soltanto i difetti degli altri, ma anche atteggiamenti e contraddizioni che appartengono alla vita quotidiana.

Il Centro Artecultura Bustese verso i cinquant’anni

La mostra si inserisce inoltre nel percorso che porterà il Centro Artecultura Bustese a celebrare nel 2027 il cinquantesimo anniversario della fondazione.

Nata il 14 luglio 1977, l’associazione ha sviluppato nel tempo un’attività dedicata alla promozione degli artisti, all’organizzazione di esposizioni e alla formazione culturale, attraverso corsi e laboratori che spaziano dalla pittura al disegno, dalla ceramica alla vetrata artistica, fino alla digital painting.

In vista dell’anniversario, il CAB ha coinvolto anche gli studenti delle classi quarte e quinte dell’indirizzo Grafica del Liceo Artistico Candiani di Busto Arsizio nella progettazione del logo celebrativo.

Domenica 22 novembre, alle ore 16, si terrà la premiazione del progetto grafico vincitore, un’iniziativa pensata per mettere in relazione la storia dell’associazione con le nuove generazioni.

Con I vizi capitali nella contemporaneità, il CAB propone dunque una mostra che parte da sette categorie antiche per affrontare questioni profondamente attuali: il rapporto con la propria immagine, il consumo, il riconoscimento sociale e la responsabilità individuale.

Informazioni utili

Mostra: I vizi capitali nella contemporaneità

Dove: Cassano Magnago (Varese)

Inaugurazione: sabato 14 novembre 2026, ore 17

Promotore: Centro Artecultura Bustese (CAB)

Evento collegato: premiazione del logo per il cinquantesimo anniversario del CAB, domenica 22 novembre alle ore 16.

Foto: Ufficio Stampa