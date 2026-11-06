Dal 9 maggio 2027 il Costume Institute del Met esplora con extraORDINARY come jeans, T-shirt e materiali comuni diventano alta moda, tra sostenibilità, memoria dei capi e poetica dell’everyday.

Dal 9 maggio 2027 al 9 gennaio 2028 il Costume Institute del Metropolitan Museum of Art presenta la mostra extraORDINARY: Fashion and the Poetics of the Everyday nelle sale del Met Fifth Avenue. L’esposizione intreccia capi iconici della collezione del dipartimento con prestiti e nuove acquisizioni per raccontare come la moda trasformi indumenti quotidiani e materiali comuni in strumenti di narrazione, arte e identità.

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Moda, corpo e vita quotidiana: il concept della mostra

Curata da Andrew Bolton con il team del Costume Institute, extraORDINARY approfondisce il legame tra moda, corpo e vita di tutti i giorni, proseguendo una ricerca già avviata nella mostra in corso del dipartimento. Jeans, T-shirt, felpe, biker jacket e trench diventano il punto di partenza per indagare come vestire, usare e prendersi cura dei capi ne modifichi il valore nel tempo, tra memoria personale, appartenenza e dissenso.

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Ensemble, Matthieu Blazy for Bottega Veneta, fall/winter 2022–23. Photo: WWD / Penske Media via Getty Images

Dal working day alla passerella: l’apertura con Undercover

Il percorso si apre con una galleria dedicata alla collezione autunno/inverno 2024–25 di Jun Takahashi per Undercover, Watching a Working Woman, ispirata anche al film Perfect Days di Wim Wenders. In dialogo con una poesia scritta e letta dal regista, gli outfit stratificano e combinano capi di lavoro e abiti informali, dando una forma visiva alle identità sovrapposte e alle responsabilità di una madre lavoratrice nella routine urbana.

Familiar Forms: archetipi dell’everyday rivisitati

Il cuore della sezione “Familiar Forms” è un confronto serrato tra capi archetipici del guardaroba quotidiano, dai jeans alle T-shirt, dalle hoodie ai piumini. Attraverso variazioni di scala, proporzioni, materiali e contesto, i designer ne scardinano i codici consolidati, trasformando indumenti funzionali in dichiarazioni di stile e appartenenza. Tra gli esempi in mostra spiccano i jeans 2022–23 di Matthieu Blazy per Bottega Veneta, una camicia 2006 di Gianfranco Ferré, una flanella 1993 di Marc Jacobs per Perry Ellis, un chiodo 2011–12 di Junya Watanabe e ensemble firmati Loewe e Moncler 1 Pierpaolo Piccioli.

Common Matter: carta, plastica, metallo e oggetti trovati

La sezione “Common Matter” sposta l’attenzione sui materiali, mostrando come carta, plastica, metallo e oggetti di uso comune possano diventare tessuto narrativo del fashion design. Abiti di Rei Kawakubo per Comme des Garçons, Martin Margiela, Helmut Lang, Issey Miyake e Glenn Martens per Maison Margiela evidenziano come piegature, tagli e assemblaggi reinterpretino le proprietà fisiche e le funzioni pregresse di materiali riciclati, alludendo a responsabilità condivise nella produzione, nel riuso e nello smaltimento dei capi.

Ensemble, Glenn Martens per Maison Margiela, collezione primavera/estate 2027. Foto: Courtesy of GoRunway

Anrealage e le geometrie del corpo

In chiusura, i look di Kunihiko Morinaga per Anrealage – dalle collezioni primavera/estate 2009 e 2021 agli autunno/inverno 2009–10 e 2020–21 – mettono in discussione l’idea stessa di vestibilità. Camicie, cappotti e forme riconoscibili vengono progettati in relazione a solidi geometrici come cubi, sfere e piramidi, generando volumi inattesi e invitando a riflettere su come gli abiti accolgano (o escludano) la varietà dei corpi reali.

Allestimento, Met Gala e programmi pubblici

Il progetto espositivo firmato dallo studio 1009 mette il visitatore al centro, creando un dialogo visivo tra i capi in mostra e gli abiti indossati dal pubblico. La mostra sarà anticipata dal Costume Institute Benefit, il Met Gala, in programma lunedì 3 maggio 2027, principale fundraiser annuale per le attività del dipartimento. L’esposizione è resa possibile dal sostegno di Instagram, con il contributo di Moncler e Condé Nast, mentre i programmi educativi collegati sono supportati da Jordan Roth. Nel corso del 2027 il Met annuncerà una serie di incontri e iniziative aperte al pubblico per approfondire temi, designer e prospettive di extraORDINARY.

Foto: Ufficio Stampa