Dal 2 al 9 dicembre 2026 gli Appartamenti della Regina della Reggia di Caserta ospitano CRASH: The Essence, percorso immersivo e multisensoriale tra arte contemporanea, luce, suono e inclusione sociale.

Dal 2 al 9 dicembre 2026 gli Appartamenti della Regina della Reggia di Caserta ospitano “CRASH: THE ESSENCE”, nuova tappa del progetto multidisciplinare CRASH curata dal professor Salvatore Monaco e promossa dalla Loffredo Foundation for Arts & Inclusion insieme a Iconic Art System. L’installazione, accessibile con il normale biglietto d’ingresso al complesso monumentale, invita il pubblico a un viaggio interiore sulla scoperta del sé e sull’inclusione sociale attraverso un allestimento immersivo e multisensoriale.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

LEGGI ANCHE – Reggia Express, treno storico da Napoli alla Reggia di Caserta

Render dell’allestimento della mostra immersiva CRASH: The Essence alla Reggia di Caserta

Quattro quadranti tra luce, suono e opere contemporanee

Il percorso di CRASH: THE ESSENCE si ispira alla peculiare architettura del Palazzo Vanvitelliano e si articola in quattro quadranti che rimandano alle molteplici possibilità di scelta che segnano la vita di ogni individuo. I visitatori sono liberi di muoversi nello spazio, scegliendo la propria traiettoria tra installazioni che escono dai canoni espositivi tradizionali per dialogare con luce e suono, generando attrazione, curiosità e immedesimazione.

Cuore concettuale dell’installazione è l’opera “Essenza dell’eroe” di Daniele Accossato, approdo visivo di una riflessione sull’autenticità. Lungo il percorso si incontrano poi i lavori di Theodorico Napolitano con “The past has no wings”, la ricerca antropologica e simbolica di Angelo Accardi in “The Last Witness”, incentrata sulla figura dell’avvoltoio, e l’installazione “Dentro il fuori” di Luca Bellandi. Il network di Iconic Art System presenta inoltre in anteprima due artisti che entreranno nel progetto dal 2027: il pittore colombiano Samir Quintero con un’opera dalla serie “Paisaje Olvidato” e Annalaura di Luggo con “Narciso”, lavoro che unisce arte e digitale a partire dalla ricerca sull’iride umana.

LEGGI ANCHE: Mostre immersive Milano 2026: le esperienze da non perdere tra arte e tecnologia

Profumi, voce e inclusione sociale

La dimensione immersiva di CRASH: THE ESSENCE si amplifica grazie a un inedito percorso olfattivo costruito attorno alla fragranza “Affabulazione”, nata da un’idea del regista Edoardo De Angelis e realizzata con il profumiere Meo Fusciuni. Le note di testa di limone, zafferano e pepe di Sichuan accompagnano il visitatore verso un cuore di gelsomino e magnolia, fino ai sentori sacrali di elemi, incenso e patchouli. A guidare il pubblico è anche la voce di Paola Minaccioni, che racconta l’arte da una prospettiva inattesa, trasformando la visita in un’esperienza narrativa condivisa.

L’esposizione non punta a rassicurare, ma a interrogare e destabilizzare, invitando a riconoscere la complessità dell’essere umano, soprattutto nelle identità che la società tende a etichettare o escludere. È qui che il progetto incontra la missione della Loffredo Foundation for Arts & Inclusion: portare l’arte contemporanea fuori dagli spazi convenzionali, trasformando monumenti storici in luoghi di incontro e partecipazione. Alla Reggia di Caserta l’inclusione diventa una scelta consapevole, un ponte tra epoche, linguaggi e pubblici diversi, in cui l’opera si apre e si rende accessibile a tutte e tutti.

Foto: Ufficio Stampa