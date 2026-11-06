All’Istituto Italiano di Cultura di Varsavia una mostra indaga la precarietà del lavoro artistico tra Italia e Polonia, mettendo in dialogo nove artisti e una performance finale.

All’Istituto Italiano di Cultura di Varsavia si inaugura il 13 ottobre alle ore 18 la mostra Come vivono gli artisti?, promossa dalla sede diplomatica italiana in collaborazione con il collettivo Gruppo21. Il progetto, curato da Santa Nastro e Alex Urso, mette al centro una domanda solo in apparenza semplice: quanto è davvero possibile vivere della propria pratica artistica e quanto lavoro “altro” serve per poterla sostenere nel tempo?

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“Come vivono gli artisti?/Jak żyją artyści?”, Istituto Italiano di Cultura di Varsavia, 2026.

Installation view. Ph Frederik Gruyaert

Artisti italiani e polacchi in dialogo sulla precarietà

La mostra coinvolge artisti italiani e polacchi in un dialogo attivo tra due contesti diversi ma attraversati da condizioni professionali affini. In esposizione le opere di Maess Anand, Alicja Bielawska, Eva Frapiccini, Piotr Hanzelewicz, Igor Kubik, Luana Perilli, Alessandro Scarabello, Giuseppe Teofilo e dello stesso Alex Urso. Durante il finissage, l’11 dicembre, il percorso espositivo si arricchirà di un’azione performativa di Veronica Vagnoni, che porterà ulteriormente in superficie il tema della precarietà esistenziale e lavorativa.

Il progetto nasce da una riflessione condivisa tra Nastro e Urso, che negli ultimi anni hanno affrontato il tema in forme diverse: la prima attraverso i libri Come vivono gli artisti? Vita, economia, rapporto con il settore e pratica e Mamme nell’arte. Artiste e operatrici culturali nella sfida della maternità, pubblicati per Castelvecchi; il secondo con la serie fotografica Dipingere le nuvole (2021-2022), 365 scatti che lo ritraggono mentre dipinge il cielo, rielaborando un’esperienza lavorativa precedente per interrogare in chiave poetica le zone meno visibili del lavoro artistico.

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Opera della serie Dipingere le nuvole di Alex Urso esposta nella mostra Come vivono gli artisti?

Dati, ricerche e vite plurali tra Italia e Polonia

Al centro del progetto c’è l’idea di una condizione “plurale” che accomuna molti artisti contemporanei. Una ricerca di AWI-Art Workers Italia condotta su 440 artisti mostra che l’80% degli intervistati svolge altri lavori oltre alla propria pratica: insegnare, curare mostre, scrivere, lavorare nella comunicazione o in settori del tutto estranei all’arte. Non sempre per scelta, ma come condizione necessaria affinché la ricerca artistica possa continuare a esistere.

Una situazione analoga emerge dal contesto polacco: una ricerca nazionale del 2024, Policzone i policzeni. Artystki i artyści w Polsce 2024, stima circa 62.000 persone professionalmente attive come artisti. Circa il 90% presenta redditi irregolari, solo l’11% ha un contratto di lavoro stabile, il 15,3% lavora senza contratto e il 10,4% non dispone di assicurazione sociale. Numeri che raccontano non solo la difficoltà di programmare il futuro, ma anche l’impatto di questa frammentazione sulla ricerca e sulla realizzazione delle opere.

Dal secondo lavoro alla dimensione umana della pratica artistica

Come vivono gli artisti? sposta lo sguardo dall’opera finita a tutto ciò che la rende possibile: le ore trascorse fuori dallo studio, la ricerca senza risultati immediati, la gestione amministrativa, il lavoro di cura, la maternità, le difficoltà economiche. Elementi spesso relegati alla sfera privata, ma che rappresentano una parte fondamentale del lavoro artistico e ne condizionano tempi, forme e possibilità.

La mostra restituisce così un senso di precarietà che non è solo sociale, ma anche psicologica, sentimentale ed esistenziale. L’obiettivo non è offrire risposte univoche, bensì sollevare domande e portare all’attenzione un tema urgente e ancora poco discusso: che cosa significa oggi vivere di arte, tra riconoscimento simbolico, fragilità economica e necessità di conciliare più vite in una sola professione.

Foto: Ufficio Stampa