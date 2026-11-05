Da Caorle un viaggio tra Belle Époque, Futurismo, Informale e Pop Art: oltre settant’anni di dialogo tra artisti italiani, Parigi e New York nella mostra Paris. Terre d’Italiens.

Parigi come terra promessa, crocevia di linguaggi e sperimentazioni: è da qui che prende le mosse la mostra “Paris. terre d’Italiens Dalla Belle Époque a Giorgio Morandi”, in programma dal 15 novembre 2026 al 25 aprile 2027 al Centro Culturale Andrea Bafile di Caorle (VE). Il progetto, promosso dal Comune di Caorle e curato da Diana Vaccaro e Matteo Vanzan, ricostruisce oltre settant’anni di relazioni artistiche tra Italia, Francia e, nel secondo dopoguerra, Stati Uniti.

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Dalla Belle Époque ai Futuristi italiani a Parigi

Il percorso espositivo si apre con la Belle Époque, quando Parigi diventa meta privilegiata per artisti italiani come Gaetano Previati, Plinio Nomellini e Cesare Laurenti. Nelle loro opere si riflettono le atmosfere simboliste e divisioniste di una capitale che, tra boulevard illuminati e nuovi caffè, anticipa le trasformazioni del Novecento. La narrazione prosegue con le avanguardie storiche e il Futurismo, rappresentato da Gino Severini, Fortunato Depero, Alfredo Gauro Ambrosi e Tullio Crali, che proprio a Parigi trovano un laboratorio ideale per misurarsi con la velocità e la modernità.

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Gli Italiens de Paris e il dialogo con Picasso e Morandi

Una sezione centrale è dedicata agli Italiens de Paris: Giorgio de Chirico, Filippo de Pisis, Massimo Campigli e René Paresce, di cui è presentato un nucleo particolarmente significativo di opere. Accanto a loro compaiono figure come Mario Guido Dal Monte, Ugo Malvano e Luigi Spazzapan, a testimoniare quanto fitto fosse il tessuto di scambi tra atelier, gallerie, critici e collezionisti. Il dialogo con la scena internazionale è evocato dalla presenza di Pablo Picasso e da un’incisione del 1926 di Giorgio Morandi, che introduce una riflessione più intima sul rapporto tra oggetto, luce e silenzio.

Dal secondo dopoguerra a New York, nuova capitale dell’arte

Nel secondo dopoguerra la geografia dell’arte si sposta progressivamente verso gli Stati Uniti. La mostra segue questo passaggio con le opere di Afro, Renato Birolli, Ennio Morlotti, Emilio Vedova, Lucio Fontana e Paul Jenkins, protagonisti delle ricerche informali e astratte. Le ceramiche di Gio Ponti raccontano invece l’intreccio fra arti applicate, design e linguaggi moderni. La sezione conclusiva accompagna il visitatore verso New York, nuova capitale internazionale, con Mario Schifano, Mimmo Rotella, Enrico Baj, Roy Lichtenstein, Jim Dine e Andy Warhol, che rivoluzionano il rapporto tra arte, pubblicità e cultura di massa, chiudendo idealmente il cerchio aperto nella Parigi della Belle Époque.

Come sottolineano il Vicesindaco e Assessore alla Cultura Luca Antelmo e i curatori, “PARIS. TERRE D’ITALIENS” è anche un’occasione per rafforzare la vocazione culturale di Caorle, mettendo in dialogo il patrimonio del territorio con importanti prestiti provenienti dal patrimonio artistico di Banco BPM, dal Museo MACA e da Villa Morosini. La mostra è aperta dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:00, il sabato e la domenica dalle 10:00 alle 17:00.

Foto: Ufficio Stampa