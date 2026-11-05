Le proposte culturali di Milano tra musei e gallerie: ecco le mostre da vedere in città nel mese di novembre 2026.

Milano vive una stagione densa di appuntamenti artistici, con esposizioni contemporanee, retrospettive e installazioni site‑specific. Novembre 2026 nel capoluogo lombardo è, a tutti gli effetti, un mese vibrante per gli amanti dell’arte, con un calendario di mostre in grado di accontentare l’intera platea. La città, crocevia culturale del Nord Italia, apre le porte a esposizioni che uniscono tradizione e innovazione, ospitate in sedi prestigiose sia pubbliche sia private.

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Ecco una guida alle mostre imperdibili di questo mese, con dettagli su date, luoghi e perché vale la pena visitarle.

Matisse. Il mondo in una stanza

Fino al 21 febbraio 2027

Dall’8 ottobre 2026 al 21 febbraio 2027, il MUDEC di Milano ospita Matisse. Il mondo in una stanza, una mostra che propone una lettura dell’opera di Henri Matisse attraverso i viaggi, gli incontri e le culture che hanno trasformato il suo linguaggio artistico. Curata da Ellen McBreen e Chiara Gatti, l’esposizione riunisce circa cento opere tra dipinti, disegni, sculture e fotografie, articolate in otto sezioni. Al centro del percorso emerge un Matisse diverso da quello più conosciuto: non soltanto il maestro del colore, ma un viaggiatore e collezionista affascinato dall’arte africana, islamica, russa, cinese e polinesiana.

Tappeti, tessuti e oggetti raccolti durante i suoi viaggi diventano elementi fondamentali delle composizioni, trasformando l’atelier in uno spazio di incontro tra culture. Particolare rilievo assume l’esperienza di Tahiti, evocata anche dal monumentale dittico Océanie, le ciel e Océanie, la mer. Realizzata in collaborazione con il Musée Matisse di Nizza, la mostra racconta come l’artista abbia saputo racchiudere suggestioni provenienti da tutto il mondo nell’intimità del proprio studio, dando vita a un linguaggio capace di superare confini geografici e culturali.

Foto di Sofia Brogi da Ufficio Stampa

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I Brueghel. Le origini dei generi pittorici in Europa

fino al 31 gennaio 2027

Quando si parla di Rinascimento, i riferimenti portano immediatamente all’Italia. Ma esiste un modo diverso di guardare a quel periodo storico, lontano dall’idea di un percorso esclusivamente italiano e classicista. È quello che Bernard Aikema, ideatore della mostra, invita a seguire attraverso I Brueghel. Le origini dei generi pittorici in Europa, la grande esposizione aperta a Palazzo Reale di Milano fino al 31 gennaio 2027.

Oltre 80 opere tra dipinti, disegni e stampe raccontano la straordinaria dinastia di pittori fiamminghi che, a partire da Pieter Bruegel il Vecchio, seppe introdurre nella pittura nuovi soggetti e nuovi modi di guardare alla realtà. Dalla vita contadina ai paesaggi, dalle nature morte alle scene popolari. Ma il percorso non si ferma alla figura del capostipite. Attraverso Pieter Brueghel il Giovane e Jan Brueghel il Vecchio, infatti, la mostra ricostruisce la nascita di un vero e proprio sistema, destinato ad avere conseguenze profonde sulla pittura europea del Seicento.

Promossa dal Comune di Milano – Cultura e prodotta da Palazzo Reale e 24 ORE Cultura – Gruppo Il Sole 24 ORE, la mostra è curata da Carlotta Striolo su progetto di Bernard Aikema. Dopo le esposizioni dedicate a Bosch e Dürer, Aikema torna così a Palazzo Reale con un nuovo capitolo dedicato a quella pluralità di centri, artisti e culture che hanno contribuito alla formazione del Rinascimento europeo.

Pieter Bruegel il Vecchio, La lotta tra Carnevale e Quaresima – Kunsthistorisches Museum / Fonte Wiki Commons

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Plurale femminile. Fotografia e scrittura, 1926-2026

fino al 10 gennaio 2027

Plurale femminile. Fotografia e scrittura, 1926-2026 è la grande mostra antologica che Palazzo Reale dedica a Carla Cerati fino al 10 gennaio 2027, nel centenario della nascita dell’artista e a dieci anni dalla sua scomparsa. Oltre 200 fotografie, insieme a libri, documenti, materiali d’archivio e video, ricostruiscono più di trent’anni di ricerca. Con l’obiettivo di mettere in relazione la dimensione pubblica del suo lavoro con quella privata e autobiografica.

Bergamasca di nascita e milanese d’adozione, Cerati ha attraversato il secondo Novecento osservandone da vicino i cambiamenti. Milano diventa così uno dei luoghi privilegiati della sua fotografia. Ecco scorrere davanti agli occhi la città della ricostruzione e del boom economico, delle trasformazioni urbane e delle lotte sociali. Ma anche delle manifestazioni studentesche e delle prime mobilitazioni femministe. Fino ai salotti borghesi, il tutto osservato con uno sguardo capace di alternare partecipazione e ironia.

Visitatori alla mostra Plurale femminile dedicata a Carla Cerati a Palazzo Reale di Milano

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Dalí e la Moda

fino al 31 gennaio 2027

Dal 24 settembre 2026 al 31 gennaio 2027, Palazzo Reale ospita Dalí e la Moda, mostra internazionale che indaga il rapporto tra Salvador Dalí e il fashion system. E lo fa in un percorso che attraversa oltre 200 opere tra abiti, gioielli, fotografie, documenti e materiali d’archivio. Si tratta, come viene sottolineato dagli organizzatori e dai rappresentanti del comune di Milano, di un progetto che significativamente inaugura la nuova stagione espositiva dell’istituzione milanese nel corso della Milano Fashion Week secondo una prospettiva capace di oltrepassare le categorie consuete.

Perché Dalí non è stato soltanto un pittore che ha influenzato gli stilisti. Piuttosto, un artista totale che ha compreso in anticipo il potere dell’abito, della fotografia, della pubblicità e della performance nella costruzione dell’identità e nella trasformazione del corpo. Ha intuito, infatti, che l’arte poteva uscire dalla tela per entrare nella vita quotidiana. Così come nei dispositivi della cultura di massa e nei meccanismi attraverso cui un’immagine diventa riconoscibile, desiderabile, memorabile.

«È una mostra molto importante, che inaugura nella settimana della moda, dopo la celebrazione del fashion internazionale di Vogue World», ha dichiarato Tommaso Sacchi, assessore alla Cultura del Comune di Milano. «Questo progetto è centrale nel nostro programma quinquennale e l’abbiamo fortemente voluto perché cercavamo un’operazione culturale che non celebrasse soltanto la moda o l’arte di Dalí, ma che riuscisse a unirle».

Denise Bellon, Salvador Dalí with a mannequin at the Exposition internationale du Surréalisme in Paris, 1938, Vintage gelatin silver print, 23.8 x 26 cm, Fundació GalaSalvador Dalí, Figueres © Denise Bellon / akg-images © Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueres, 2026

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Joseph Kosuth. Vedere le cose (per A.S.)

collezione permanente del Museo

È stata inaugurata l’1° luglio, dall’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi, alla presenza dell’artista, la nuova installazione site-specific di Joseph Kosuth Vedere le cose (per A.S.) (2025), realizzata sulla facciata laterale del Museo del Novecento. L’opera, una scrittura di luce che si estende per 28 metrilungo il lato di via Marconi, trasforma il muro esterno del Museo in un luogo di riflessione in dialogo con la città. Acquisita dal Comune diMilano, è entrata a far parte della collezione permanente del Museo.

Joseph Kosuth ‘Vedere le cose (per A.S.)’, 2025 Installazione neon Courtesy Galleria Lia Rumma, Milano/Napoli Ph. Studio Marco Bertol

Stars&Bones

dal 19 novembre al 13 dicembre 2026

Dal 19 novembre al 13 dicembre 2026, la Sala Bianca della Fabbrica del Vapore di Milano ospita Stars&Bones, la mostra personale di Teresa Maresca, a cura di Deianira Amico, che mette in dialogo le prime espressioni artistiche dell’umanità con le più recenti immagini dell’universo catturate dal telescopio spaziale James Webb. Dalle pitture rupestri del Paleolitico superiore alle galassie più lontane, il percorso esplora il rapporto ancestrale tra essere umano, natura e cosmo, attraverso due elementi simbolici: le ossa e le stelle.

In esposizione opere su tela e tavola, disegni e installazioni realizzati con materiali naturali, tra cui pigmenti, sabbie, lava, rame e carbone. Cuore della mostra è Il catalogo Messier, una monumentale installazione composta da 110 tavole ispirate agli oggetti celesti catalogati dall’astronomo francese Charles Messier nel Settecento. L’esposizione è a ingresso gratuito, visitabile dal giovedì alla domenica dalle 15 alle 19, e prevede anche laboratori artistici gratuiti per tutte le età.

Charles Messier scambiò questa Nebulosa del Granchio per la cometa di Halley, che lo ispirò a creare il suo catalogo. E’ un resto di Supernova, dalla cui esplosione si è formata la nebulosa. Nel 1054 rimase visibile alla luce del Sole per 23 giorni, e fu osservata dagli astronomi cinesi, ma è stata anche raffigurata nei graffiti degli Indiani Anazasi, come testimoniano i ritrovamenti nei Navaho Canyon e White Mesa, così come nel Chaco Canyon National Park.

Gallerie d’Italia di Milano

Nel segno di Leonardo. Allievi e seguaci a Milano

dal 27 novembre 2026 al 4 aprile 2027



Intesa Sanpaolo apre al pubblico dal 27 novembre 2026 al 4 aprile 2027 alle Gallerie d’Italia di Milano, la grande mostra autunnale Nel segno di Leonardo. Allievi e seguaci a Milano, a cura di Simone Facchinetti e Arturo Galansino, dedicata alla straordinaria eredità lasciata da Leonardo da Vinci nella città e nella cultura artistica lombarda. L’esposizione, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, presenta per la prima volta in maniera articolata e organica la lunga parabola della fortuna di Leonardo in Lombardia, raccontando non soltanto la figura del maestro, ma soprattutto le personalità artistiche che si formarono accanto a lui, ne furono collaboratori o ne seguirono le orme.



Con circa 110 opere tra dipinti, disegni, incisioni e sculture provenienti da prestigiose collezioni pubbliche e private italiane e internazionali, tra cui Musei Vaticani, Galleria Nazionale di Parma, Pinacoteca di Brera, Veneranda Biblioteca Ambrosiana, Castello Sforzesco, Gallerie degli Uffizi, Galleria Borghese, Museo e Real Bosco di Capodimonte, National Gallery di Londra, Musée du Louvre, British Museum, Kunsthistorisches Museum di Vienna e National Gallery of Art di Washington, la mostra ricostruisce una delle stagioni più significative e durature dell’arte rinascimentale italiana.



Installazioni



Mona Hatoum. Over, under and in between

Fondazione Prada – fino al 9 novembre

Per info consultare il sito

Hatoum reagisce in modo diretto all’architettura della Cisterna trasformandola in un’esperienza fisica. Una ragnatela, una mappa e una griglia diventano così strumenti per esplorare temi come precarietà, pericolo e vulnerabilità, mettendo il corpo del visitatore al centro del percorso.

Immagine della mostra “Over, under and in between” di Mona Hatoum Foto: Roberto Marossi Courtesy Fondazione Prada Mona Hatoum Web, 2026 Sfere di vetro trasparente soffiato a mano, cavo di acciaio inossidabile

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Gallerie

Galleria Fabbrica EOS

SORRIDI

Giovanni Sesia

dall’11 settembre al 10 ottobre 2026

la Galleria Fabbrica Eos di Milano ospita SORRIDI, nuova mostra personale di Giovanni Sesia a cura di Alberto Mattia Martini. Un percorso che intreccia fotografia, pittura, scultura e oggetti per riflettere su memoria, tempo e dignità della persona.

Il progetto nasce dal recupero di fotografie anonime provenienti dagli archivi di ex ospedali psichiatrici, da raccolte private e mercatini. Sesia interviene sulle immagini con velature, abrasioni e segni pittorici, facendo emergere e scomparire i volti, come presenze sospese tra oblio e ricordo. Le scritture frammentarie che attraversano le opere evocano il modo in cui la memoria sopravvive: parole incomplete, tracce che resistono alla cancellazione.

Opera su base fotografica di Giovanni Sesia con volto parzialmente velato dalla serie SORRIDI

Galleria Area/B

Il tempo dell’incontro

Dal 27 novembre 2026 al 17 febbraio 2027

Dal 27 novembre 2026 al 17 febbraio 2027 la galleria AreaB di Milano dedica a Mimmo Dabbrescia la mostra “Il tempo dell’incontro”, a cura di Giovanna Calvenzi. In esposizione circa sessanta fotografie, alcune inedite, che attraversano decenni di carriera tra fotogiornalismo, musica, arte e cinema.

Il percorso espositivo costruisce una vera e propria geografia di incontri con alcune tra le figure più iconiche del Novecento. Dabbrescia ritrae artisti come Salvador Dalí, Giorgio de Chirico, Michelangelo Pistoletto e Renato Guttuso, ma anche protagonisti della musica leggera e dello spettacolo, da Mina a Lucio Battisti, Fabrizio De André, Enzo Jannacci, Adriano Celentano, Massimo Ranieri, Raffaella Carrà e Mike Bongiorno, fino ai volti del cinema come Claudia Cardinale, Federico Fellini, Clint Eastwood e Henry Fonda.

Ornella Vanoni con abito creato da Marina Lante della Rovere in una fotografia di Mimmo Dabbrescia del 1970

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Galleria Deodato Arte

TVBOY – The Spirit of Our Time

dal 19 al 28 novembre

Dal 19 al 28 novembre 2026 TVBOY torna a Milano con la mostra “The Spirit of Our Time”, allestita negli spazi della galleria Deodato Arte in via Nerino 1. Un percorso espositivo che mette in dialogo grandi capolavori della storia dell’arte, fotografie simboliche e riferimenti alla cultura pop per raccontare, con ironia, le contraddizioni della società contemporanea.

Al centro del progetto c’è lo Zeitgeist, lo spirito del nostro tempo: tecnologia, consumismo, potere, identità e relazioni vengono filtrati attraverso icone riconoscibili, ribaltate da dettagli minimi ma decisivi. In “The First Influencer” Gesù impugna uno smartphone mentre gli apostoli celebrano la sua popolarità a colpi di cuori e like, giocando sul doppio significato del verbo “seguire” tra fede e social network.

In “The Forbidden Fruit” la mela del peccato originale diventa un chiaro rimando al marchio Apple, simbolo del desiderio contemporaneo. La stessa ossessione per la visibilità emerge nei selfie di Frida Kahlo o di Ann Darrow, che non rinuncia a fotografare King Kong neppure stretta nella sua mano, interrogando il confine tra esperienza vissuta e esperienza mediata dallo schermo.

Foto Shutterstock/uffici stampa