Dal 19 al 28 novembre 2026 TVBOY porta in Deodato Arte a Milano la mostra ‘The Spirit of Our Time’, un viaggio pop e ironico tra capolavori storici, icone e contraddizioni della società digitale.

Dal 19 al 28 novembre 2026 TVBOY torna a Milano con la mostra The Spirit of Our Time, allestita negli spazi di Deodato Arte in via Nerino 1. Un progetto espositivo che mette in cortocircuito capolavori della storia dell’arte, fotografia e cultura pop per raccontare con ironia lo spirito del nostro tempo, tra tecnologia, consumismo, potere e identità.

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Tra capolavori riletti e icone pop

Nelle sale della galleria milanese, le opere di TVBOY reinterpretano lo zeitgeist contemporaneo trasformando immagini celebri in scene inedite. Gesù diventa The First Influencer, circondato da apostoli che ne celebrano la popolarità a colpi di like, mentre in The Forbidden Fruit la mela del peccato originale si trasforma in un chiaro riferimento al marchio Apple. Frida Kahlo impegnata in un selfie e Ann Darrow che fotografa King Kong anche nel momento di massima tensione, spingono a interrogarsi sul nostro rapporto con lo schermo e sulla ricerca costante di visibilità digitale.

Il tema della tecnologia attraversa tutta la mostra: smartphone, social network e dispositivi diventano accessori indispensabili anche per i protagonisti della storia dell’arte, chiamati a misurarsi con le dinamiche della comunicazione contemporanea. Tra un sorriso e una provocazione, le opere sollevano la domanda che dà il tono all’intero progetto: siamo davvero più connessi gli uni agli altri, o solo più dipendenti dai nostri schermi?

Consumi, potere e nuove contraddizioni sociali

Accanto al tema della tecnologia, The Spirit of Our Time affronta anche il rapporto con il consumo e il lavoro contemporaneo. In The Fast Supper, una delle immagini più iconiche dell’artista, l’Ultima Cena si fonde con l’universo McDonald’s: la sacralità della convivialità lascia il posto alla velocità del fast food, raccontando come sia cambiato il nostro modo di stare insieme. In Delivery to a Skyscraper gli operai in pausa pranzo sopra i grattacieli di New York addentano hamburger, mentre Napoleone a cavallo si trasforma in un rider moderno, simbolo di un eroismo che oggi passa per le consegne a domicilio.

Non manca la politica, osservata attraverso la lente della cultura pop: in The Beauty and the Beast Donald e Melania Trump diventano protagonisti di una fiaba contemporanea, mentre La Libertà di Delacroix si sposta nelle proteste dei Gilet Jaunes, a ricordare come il desiderio di cambiamento attraversi epoche e contesti diversi.

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Nuovi ruoli di genere e lo sguardo sulla società

Un altro filo conduttore della mostra è la trasformazione dei ruoli di genere e delle convenzioni sociali. In Déjeuner avec les Toy Boys, ispirato al celebre dipinto di Manet, sono gli uomini a essere nudi mentre le donne restano vestite, ribaltando il tradizionale rapporto tra chi guarda e chi è guardato. In The Stronger Sex il bacio tra marinaio e infermiera cambia protagonisti e uniformi, mettendo in discussione gli stereotipi legati al maschile e al femminile.

Personaggi come Leo e Lisa, trasformati in una coppia hipster, mostrano la capacità di TVBOY di trasportare figure entrate nell’immaginario collettivo nel presente, tra tatuaggi, barbe curate e outfit contemporanei. Dietro l’ironia, la mostra suggerisce una riflessione più ampia sulla natura umana: cambiano i simboli del potere, le mode e gli strumenti tecnologici, ma restano intatti il bisogno di appartenenza, il desiderio di successo e la ricerca di libertà.

Chi è TVBOY

Dietro lo pseudonimo TVBOY c’è Salvatore Benintende, uno degli street artist italiani più riconosciuti a livello internazionale. Dopo gli studi al Politecnico di Milano si trasferisce a Barcellona, città che diventa il suo laboratorio creativo e il teatro di molti interventi urbani. I suoi murales – dai celebri baci tra Papa Francesco e Trump a quello tra Salvini e Di Maio – hanno fatto il giro del mondo, alimentando dibattiti e attenzione mediatica.

La sua ricerca, fortemente influenzata dalla cultura pop e dalla cronaca, reinterpreta icone globali con uno sguardo ironico e critico. Ha esposto in istituzioni prestigiose, tra cui il MUDEC di Milano con una personale di grande successo, e collabora da anni con organizzazioni come CESVI, Save the Children, Fridays for Future ed Emergency, confermando il ruolo dell’arte come strumento di consapevolezza e trasformazione sociale.

Foto: Ufficio Stampa