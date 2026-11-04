Alla galleria AreaB di Milano oltre sessanta fotografie raccontano incontri e ritratti di Mimmo Dabbrescia, tra artisti, musicisti, cinema e spettacolo, dal 27 novembre 2026 al 17 febbraio 2027.

Dal 27 novembre 2026 al 17 febbraio 2027 la galleria AreaB di Milano dedica a Mimmo Dabbrescia la mostra Il tempo dell’incontro, a cura di Giovanna Calvenzi. In esposizione circa sessanta fotografie, alcune inedite, che attraversano decenni di carriera tra fotogiornalismo, musica, arte e cinema.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

QUI LE FOTO DI DABBRESCIA: C’ERA UNA VOLTA IL NOVECENTO…

Ritratti, reportage e incontri con i protagonisti del Novecento

Il percorso espositivo costruisce una vera e propria geografia di incontri con alcune tra le figure più iconiche del Novecento. Dabbrescia ritrae artisti come Salvador Dalí, Giorgio de Chirico, Michelangelo Pistoletto e Renato Guttuso, ma anche protagonisti della musica leggera e dello spettacolo, da Mina a Lucio Battisti, Fabrizio De André, Enzo Jannacci, Adriano Celentano, Massimo Ranieri, Raffaella Carrà e Mike Bongiorno, fino ai volti del cinema come Claudia Cardinale, Federico Fellini, Clint Eastwood e Henry Fonda.

Le immagini restituiscono momenti di naturalezza, spesso colti negli ambienti di lavoro o nella quotidianità, lontano dalle pose ufficiali. La fotografia diventa così per Dabbrescia un luogo di prossimità e ascolto, in cui il ritratto si trasforma in relazione e l’attimo dell’incontro si carica di una dimensione sospesa e rivelatrice.

LEGGI ANCHE: Mostre immersive Milano 2026: le esperienze da non perdere tra arte e tecnologia

Dagli esordi al Corriere della Sera alla lunga carriera tra musica e arte

Nato a Barletta nel 1938 e trasferitosi a Milano negli anni Cinquanta, Mimmo Dabbrescia muove i primi passi nel fotogiornalismo collaborando con il Corriere della Sera, La Domenica del Corriere e il settimanale Amica. Nel 1963 apre una propria agenzia fotogiornalistica e continua a lavorare per le principali testate italiane, costruendo un archivio che oggi conta circa 800.000 immagini.

Negli anni Sessanta entra nel mondo della musica, diventando collaboratore fisso del settimanale Sorrisi e Canzoni e fotografo di riferimento per molte case discografiche. Agli inizi degli anni Settanta si avvicina al mondo dell’arte, dedicando libri fotografici ai grandi pittori contemporanei e fondando la rivista Prospettive d’arte, che dirigerà per oltre vent’anni.

La mostra, il catalogo e le informazioni di visita

Mimmo Dabbrescia. Il tempo dell’incontro ripercorre questa straordinaria carriera attraverso ritratti e reportage che mettono al centro la capacità dell’autore di cogliere la verità dei soggetti, tra intimità e vita pubblica. Ad accompagnare l’esposizione è un catalogo edito da VanillaEdizioni, con un racconto della sceneggiatrice e regista Marina Spada.

La mostra è allestita in via Passo Buole 3 a Milano e sarà visitabile dal 27 novembre 2026 al 17 febbraio 2027, con ingresso libero. La galleria osserva i seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 18, il venerdì dalle 10 alle 17, il sabato su appuntamento. L’opening è previsto per giovedì 26 novembre alle ore 18.30.

Foto: Ufficio Stampa