Marina Abramović trasforma l’Arco di Giano in un luogo di confessione collettiva: un asino d’oro in bronzo, video e performance per un’esperienza immersiva a Roma.

Dal 19 novembre 2026 al 19 maggio 2027 l’Arco di Giano, nel cuore del Foro Boario a Roma, diventa il palcoscenico di Confession, 2026, il nuovo progetto di Marina Abramović ideato con la Fondazione Alda Fendi – Esperimenti. La grande scultura in bronzo dorato raffigura un asino a grandezza naturale, posto di fronte a una seduta metafisica anch’essa in bronzo, invitando il pubblico a trasformare il monumento in uno spazio di ascolto e partecipazione.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Dalla confessione privata alla catarsi collettiva

Il progetto intreccia tre opere strettamente connesse: Confession, 2010, la performance in cui l’artista confessava le ferite dell’infanzia a un asino vivo; The Road to Confession, 2026, nuovo video diretto da Nabil Elderkin che segue Marina e l’asino Paltò all’alba per le strade deserte di Roma; e la nuova scultura Confession, 2026, prima opera in bronzo della Abramović, realizzata con il laboratorio multidisciplinare Factum Arte. Sedendosi davanti all’asino d’oro, gli spettatori sono invitati ad affidare all’animale silenzioso traumi, memorie e fragilità, trasformando la confessione in un’esperienza condivisa.

LEGGI ANCHE: Mostre immersive Milano 2026: le esperienze da non perdere tra arte e tecnologia

Roma, il restauro dell’Arco di Giano e la nuova luce di Vittorio Storaro

L’inaugurazione di Confession coincide con una tappa decisiva nella storia dell’Arco di Giano, danneggiato dall’attentato mafioso del 1993 e a lungo chiuso da una cancellata. Dopo un primo restauro concluso nel 2017 e un ulteriore intervento finanziato dal PNRR Caput Mundi, il monumento torna a essere attraversabile e vissuto. Per sei mesi la scultura abiterà le sue arcate, mentre una nuova illuminazione firmata dal direttore della fotografia tre volte Premio Oscar Vittorio Storaro valorizzerà le superfici antiche nelle ore serali, dal martedì alla domenica dalle 17 alle 21.

Un progetto tra performance, cinema e memoria

Il 19 novembre, durante l’opening al pubblico dalle 18 alle 20, Marina Abramović siederà per prima di fronte all’asino d’oro, invitando poi alcune persone a prendere il suo posto in una action inaugurale che consegna l’opera alla città. Fino al 19 maggio 2027, scultura e video all’interno dell’Arco di Giano, realizzati con la collaborazione della Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma, trasformeranno il Foro Boario in un crocevia tra memoria antica, spiritualità contemporanea e ricerca radicale sulla performance, coerente con la vocazione sperimentale della Fondazione Alda Fendi – Esperimenti.

Foto: Ufficio Stampa