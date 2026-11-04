Il 4 novembre 1966 le acque dell’Arno raggiunsero anche un trittico del Trecento, danneggiandone la pittura e le dorature. Sessant’anni dopo, la Galleria dell’Accademia di Firenze lo riporta nelle sue sale insieme alle fotografie del recupero.

Il 4 novembre 1966, mentre l’Arno esondava sommergendo Firenze, migliaia di opere d’arte venivano travolte dall’acqua e dal fango. Tra queste c’era anche un piccolo trittico dipinto quasi seicento anni prima, raffigurante la Madonna con Bambino e santi Matteo e Michele arcangelo. La piena raggiunse l’oratorio in cui era conservato, provocando gravi danni alla superficie pittorica e alla doratura del fondo.

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Quel dipinto, realizzato intorno al 1380-1385 dal Maestro della Madonna Straus, riuscì a sopravvivere grazie a un complesso intervento di restauro. Oggi, a sessant’anni esatti dall’alluvione, torna visibile al pubblico alla Galleria dell’Accademia di Firenze, accompagnato dalle fotografie storiche che documentano i danni subiti e le operazioni di recupero. L’esposizione, inaugurata il 3 novembre 2026 e visitabile fino al 31 gennaio 2027, racconta una delle tante storie di salvataggio del patrimonio artistico fiorentino dopo la catastrofe.

Che cosa accadde al dipinto durante l’alluvione del 1966

Il trittico si trovava nell’oratorio di Santa Maria Vergine della Croce al Tempio, a Firenze, dove era conservato dal 1912. Il 4 novembre 1966, quando le acque dell’Arno invasero la città, anche l’edificio fu raggiunto dalla piena. I danni riguardarono soprattutto la superficie dipinta e le dorature. Per un’opera realizzata su tavola, l’esposizione all’acqua rappresenta un pericolo particolarmente grave: l’umidità può provocare deformazioni del legno, alterare gli strati preparatori e compromettere l’adesione dei pigmenti alla superficie.

Nel caso del trittico, il comunicato museale documenta i danni alla pittura e al fondo oro, senza descrivere nel dettaglio tutti i fenomeni di deterioramento. Il recupero richiese un intervento tempestivo, effettuato nei laboratori allestiti alla Fortezza da Basso, uno dei luoghi in cui vennero affrontate le conseguenze dell’alluvione sul patrimonio artistico fiorentino. Il lavoro fu tanto significativo che, nel 1972, l’opera venne presentata alla mostra Firenze restaura: il laboratorio nel suo quarantennio, nella sezione dedicata ai dipinti danneggiati dall’alluvione.

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Non si tratta dunque di un restauro appena concluso: quello che oggi viene restituito al pubblico è un dipinto salvato oltre cinquant’anni fa, la cui vicenda permette di comprendere le difficoltà affrontate dai restauratori dopo il disastro.

Chi era il Maestro della Madonna Straus

L’autore del trittico è conosciuto con il nome convenzionale di Maestro della Madonna Straus. Si tratta di un pittore rimasto anonimo, attivo a Firenze tra la fine del Trecento e il primo quarto del Quattrocento. Formatosi nella bottega di Agnolo Gaddi e successivamente influenzato dalla pittura di Lorenzo Monaco, sviluppò uno stile caratterizzato da figure eleganti, espressioni dolci e malinconiche e una particolare attenzione agli elementi decorativi.

Nel trittico, la raffinatezza delle aureole incise e delle stoffe preziose testimonia il gusto della pittura tardogotica fiorentina. L’opera proveniva originariamente dalla chiesa di San Michele Arcangelo a Nebbiano, nel territorio di Certaldo, ed era stata acquistata nel 1889 dalle Regie Gallerie Fiorentine. Dopo il restauro seguito all’alluvione e la presentazione del 1972, il dipinto è stato trasferito alla Galleria dell’Accademia nel 2000, rimanendo normalmente custodito nei depositi.

Le fotografie del recupero e il ritorno all’Accademia

La nuova esposizione non presenta soltanto il trittico restaurato. Accanto all’opera è stata allestita una selezione di fotografie storiche che documentano i danni provocati dall’acqua e le diverse fasi del recupero. Le immagini permettono di osservare una parte della storia del dipinto che normalmente resta invisibile: non soltanto il risultato finale, ma anche le condizioni in cui si trovava dopo la catastrofe e il lavoro necessario per conservarlo. L’iniziativa si inserisce nel programma di riflessioni dedicato ai sessant’anni dall’alluvione, che il 2 novembre ha visto anche la giornata di studi Oltre l’emergenza. Prevenzione e gestione delle crisi a 60 anni dall’alluvione di Firenze, organizzata dai musei della Galleria dell’Accademia e del Bargello a Palazzo Davanzati.

Il trittico torna così nelle sale del primo piano dedicate alla pittura tardogotica. Non soltanto come testimonianza dell’arte fiorentina del Trecento, ma anche come documento di un momento fondamentale nella storia della conservazione. Perché la storia di un’opera d’arte non finisce quando viene dipinta. Continua nei luoghi in cui viene custodita, nei pericoli che attraversa e, qualche volta, nelle mani di chi riesce a salvarla. Il trittico del Maestro della Madonna Straus è esposto alla Galleria dell’Accademia di Firenze fino al 31 gennaio 2027.

Foto: Ufficio Stampa