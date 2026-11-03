Ai Mercati Culturali Pordenone lo spazio Die Gelbe Wand ospita ‘Unfolding’, prima grande mostra europea di Tamaki Yoshida: fotografie tra ecologia, Monte Fuji e mistero.

Dal 31 ottobre al 13 dicembre 2026 lo spazio espositivo Die Gelbe Wand, all’interno del centro culturale Mercati Culturali Pordenone, ospita Tamaki Yoshida. Unfolding, prima grande mostra europea dedicata alla fotografa giapponese. Curata da Marco Minuz, l’esposizione si inserisce nel percorso verso Pordenone Capitale Italiana della Cultura 2027 e rafforza il dialogo della città con la scena artistica internazionale.

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Negative Ecology: la materia fotografica come ecosistema

La prima sezione, Negative Ecology, nasce da un incidente in camera oscura che ha trasformato un difetto di sviluppo in metafora delle aggressioni agli ecosistemi. Yoshida tratta i negativi con sostanze quotidiane – detersivi, shampoo, cosmetici, salsa di soia, residui alimentari – materiali che normalmente finiscono negli scarichi, alterando colori e forme delle immagini.

Su queste superfici instabili emergono animali selvatici capaci di adattarsi a contesti profondamente modificati dall’uomo, spesso classificati come animali nocivi. La loro resilienza mette in discussione l’idea di una superiorità umana fondata sul dominio tecnologico, trasformando la fotografia in un campo di forze dove diventano visibili effetti di solito impercettibili: accumulo di contaminazioni, fragilità degli equilibri naturali, responsabilità individuale e collettiva.

Himizu: corpi, strade e foresta ai piedi del Monte Fuji

Con la serie Himizu la ricerca si sposta sulle strade che attraversano le pendici del Monte Fuji, dove ogni anno vengono recuperate decine di carcasse di animali selvatici uccisi dal traffico. In collaborazione con l’organizzazione non profit Mount Fuji Outdoor Museum, Yoshida indaga non tanto l’impatto viscerale della morte, quanto la separazione tra i corpi e il territorio a cui appartenevano.

Il progetto mette in dialogo due procedimenti fotografici: la stampa alla gomma su carta di cotone, realizzata con pigmenti ricavati da piante e terra raccolte nei luoghi della foresta, e il dagherrotipo, tecnica ottocentesca che fissa i corpi degli animali su lastre metalliche lucidate a specchio, in scala il più possibile reale. Da un lato il paesaggio prende forma attraverso la materia stessa della terra, dall’altro il corpo resta sospeso su una superficie fredda, restituendo visivamente la frattura prodotta dall’attività umana.

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Il mistero come spazio percettivo

Il titolo Unfolding richiama il dispiegarsi graduale di qualcosa che prima era nascosto: un processo in cui ciò che appare familiare diventa enigmatico e ciò che sembrava sfuggire alla comprensione prende forma. Le immagini di Tamaki Yoshida abitano una soglia tra luce e oscurità, come una porta socchiusa che, nell’infanzia, lasciava intuire un mondo non del tutto accessibile.

In questo spazio sospeso la fotografia si sottrae alla semplice registrazione del reale per diventare esperienza percettiva e interrogazione. Il mistero, evocato anche dalle parole di Yukio Mishima, non è un enigma da risolvere ma una dimensione da attraversare: un invito a riconsiderare il posto dell’essere umano nel mondo naturale e la capacità della natura di resistere anche agli ambienti più trasformati.

Die Gelbe Wand e Pordenone verso il 2027

Con Unfolding, Die Gelbe Wand conferma la propria vocazione di luogo dedicato alla fotografia contemporanea, offrendo alla città una piattaforma di confronto con ricerche artistiche di respiro internazionale. Il progetto, organizzato da Mercati Culturali Pordenone con il contributo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e del Comune di Pordenone, si inserisce nel Dossier di Pordenone 2027 e testimonia come la rigenerazione urbana possa generare nuovi spazi culturali e collaborazioni internazionali.

La mostra è visitabile dal 31 ottobre al 13 dicembre 2026, il sabato e la domenica dalle 11 alle 18.

Foto: Ufficio Stampa