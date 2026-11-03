Dalla storia di Lump, il cane di Picasso, ai ritratti di Stanley e Boodgie dipinti da Hockney, una mostra alla Kunsthalle Bremen racconta come il bassotto sia diventato una piccola icona dell’arte.

C’è un bassotto che ha avuto un piatto di ceramica dedicato da Pablo Picasso, altri due che David Hockney ha dipinto ossessivamente per anni e uno che accompagnava Andy Warhol alle inaugurazioni delle mostre. Si chiamavano Lump, Stanley, Boodgie e Archie e, a modo loro, hanno lasciato una traccia nella storia dell’arte.

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A raccontare queste e molte altre storie è The Dachshund: An Icon off the Leash, la mostra inaugurata il 31 ottobre 2026 alla Kunsthalle Bremen, in Germania, e visitabile fino al 28 marzo 2027. Curata da Annett Reckert, riunisce circa 120 opere tra dipinti, fotografie, disegni, installazioni e performance, ripercorrendo la trasformazione del bassotto da cane da caccia a compagno domestico, fino a diventare un’icona della cultura pop.

Lump, il bassotto di Picasso

Uno dei protagonisti della mostra è Lump, il bassotto entrato nella vita di Pablo Picasso e immortalato dal fotografo americano David Douglas Duncan. Nel 1957 Picasso gli dedicò un piatto di ceramica, Pour Lump, decorato con uno stilizzato profilo canino. Duncan documentò anche il rapporto quotidiano tra il pittore e l’animale, fotografandoli insieme, persino mentre Lump mangiava gli avanzi dal piatto dell’artista. Il bassotto diventava così qualcosa di più di un soggetto da rappresentare: entrava nello spazio privato e nel linguaggio visivo del pittore. Una presenza familiare capace di trasformarsi in immagine.

David Douglas Duncan, Picasso lässt seinen Dackel Lump die Reste des Mittagessens von seinem Teller fressen, 1957, Fotografie, Kunstmuseum Pablo Picasso Münster, © Harry Ransom Center, The University of Texas at Austin.

Stanley e Boodgie, i bassotti di David Hockney

Per David Hockney, invece, i bassotti furono protagonisti di una vera e propria serie pittorica. A partire dal 1993, per circa due anni, l’artista britannico dipinse e disegnò ripetutamente Stanley e Boodgie, i suoi due cani dal pelo corto e marrone. «Per me sono come piccole persone», spiegava Hockney. Nei suoi dipinti i due animali riposano sui cuscini, dormono o semplicemente occupano lo spazio domestico. La ripetizione dello stesso soggetto diventa un esercizio di osservazione: cambiano le pose, i colori, i dettagli, ma soprattutto emerge la familiarità dello sguardo di chi li conosce.

David Hockney, Dog Painting 46, 1995, Öl auf Leinwand, © Estate of David Hockney.

Anche Max Liebermann aveva trasformato il proprio bassotto in una presenza ricorrente nei dipinti e nelle scene di famiglia. Il suo primo cane, Männe, gli era stato regalato da Hugo von Tschudi, allora direttore della Nationalgalerie di Berlino.

Archie, il bassotto che accompagnava Andy Warhol

Diverso il rapporto tra Andy Warhol e il suo bassotto Archie. Il cane non era soltanto un compagno domestico: faceva parte dell’immagine pubblica dell’artista. Lo accompagnava alle inaugurazioni, nei ristoranti, durante le interviste e i servizi fotografici. Nel mondo di Warhol, dove vita quotidiana, celebrità e costruzione dell’identità si intrecciavano continuamente, Archie diventava quasi un alter ego, una presenza riconoscibile accanto al suo proprietario. La mostra affronta anche il rapporto tra animali e identità familiare attraverso opere contemporanee come My Dog Is Cuter Than Your Ugly Baby (2013), autoritratto fotografico di Elina Brotherus che affronta provocatoriamente il tema della maternità e delle forme alternative di famiglia.

A Brema anche i bassotti possono visitare la mostra

L’esposizione non si limita a rappresentare i cani, ma prova a cambiare il punto di vista del museo. Alcune opere sono collocate ad altezza animale, mentre una speciale Dachshund Lounge accoglie i visitatori a quattro zampe. Il giovedì dalle 12 alle 18 e il sabato dalle 12 alle 16, bassotti e cani di piccola taglia fino a 30 centimetri possono entrare in alcune sale, con prenotazione obbligatoria e biglietto gratuito per l’animale. Un modo per ricordare che, almeno in questa mostra, i bassotti non sono soltanto soggetti dell’arte: sono anche parte del suo pubblico.

Foto Preview: Ylla (Camilla Henriette Koffler), Four Dachshunds, um 1948 s/w-Fotografie, © 2025 Pryor Dodge.