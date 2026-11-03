Ai Musei Capitolini un riallestimento temporaneo ricostruisce con scansioni 3D e Intelligenza Artificiale la lastra in bronzo con dedica dei Vigili ai Severi, svelandone storia e trasformazioni.

Dal 4 novembre 2026 al 31 marzo 2027 la Sala degli Imperatori di Palazzo Nuovo, ai Musei Capitolini, ospita un riallestimento temporaneo dedicato alla celebre lastra in bronzo con dedica dei Vigili ai Severi. Il progetto unisce ricerca archeologica e tecnologie digitali per ricostruire per la prima volta la configurazione originaria del manufatto all’epoca della sua creazione, nel 203 d.C.

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Lastra con dedica dei Vigili ai Severi, Musei Capitolini, Palazzo Nuovo Sala delle Colombe

Dalla Roma imperiale a oggi: storia di un manufatto inquieto

Rinvenuta a Trastevere nel Seicento, la lastra reca un’iscrizione dedicata all’imperatore Settimio Severo, ai figli Caracalla e Geta, alla famiglia imperiale e al Genio della Centuria da parte di 16 Vigiles, membri del corpo incaricato della vigilanza notturna e dell’estinzione degli incendi nella Roma antica. Nei secoli il manufatto è stato modificato più volte: prima per effetto della damnatio memoriae di Geta, con la cancellazione del suo nome e la rimozione del busto, poi per le vicende del collezionismo antiquario, culminate nel trafugamento del busto originale di Settimio Severo, venduto nel 1873 al British Museum di Londra.

Le recenti scansioni tridimensionali e il ricongiungimento virtuale con il busto di Settimio Severo conservato al British Museum hanno fornito la prova scientifica che il frammento londinese appartiene alla lastra romana, confermando definitivamente un’ipotesi formulata in passato ma mai dimostrata con certezza.

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Due stampe 3D per raccontare le metamorfosi della lastra

Il nuovo allestimento affianca alla lastra originale due stampe 3D in resina, ottenute dalla scansione digitale e restaurate virtualmente, che restituiscono altrettanti momenti chiave della sua storia. La prima riproduzione mostra lo stato originario del manufatto, prima della damnatio memoriae di Geta, con i busti di Settimio Severo al centro, Caracalla a destra e Geta a sinistra. Qui la parte di testo cancellata è stata reintegrata e il busto di Geta è stato generato con l’ausilio dell’Intelligenza Artificiale.

Stampa 3D in resina della scansione tridimensionale della lastra, restaurata digitalmente per riportarla allo stato in cui si presentava nel 203 d.C.

La seconda stampa 3D, dipinta a mano, segue invece il disegno pubblicato da Cassiano Dal Pozzo nel Museum Chartaceum del 1650: in questa fase il nome di Geta è già cancellato e il suo busto sostituito con quello di un Genio, divinità protettrice della Centuria citata nell’iscrizione, anch’esso ricostruito tramite Intelligenza Artificiale. In entrambe le riproduzioni è presente la ricostruzione del busto di Settimio Severo, scansionato dall’originale londinese e reinserito digitalmente.

Posizionamento dell’applique di Settimio Severo del British Museum sul disegno di Cassiano Dal Pozzo (Trustees of the British Museum)

Un dialogo tra epigrafia, ritratti imperiali e tecnologie digitali

L’intervento nasce da una collaborazione multidisciplinare tra Roma Capitale, Assessorato alla Cultura e Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e l’Università di Verona (Dipartimento di Culture e Civiltà), con il sostegno di fondi della Comunità Europea. Il riallestimento valorizza anche il contesto di Palazzo Nuovo, edificato sul progetto di Michelangelo e inaugurato nel 1734, che custodisce una straordinaria collezione di antichità.

Nella Sala degli Imperatori, dove 67 ritratti di imperatori romani e membri delle famiglie imperiali sono disposti in ordine cronologico, la collocazione della lastra e delle sue riproduzioni 3D in corrispondenza dei busti di Caracalla e Geta crea un dialogo diretto tra la documentazione epigrafica e la ritrattistica ufficiale. Il percorso mette così in relazione storia politica, memoria cancellata e strumenti digitali contemporanei, offrendo al pubblico una nuova chiave di lettura del patrimonio archeologico.

Foto: Ufficio Stampa