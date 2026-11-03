Mostre a Genova a novembre 2026: cosa vedere tra Palazzo Ducale e i Musei di Nervi.

Novembre a Genova si apre con un calendario espositivo che attraversa linguaggi, epoche e luoghi diversi della città.

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Renoir, Monet, Toulouse-Lautrec, Cézanne – 200 anni di Arte dalla Collezione Scharf

fino al 2 maggio 2027

Dal 16 ottobre 2026 al 2 maggio 2027 il Sottoporticato di Palazzo Ducale a Genova accoglierà per la prima volta in Italia oltre 140 opere provenienti da una delle più importanti collezioni private tedesche: la Collezione Scharf. La mostra, intitolata Renoir, Monet, Toulouse-Lautrec, Cézanne – 200 anni di Arte dalla Collezione Scharf, sarà curata dalla direttrice di Palazzo Ducale Ilaria Bonacossa e offrirà un viaggio in due secoli di pittura europea, dal Realismo all’arte contemporanea, con capolavori di Goya, Monet, Renoir, Cézanne, Bonnard, Matisse, Léger, Tony Cragg e Katharina Grosse.

Si tratta di una collezione «per molto tempo rimasta riservata», che oggi esce dall’ambito strettamente privato per incontrare il grande pubblico.

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Musei di Genova

Gam Galleria d’Arte Moderna

Ritratto di Julia Lavarello Anselmo

fino al 30 novembre

Il monumentale Ritratto di Julia Lavarello Anselmo, eseguito da Vincenzo Irolli nel 1907, è protagonista assoluto della mostra Argentina–Genova andata/ritorno, allestita alla GAM – Galleria d’Arte Moderna dal 6 settembre al 30 novembre. L’esposizione è coordinata da Martina Leone. L’esposizione nasce dalla riscoperta di un’opera fino a oggi inedita, che appartiene alla Collezione Giorgio Baratti, promotore dell’iniziativa e proprietario dell’opera. Un apporto fondamentale è arrivato dalla ricerca storico-artistica condotta tra Italia e Argentina, che restituisce alla città di Genova un capolavoro della pittura italiana del primo Novecento e una pagina dimenticata della storia privata internazionale.

Attraverso il volto di Julia Lavarello Anselmo riaffiora la storia di una delle più influenti famiglie protagoniste dei rapporti economici, culturali e marittimi tra Genova e Buenos Aires durante la Belle Époque. L’arte offre così una nuova prospettiva sulle relazioni transatlantiche che hanno contribuito a definire l’identità della città.

La mostra rappresenta un significativo esempio di come ricerca scientifica, collezionismo privato e patrimonio pubblico possano convergere in un progetto di alto profilo culturale. La scoperta collezionistica diventa quindi un’occasione di conoscenza condivisa: il dipinto, infatti, dialoga con le collezioni permanenti della GAM, inserendosi nel percorso museale come nuova testimonianza della grande tradizione ritrattistica europea tra Otto e Novecento.

Archivio Storico del Comune di Genova

I love shopping in Genoa. Produzione e commercio in città tra XVI e XIX secolo

fino al 4 dicembre 2026

All’Archivio Storico del Comune di Genova è visitabile fino al 4 dicembre 2026 la mostra I love shopping in Genoa. Produzione e commercio in città tra XVI e XIX secolo, a cura di Enrico Isola e Simona Parigi. Attraverso quasi cento documenti storici, l’esposizione ripercorre quattro secoli di attività commerciali e produttive genovesi, dall’alimentazione alla moda, dai tessuti all’arredamento, raccontando l’evoluzione dei consumi, del gusto e degli stili di vita della città. Tra carte d’archivio, pubblicità d’epoca e antichi strumenti di lavoro, emerge il ruolo centrale di Genova nei commerci e nello sviluppo industriale italiano. L’ingresso è gratuito, dal martedì al venerdì dalle 9 alle 13, con apertura aggiuntiva il mercoledì dalle 14.30 alle 17.

Museo Diocesano di Genova

OLTREMARE

Genova e il blu: arte in viaggio tra Mediterraneo e Cina

dal 19 novembre al 21 febbraio

Dal 19 novembre 2026 al 21 febbraio 2027, il Museo Diocesano di Genova ospita OLTREMARE, una mostra che attraversa venti secoli di storia dell’arte, commerci e incontri tra culture, seguendo le rotte del blu dal Mediterraneo alla Cina. Curata da Elisabetta Raffo e Loredana Pessa, con Davide Quadrio per gli interventi artistici contemporanei e il supporto scientifico di Paola Martini del Museo Diocesano, la mostra riunisce materie prime, opere d’arte antiche e interventi contemporanei, dando vita a un racconto inedito del ruolo di Genova nelle reti di scambio che hanno contribuito alla formazione di un patrimonio artistico condiviso, aprendo nuove prospettive sul ruolo della cultura nella Blue Economy.