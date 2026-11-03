Al Filatoio di Caraglio la prima grande retrospettiva italiana dopo la scomparsa di Marc Riboud: 180 fotografie e documenti raccontano cinquant’anni di viaggi, sguardi e storie dal Novecento.

Dal 22 ottobre 2026 al 29 marzo 2027 il Filatoio di Caraglio (CN), il più antico setificio ancora esistente in Europa e oggi polo culturale e sede del Museo del Setificio Piemontese, ospita la prima grande retrospettiva italiana dopo la scomparsa del fotografo francese Marc Riboud (1923–2016). La mostra, dal titolo Marc Riboud. Verso il mondo, riunisce 180 fotografie e documenti che attraversano oltre cinquant’anni di viaggi, incontri e storie del Novecento.

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Una retrospettiva tra viaggi, storia e sguardo umano

Curata da Gabriel e Chantal Bauret in collaborazione con Lorène Durret, direttrice dell’associazione Les amis de Marc Riboud, e sotto la supervisione di Catherine Riboud Chaine, moglie del fotografo, l’esposizione è realizzata da Fondazione Artea insieme al Musée Guimet di Parigi, con la partecipazione dell’associazione Les amis de Marc Riboud e il patrocinio del Consolato Generale di Francia a Milano. Il percorso segue un duplice criterio cronologico e geografico: dai primi reportage degli anni Cinquanta fino agli ultimi viaggi alle soglie del XXI secolo, con sezioni dedicate a Francia, Inghilterra, Jugoslavia, Medio Oriente, Asia, Stati Uniti e ai grandi snodi politici del secolo scorso.

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Tra le 180 opere in mostra non mancano due immagini iconiche come Il pittore della Tour Eiffel, che nel 1953 segnò l’ingresso di Riboud sulla scena internazionale, e La ragazza con il fiore, scattata nel 1967 durante una manifestazione per la pace a Washington e diventata simbolo del movimento contro la guerra in Vietnam. Accanto alle fotografie, il percorso presenta corrispondenza, provini a contatto, stampe per i giornali, riviste e materiali audiovisivi che permettono di ricostruire il processo di lavoro del fotografo e la circolazione dei suoi reportage.

Lo sguardo di Marc Riboud tra lavoro, quotidianità e grandi eventi

Per oltre cinquant’anni Marc Riboud attraversa il mondo, dall’Europa al Medio Oriente, fino all’Asia, visitando Paesi come Pakistan, India, Bangladesh, Nepal, Cina, Giappone, Algeria, Vietnam, Iran, Cuba e Stati Uniti. Pur non considerandosi un reporter d’attualità, segue eventi decisivi come la guerra del Vietnam, l’indipendenza dell’Algeria, la rivoluzione iraniana e le trasformazioni della Cina maoista e post-maoista, scegliendo però di non insistere sulla rappresentazione esplicita della violenza. Il suo sguardo privilegia le persone, il lavoro, le forme di organizzazione sociale e i dettagli della vita ordinaria, facendo della pazienza e del cammino strumenti centrali del suo modo di fotografare.

Le parole dello stesso Riboud, presenti lungo il percorso espositivo insieme alle citazioni di autori e studiosi che ne hanno accompagnato libri e cataloghi, restituiscono una pratica intesa come «mestiere di silenzio», fatta di lunghe ore di vagabondaggio e attesa. L’attenzione alla composizione – geometrie, linee, rapporti tra le figure – rivela l’influenza di Henri Cartier-Bresson e si traduce in immagini rigorose e al tempo stesso poetiche, capaci di restituire la complessità dei luoghi senza forzarne la realtà.

Il dialogo con il Filatoio e il progetto del territorio

Nel racconto costruito dalla mostra, il tema del lavoro occupa un posto centrale: dalle fabbriche europee ai cantieri asiatici, dalle campagne cinesi alle città in trasformazione, il mondo del lavoro è osservato da Riboud nelle sue molteplici forme. Questo focus trova una risonanza particolare negli spazi del Filatoio di Caraglio, nato nel Seicento per la produzione della seta e oggi al centro di un progetto di rigenerazione culturale e territoriale sostenuto da Regione Piemonte, Comune di Caraglio, fondazioni bancarie e Banca di Caraglio. L’esposizione si inserisce infatti nel più ampio programma espositivo che, tra Filatoio e Castiglia di Saluzzo, mette in dialogo l’opera di Riboud con quella di Robert Capa, offrendo due sguardi differenti ma complementari sul Novecento e sul fotogiornalismo dell’agenzia Magnum Photos.

La mostra è accompagnata da un articolato public programme e da un catalogo edito da Dario Cimorelli, confermando la dimensione internazionale di un progetto che intreccia la storia del territorio cuneese con i grandi linguaggi della fotografia del XX secolo. Per informazioni aggiornate su attività collaterali, visite e iniziative è possibile consultare il sito della Fondazione Artea, che promuove e sviluppa il Filatoio come «bene faro» e polo culturale di riferimento.

Foto: Ufficio Stampa