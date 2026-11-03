Il curatore Marco Giammetta racconta ‘HI HUMAN’, la prima personale romana dello scultore: 34 opere per riflettere sul contatto, le emozioni e il valore delle relazioni nell’epoca digitale.

Uno spazio vuoto diventa un luogo quando due persone si incontrano e stabiliscono una relazione. È da questa idea che parte Marco Giammetta, curatore di HI HUMAN – L’uno nell’altro, la prima mostra personale romana di Lorenzo Quinn, ospitata alla Teldil Art Gallery fino al 9 gennaio 2027. Un percorso attraverso 34 opere che mette al centro il contatto umano, le emozioni e la capacità dell’arte di rendere visibili le relazioni.

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«Il nome HI HUMAN è stato scelto in contrapposizione al termine high-tech. – spiega Giammetta a Revenews Arts – Oggi la tecnologia ci sta spingendo a vivere due realtà parallele, una reale e una virtuale. La parte virtuale sta assumendo sempre più importanza all’interno della nostra esistenza». La mostra propone un cambio di prospettiva, riportando l’attenzione sul corpo e sulla dimensione fisica dell’incontro. «Tutte le opere di Quinn pongono invece l’attenzione sull’aspetto umano, sulle relazioni e sul contatto», osserva il curatore.

Le mani e il cuore nell’arte di Lorenzo Quinn

Nelle sculture di Quinn ricorrono due elementi fondamentali: le mani e il cuore. Non sono soltanto forme riconoscibili, ma strumenti attraverso i quali l’artista sviluppa la propria riflessione sui rapporti umani. «Le mani sono un’estensione del nostro corpo, ma sono anche l’elemento attraverso il quale riusciamo a percepire l’universo materico», racconta Giammetta. Il contatto, nella sua lettura, genera una relazione che coinvolge tanto la dimensione fisica quanto quella emotiva. «Uno spazio vuoto diventa un luogo nel momento in cui due persone si incontrano e stabiliscono una relazione emotiva. Dal contatto nasce una reazione e, attraverso le sinapsi, noi proviamo emozioni, sensazioni e scambiamo pathos e amore», continua.

Il cuore rappresenta invece la sintesi di questo processo: «Non è soltanto l’amore per una persona, ma l’amore tra le persone e anche nei confronti della nostra esistenza». Questa simbologia trova una particolare espressione in Mater Roma, l’opera inedita realizzata da Quinn per la sua città natale. Due mani custodiscono un cuore all’interno del quale la lupa capitolina veglia su Romolo e Remo. Il mito della fondazione di Roma viene così reinterpretato attraverso i concetti di protezione, cura e amore materno.

Una mostra che cambia dimensione

Il ritorno di Quinn a Roma rappresenta anche un passaggio importante nel percorso espositivo dell’artista. Come racconta Giammetta, lo scultore cercava da tempo uno spazio nella Capitale capace di accogliere opere di dimensioni considerevoli. «Per lui è stata un’occasione importantissima, anche per il suo legame con la città di Roma. – dice – Finora ha esposto un po’ in tutta Italia, specialmente a Venezia, ma a Roma cercava da tempo una galleria in grado di ospitare queste opere, che sono abbastanza grandi e hanno bisogno di uno spazio importante».

La mostra comprende infatti anche due opere monumentali inedite, presentate per la prima volta negli ambienti della Teldil Art Gallery. L’obiettivo curatoriale non era soltanto riunire lavori differenti, ma mostrare come lo stesso linguaggio artistico potesse svilupparsi attraverso scale diverse. «Lui ci teneva che ci fosse proprio una pluridimensionalità del suo lavoro. – spiega Giammetta – Voleva comprendere quanto il concetto del rapporto, dell’energia e della condivisione potesse trasferirsi da una piccola opera fino a una grande opera». La dimensione diventa così parte dell’esperienza: nelle opere più piccole il messaggio si presenta in maniera immediata, mentre in quelle monumentali acquista una maggiore complessità spaziale.

La Teldil Art Gallery come spazio espositivo

Inaugurata nel maggio 2026, la Teldil Art Gallery, fondata da Teldil Moreira, occupa oltre 600 metri quadrati all’interno di uno storico palazzo della Banca d’Italia, in Corso Vittorio Emanuele II a Roma. Per Giammetta, le caratteristiche architettoniche degli ambienti hanno avuto un ruolo importante nella costruzione del percorso: «Questa galleria è stata creata con l’obiettivo di esporre le opere come se fosse un museo, una sorta di grande contenitore che porta l’opera a diventare protagonista, non soltanto dal punto di vista artistico, ma anche in relazione alla dimensione del luogo».

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Dopo la mostra inaugurale dedicata a Igor Mitoraj, lo spazio prosegue dunque la propria attività con un progetto che mette in dialogo scultura monumentale, architettura e riflessione contemporanea. In HI HUMAN, il rapporto tra opera e ambiente diventa parte dello stesso discorso sul contatto: quello tra le persone, ma anche quello tra il corpo, lo spazio e la materia. HI HUMAN – L’uno nell’altro è visitabile alla Teldil Art Gallery di Roma dal 23 ottobre 2026 al 9 gennaio 2027.

Foto: Ufficio Stampa