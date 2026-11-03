Alla Gypsotheca Antonio Canova di Possagno una mostra ricostruisce il monumento mai realizzato per Horatio Nelson, tra disegni, modellini in gesso e tre preziose cere rosse restaurate.

Dal 1° novembre 2026 al 25 aprile 2027 il Museo Gypsotheca Antonio Canova di Possagno (TV) dedica la mostra Opera grandiosa ed immortale al progetto canoviano per il monumento funerario di Horatio Nelson. L’esposizione, curata da Paolo Mariuz, ripercorre il lungo processo creativo con cui il grande scultore neoclassico cercò di dare forma all’eroe moderno, tra mito, storia e celebrazione nazionale.

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Disegni, gessi e monocromi: nascita di un monumento mai realizzato

Il percorso espositivo si apre con i disegni preparatori, vera trasposizione grafica delle prime idee di Canova. Da qui il visitatore è guidato verso il modellino in gesso del monumento, animato dalle personificazioni dei continenti, e verso i monocromi che raffigurano i bassorilievi pensati per il sarcofago: la Nascita dell’Eroe, lo Sbarco della salma e la Glorificazione di Nelson, conservati nelle raccolte civiche di Bassano del Grappa e Venezia.

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Il bassorilievo inedito e le tre cere rosse restaurate

Tra le principali novità spicca un piccolo bassorilievo in gesso raffigurante Minerva, Nettuno e Marte che consegnano all’Inghilterra l’eroe infante, recentemente individuato nei depositi della Gypsotheca e restaurato per l’occasione da Passarella Restauri. Il rilievo reca l’iscrizione che lo collega direttamente al modello del monumento per l’ammiraglio Nelson, mai portato a compimento.

Restauro, partecipazione e attualità dell’eroe moderno

Un nucleo di particolare fascino è costituito dalle tre cere rosse su ardesia del Museo Canova, che illustrano i momenti chiave della vicenda di Nelson: La nascita, Lo sbarco della salma e La glorificazione. Piccole per dimensioni ma straordinarie per finezza, sono presentate dopo un delicato restauro conservativo curato da Passarella Restauri sotto la supervisione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Padova, Treviso e Belluno.

Il restauro è stato sostenuto anche da una campagna di crowdfunding promossa dal Museo in collaborazione con Italia Patria della Bellezza, che ha raccolto 5.550 euro grazie a oltre settanta donazioni. La mostra intreccia così ricerca scientifica, conservazione e partecipazione del pubblico, restituendo il progetto del Monumento di Nelson all’interno della più ampia riflessione di Canova sull’eroe contemporaneo.

Foto: Ufficio Stampa