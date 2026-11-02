Una mostra a Londra vi porta nell’immaginario di Agatha Christie.

C’è un treno che ricorda l’Orient Express, una farmacia piena di veleni, una villa di campagna inglese e persino uno scavo archeologico. Potrebbe essere l’inizio di uno dei suoi romanzi, invece è il percorso di una mostra che promette di far entrare i visitatori nell’universo di Agatha Christie, la regina indiscussa del giallo.

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Alla British Library di Londra, dal 30 ottobre 2026 al 20 giugno 2027, apre Agatha Christie: A World of Mystery, una grande esposizione dedicata alla scrittrice che ha inventato Hercule Poirot e Miss Marple, in occasione dei cinquant’anni dalla sua morte, avvenuta nel 1976.

Agatha Christie sale a bordo del treno da Bulawayo a Città del Capo nel 1922, durante il viaggio di dieci mesi intorno al mondo intrapreso con il marito Archie. © The Christie Archive Trust.

Ma questa volta il mistero da risolvere non riguarda un assassino nascosto tra i passeggeri di un treno o gli ospiti di una dimora aristocratica. Al centro dell’indagine c’è proprio lei: chi era davvero Agatha Christie e da dove nascevano le storie che hanno conquistato milioni di lettori?

Per scoprirlo, la British Library ha riunito oltre 200 oggetti, documenti e materiali d’archivio, molti dei quali mai mostrati al pubblico, costruendo un percorso immersivo in cinque ambienti che ripercorrono la vita della scrittrice e le sorprendenti esperienze che hanno alimentato la sua immaginazione.

Una villa inglese e i primi indizi di una scrittrice destinata a diventare leggenda

Il viaggio comincia in una country house, la tipica dimora di campagna inglese che sarebbe diventata uno degli scenari più riconoscibili dei romanzi di Christie.

È qui che la mostra racconta la sua infanzia ad Ashfield, la casa di famiglia, attraverso fotografie, ricordi e i primi esperimenti letterari. Tra i documenti esposti figurano il dattiloscritto di House of Beauty, uno dei suoi primi racconti, e un quaderno di Arthur Conan Doyle che illustra il metodo investigativo di Sherlock Holmes.

Copertina del dattiloscritto di House of Beauty, il primo racconto di Agatha Christie, scritto durante l’adolescenza. © The Christie Archive Trust

Non manca il confronto con altri protagonisti della letteratura poliziesca, come Dorothy L. Sayers, di cui vengono presentati alcuni commenti ai lavori della giovane Christie. L’atmosfera è quella dei grandi classici del giallo britannico: salotti eleganti, conversazioni apparentemente innocenti e segreti che si nascondono dietro la rispettabilità delle famiglie.

Sono gli stessi elementi che ritroveremo in Poirot a Styles Court, il suo primo romanzo pubblicato nel 1920, e in Dieci piccoli indiani, uno dei libri più celebri della sua carriera.

Nella farmacia dei veleni, dove Agatha Christie imparò i segreti del delitto perfetto

La seconda tappa conduce in un ambiente decisamente più inquietante: una farmacia ricostruita, con medicinali, sostanze tossiche e materiali legati allo studio dei veleni.

Durante la Prima guerra mondiale, Agatha Christie lavorò infatti come infermiera volontaria e successivamente come dispensatrice di medicinali. Un’esperienza che le permise di acquisire conoscenze approfondite sulle sostanze chimiche e sui loro effetti sull’organismo. Una competenza destinata a trasformarsi in uno degli strumenti narrativi più efficaci dei suoi romanzi.

The Dispensary at Agatha Christie: A World of Mystery. Photo by Justine Trickett. © British Library Board

In mostra si possono osservare gli appunti preparati per gli esami di farmacia del 1917, i documenti relativi al servizio prestato durante la guerra e le note manoscritte sulle sostanze velenose utilizzate nelle sue trame. Tra queste anche quelle legate a Un cavallo per la strega, un romanzo la cui descrizione dei sintomi di avvelenamento avrebbe avuto riscontri sorprendenti nella realtà, contribuendo a riconoscere casi autentici.

È uno degli aspetti più affascinanti della sua biografia: dietro gli enigmi apparentemente impossibili non c’era soltanto una straordinaria fantasia, ma anche una conoscenza concreta e scientifica dei meccanismi della morte.

Tutti a bordo dell’Orient Express: il viaggio diventa un mistero

L’immaginario legato ad Agatha Christie, inevitabilmente, viaggia su binari: uno degli ambienti più suggestivi dell’intera esposizione è infatti quello che ripropone una carrozza ispirata all’Orient Express, il leggendario treno che attraversava l’Europa e che Christie trasformò nello scenario di uno dei suoi capolavori, Assassinio sull’Orient Express. L’allestimento ricrea il fascino dei viaggi degli anni Venti, quando gli scompartimenti ferroviari diventavano piccoli mondi chiusi, popolati da sconosciuti costretti a condividere uno spazio limitato.

Proprio questa condizione ispirò alla scrittrice il meccanismo del closed circle mystery, il giallo in cui il colpevole deve necessariamente trovarsi all’interno di un gruppo ristretto di persone. Christie amava profondamente viaggiare e osservare gli altri passeggeri, trasformando incontri, conversazioni e dettagli quotidiani in materiale narrativo.

A replica train carriage at Agatha Christie: A World of Mystery. Photo by Justine Trickett. © British Library Board.

La mostra espone una lettera nella quale racconta un viaggio sull’Orient Express nel 1931, fotografie dei suoi spostamenti e documenti legati a un periodo particolarmente prolifico, durante il quale pubblicò oltre trenta romanzi.

E c’è anche una sorpresa: Agatha Christie che fa surf alle Hawaii nel 1922.

Le fotografie della scrittrice sulle onde, accompagnate dalla riproduzione della tavola che utilizzava, raccontano un lato decisamente meno conosciuto della sua personalità: quello di una donna curiosa, avventurosa e molto più moderna di quanto si potrebbe immaginare.

Agatha Christie archeologa: tra Iraq, Siria e una macchina da scrivere del 1937

Dall’Orient Express si passa a un altro scenario che sembra uscito direttamente dalle pagine dei suoi libri: uno scavo archeologico degli anni Trenta. Dopo il matrimonio con l’archeologo Max Mallowan, Agatha Christie trascorse lunghi periodi in Medio Oriente, partecipando alla vita delle missioni archeologiche in Iraq e Siria.

Fotografava i reperti, documentava gli scavi e osservava ambienti e persone che sarebbero poi entrati nei suoi romanzi, da Non c’è più scampo a Destinazione Baghdad.

La British Library espone gli appunti preparatori di queste opere, insieme a filmati girati dalla stessa Christie durante le spedizioni e alla sua macchina fotografica Leica, utilizzata per documentare i ritrovamenti.

Tra gli oggetti più preziosi compare anche la macchina da scrivere Remington del 1937, con la quale lavorò a Dieci piccoli indiani.

La macchina da scrivere Remington di Agatha Christie, risalente al 1937. © The Christie Archive Trust

Un oggetto capace, da solo, di evocare intere generazioni di lettori: immaginare Agatha Christie davanti a quella tastiera, mentre costruisce uno degli intrecci più celebri della letteratura mondiale, significa avvicinarsi al momento in cui un’idea si trasforma in un mistero destinato a durare nel tempo.

Il teatro, Poirot e Miss Marple: quando i misteri conquistano il mondo

L’ultima sezione trasporta i visitatori nella Londra teatrale degli anni Cinquanta, tra i palcoscenici del West End e le trasposizioni cinematografiche e televisive dei romanzi.

Qui la mostra racconta un’altra straordinaria carriera di Agatha Christie: quella di drammaturga.

Tra i materiali esposti figurano gli appunti per Testimone d’accusa, rare immagini delle celebrazioni di Trappola per topi e il dattiloscritto di Sipario, l’ultimo caso di Hercule Poirot. C’è anche il dittafono che la scrittrice utilizzò negli ultimi anni per registrare le prime versioni dei suoi racconti, prima di trasformarle in testi scritti.

Il percorso si conclude con manifesti e costumi provenienti dagli adattamenti per il cinema e la televisione, compreso il cappotto indossato da Zoë Wanamaker nel ruolo di Ariadne Oliver in La sagra del delitto del 2013.

È il racconto di un universo narrativo che ha continuato a reinventarsi attraverso generazioni di interpreti, registi e lettori, mantenendo intatto il fascino dei suoi enigmi.

Oltre 200 oggetti per scoprire la donna dietro la regina del giallo

Realizzata in collaborazione con Agatha Christie Limited e Christie Archive Trust, la mostra riunisce materiali provenienti dagli archivi della British Library, dalle collezioni di famiglia e da altri prestatori.

Agatha Christie mangia arance alla stazione di Yanga, nel Nuovo Galles del Sud, Australia, nel 1922. © The Christie Archive Trust

Molti degli oggetti esposti non erano mai stati mostrati prima e permettono di avvicinarsi alla dimensione più personale della scrittrice: fotografie familiari, lettere, quaderni, dattiloscritti e strumenti di lavoro. Il percorso nasconde inoltre piccoli indizi e riferimenti ai romanzi, disseminati lungo le cinque sezioni come una caccia al tesoro pensata per i lettori più attenti.

Non è un caso che Agatha Christie: A World of Mystery sia stata concepita come un’esperienza da esplorare, più che come una tradizionale esposizione di documenti. A cinquant’anni dalla morte, la British Library celebra così una donna che non si è limitata a inventare delitti perfetti, ma ha costruito un modo completamente nuovo di raccontare il mistero.

E forse il segreto più interessante da scoprire, attraversando questa mostra, è proprio questo: dietro ogni grande enigma di Agatha Christie c’era una vita altrettanto sorprendente.

Agatha Christie: A World of Mystery – Informazioni sulla mostra

Dove: British Library, Londra

Quando: dal 30 ottobre 2026 al 20 giugno 2027

Titolo: Agatha Christie: A World of Mystery

Percorso: cinque sezioni immersive e oltre 200 oggetti e documenti

Biglietti: disponibili sul sito ufficiale della British Library

Fonte: British Library – Ufficio Stampa.