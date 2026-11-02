Mostre a Genova a novembre 2026: cosa vedere tra Palazzo Ducale e i Musei di Nervi.

Novembre a Genova si apre con un calendario espositivo che attraversa linguaggi, epoche e luoghi diversi della città.

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Renoir, Monet, Toulouse-Lautrec, Cézanne – 200 anni di Arte dalla Collezione Scharf

fino al 2 maggio 2027

Dal 16 ottobre 2026 al 2 maggio 2027 il Sottoporticato di Palazzo Ducale a Genova accoglierà per la prima volta in Italia oltre 140 opere provenienti da una delle più importanti collezioni private tedesche: la Collezione Scharf. La mostra, intitolata Renoir, Monet, Toulouse-Lautrec, Cézanne – 200 anni di Arte dalla Collezione Scharf, sarà curata dalla direttrice di Palazzo Ducale Ilaria Bonacossa e offrirà un viaggio in due secoli di pittura europea, dal Realismo all’arte contemporanea, con capolavori di Goya, Monet, Renoir, Cézanne, Bonnard, Matisse, Léger, Tony Cragg e Katharina Grosse.

Si tratta di una collezione «per molto tempo rimasta riservata», che oggi esce dall’ambito strettamente privato per incontrare il grande pubblico.

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Musei di Genova

Gam Galleria d’Arte Moderna

Ritratto di Julia Lavarello Anselmo

fino al 30 novembre

Il monumentale Ritratto di Julia Lavarello Anselmo, eseguito da Vincenzo Irolli nel 1907, è protagonista assoluto della mostra Argentina–Genova andata/ritorno, allestita alla GAM – Galleria d’Arte Moderna dal 6 settembre al 30 novembre. L’esposizione è coordinata da Martina Leone. L’esposizione nasce dalla riscoperta di un’opera fino a oggi inedita, che appartiene alla Collezione Giorgio Baratti, promotore dell’iniziativa e proprietario dell’opera. Un apporto fondamentale è arrivato dalla ricerca storico-artistica condotta tra Italia e Argentina, che restituisce alla città di Genova un capolavoro della pittura italiana del primo Novecento e una pagina dimenticata della storia privata internazionale.

Attraverso il volto di Julia Lavarello Anselmo riaffiora la storia di una delle più influenti famiglie protagoniste dei rapporti economici, culturali e marittimi tra Genova e Buenos Aires durante la Belle Époque. L’arte offre così una nuova prospettiva sulle relazioni transatlantiche che hanno contribuito a definire l’identità della città.

La mostra rappresenta un significativo esempio di come ricerca scientifica, collezionismo privato e patrimonio pubblico possano convergere in un progetto di alto profilo culturale. La scoperta collezionistica diventa quindi un’occasione di conoscenza condivisa: il dipinto, infatti, dialoga con le collezioni permanenti della GAM, inserendosi nel percorso museale come nuova testimonianza della grande tradizione ritrattistica europea tra Otto e Novecento.

Archivio Storico del Comune di Genova

I love shopping in Genoa. Produzione e commercio in città tra XVI e XIX secolo

fino al 4 dicembre 2026

All’Archivio Storico del Comune di Genova è visitabile fino al 4 dicembre 2026 la mostra I love shopping in Genoa. Produzione e commercio in città tra XVI e XIX secolo, a cura di Enrico Isola e Simona Parigi. Attraverso quasi cento documenti storici, l’esposizione ripercorre quattro secoli di attività commerciali e produttive genovesi, dall’alimentazione alla moda, dai tessuti all’arredamento, raccontando l’evoluzione dei consumi, del gusto e degli stili di vita della città. Tra carte d’archivio, pubblicità d’epoca e antichi strumenti di lavoro, emerge il ruolo centrale di Genova nei commerci e nello sviluppo industriale italiano. L’ingresso è gratuito, dal martedì al venerdì dalle 9 alle 13, con apertura aggiuntiva il mercoledì dalle 14.30 alle 17.