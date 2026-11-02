La curatrice racconta la nascita dell’onda di JR e il percorso della mostra alla Biblioteca Apostolica Vaticana: dalle fotografie dell’alluvione di Firenze ai libri salvati dal restauro, fino alla meraviglia dei bestiari marini.

Prima dell’onda di JR c’era un sogno: restituire al Cortile del Belvedere la sua dimensione di teatro, di luogo capace di accogliere uno spettacolo e sorprendere chi lo attraversa. È da questa idea che Simona De Crescenzo comincia a raccontare AQVA, la mostra della Biblioteca Apostolica Vaticana, visitabile fino al 14 maggio 2027, che apre il ciclo espositivo Catastrofe e Meraviglia.

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«Per JR, più che un criterio, abbiamo scelto un sogno. – spiega la curatrice – Avevamo da diversi anni questo desiderio di ricreare nel Cortile del Belvedere quel teatro bramantesco che già nel Cinquecento ospitava tornei cavallereschi e spettacoli con apparati effimeri e fuochi d’artificio». Per realizzarlo serviva qualcuno disposto a condividere quella visione: «Un artista che sognasse insieme a noi e costruisse un’immagine che rispecchiasse la catastrofe, ma allo stesso tempo suscitasse nelle persone una forte meraviglia».

L’onda di JR nasce tra le incisioni della Biblioteca

La scelta dell’artista francese è maturata anche osservando i suoi interventi precedenti, dalla Ferita di Palazzo Strozzi, a Firenze, all’opera Punto di fuga realizzata a Palazzo Farnese, a Roma. Sono immagini che modificano la percezione dell’architettura attraverso l’anamorfosi, un’illusione prospettica che si ricompone osservandola da un punto preciso.

«Non solo trasformano lo spazio urbano intorno, ma influenzano fortemente la lettura dell’edificio storico. – osserva De Crescenzo – La Biblioteca è in dialogo con l’artista e neanche l’edificio si sottrae a questo dialogo». Per Diluvium, l’installazione sulla facciata cinquecentesca, il confronto è cominciato dalle collezioni: «L’opera di JR nasce, come nascono tutte le opere degli artisti che lavorano con noi, con un dialogo molto serrato tra i curatori e l’artista, che insieme a noi interroga le collezioni della Biblioteca».

La ricerca si è concentrata sul fondo grafico, tenendo presente il rapporto del linguaggio di JR con il bianco e nero e con immagini di forte visionarietà. Il riferimento è stato individuato nelle illustrazioni del Diluvio universale di Gustave Doré, realizzate per la Bibbia del 1866. Da quelle incisioni è emersa l’onda capace di suggerire «non solo l’idea di una minaccia incombente sulla struttura della Biblioteca, ma anche sulla memoria collettiva che essa custodisce».

Firenze 1966: quando l’acqua entra nei depositi

All’interno, la minaccia prende una forma documentaria. Ad aprire il percorso sono le immagini dell’alluvione di Firenze del 1966, della quale quest’anno ricorrono i sessant’anni. L’installazione nasce dalle fotografie custodite in un album donato a Paolo VI il mese successivo alla catastrofe. «Le immagini raccontano le sale di consultazione completamente sommerse dall’acqua, ma soprattutto la devastazione dei magazzini, con i depositi librari», spiega la curatrice. Alle spalle dell’immagine monumentale di JR ci sono così ambienti reali, scaffali e libri travolti dall’acqua.

Il percorso porta poi il visitatore davanti a volumi della Biblioteca danneggiati da un allagamento nel 2016. Esporli significa mostrare che il pericolo riguarda anche il presente, ma permette soprattutto di raccontare il lavoro necessario a contenerne gli effetti. «Sono stati prontamente surgelati dal nostro Laboratorio di Restauro per fermare da subito l’effetto devastante dell’acqua e successivamente liofilizzati», osserva la curatrice. La liofilizzazione consente l’immediato passaggio dell’acqua dallo stato solido allo stato gassoso, eliminandone così efficacemente la presenza dai materiali trattati. Quei libri diventano quindi, nelle parole di De Crescenzo, «una testimonianza di cosa si può fare oggi per fronteggiare certi disastri».

La bambina di Marangoni e il dramma che resta

La catastrofe attraversa anche le opere d’arte. De Crescenzo richiama Tranquillo Marangoni, uno dei più famosi xilografi del Novecento, e la serie dei Divertimenti, legata all’alluvione del Polesine del 1951. In Bambola alle Giarrette, lo sguardo si concentra su una bambina raffigurata di spalle. La curatrice la descrive come una figura che ha perso la propria bambola nell’alluvione e osserva il mondo dello spettacolo davanti a sé: un mondo che continua a scorrere, «ignaro del dramma che ha attraversato lei e le persone intorno a lei». Dalla devastazione dei depositi alla perdita di un oggetto infantile, cambia la scala del racconto. La memoria del disastro passa anche attraverso ciò che, per una singola persona, non può essere sostituito.

I bestiari marini aprono la galleria delle meraviglie

A introdurre un altro modo di guardare l’acqua sono i bestiari marini di Patrizio Di Sciullo, scelti per aprire la galleria delle meraviglie. Creature acquatiche, corazze di crostacei e conchiglie richiamano lo spirito delle Wunderkammern, le camere delle meraviglie nelle quali oggetti naturali e manufatti venivano raccolti per essere osservati, studiati e ammirati. «Non soltanto le competenze scientifiche, ma anche la poesia e la filosofia si univano», racconta De Crescenzo. Nelle opere di Di Sciullo, all’osservazione delle anatomie si affiancano «geometrie in trasparenza, perché nelle forme della natura si cela sempre un ordine assoluto».

Dopo le fotografie dei libri sommersi e le testimonianze del loro recupero, il visitatore torna così a osservare il mondo acquatico nei suoi dettagli: una conchiglia, una corazza, la struttura di un animale. La meraviglia nasce anche da questa possibilità di fermarsi a guardare.

Foto di Olivia Rainaldi