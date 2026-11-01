Dopo l’assalto alla Galleria Rosso20sette, la street artist annuncia che ‘The Collapse of Democracy’ resterà aperta fino al 14 novembre. Le tele imbrattate saranno esposte accanto alle immagini originali.

Le opere imbrattate con la vernice nera non saranno rimosse dalla mostra. Al contrario, resteranno esposte così come sono, accanto alle fotografie che le ritraggono prima dell’aggressione. È la decisione annunciata da Laika, a pochi giorni dall’assalto alla Galleria Rosso20sette di Roma, dove il 27 ottobre tre persone incappucciate hanno minacciato e immobilizzato il gallerista Stefano Ferraro, danneggiando tutte le opere della street artist.

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La mostra The Collapse of Democracy – States of Injustice, Chapter 2, inaugurata il 10 ottobre e dedicata alle contraddizioni della democrazia americana, proseguirà regolarmente fino al 14 novembre 2026. A comunicarlo è stata la stessa artista attraverso un lungo messaggio pubblicato sui social, dopo alcuni giorni di riflessione e una vasta mobilitazione di solidarietà.

L’annuncio di Laika

«ANNUNCIO IMPORTANTE! – si legge su Instagram – Il 27 ottobre questa mostra è cambiata per sempre. L’aggressione squadrista ai danni di Rosso20sette, luogo d’arte e di cultura è stato un episodio di una gravità inaudita. Dopo giorni di difficile riflessione, caratterizzati da un’enorme ondata di solidarietà che mi ha riempito di carica, posso dichiarare che paradossalmente la deturpazione ha dato ancora più forza al messaggio politico e artistico del progetto. Credo che questo gesto violento sia entrato inevitabilmente nella storia di The Collaspe of Democracy: le opere hanno generato un impatto, a caro prezzo, ma lo hanno generato. Se l’arte fa paura al punto da essere censurata, significa che ha un potere fortissimo».

«La galleria Rosso20sette comunica ufficialmente che continuerà a ospitare, come da programma iniziale, la mostra The Collapse of Democracy, fino al 14 novembre 2026. – continua il post – Il visitatore troverà, accanto alle opere danneggiate, le immagini delle tele prima dell’aggressione. IL MESSAGGIO È CHIARO: nessuna censura, nessuna minaccia e nessuna violenza fermerà la cultura in questo paese».

Una mostra che cambia dopo l’aggressione

Come spiegato nella nota che accompagna l’annuncio, Laika considera ormai l’aggressione parte della storia stessa del progetto espositivo. La mostra si divide così in tre momenti: la sua versione originale, la deturpazione delle opere e il successivo restauro di alcune tele, che torneranno in studio al termine dell’esposizione per essere recuperate parzialmente o completamente. La decisione di mantenere visibili i danni permette ai visitatori di confrontare direttamente le immagini originali con quelle segnate dall’attacco. Le tracce della violenza diventano così una testimonianza di quanto accaduto, senza cancellare il lavoro dell’artista.

La mostra, curata dal Team 1954, riunisce una ventina di opere tra tele, lavori su carta e installazioni realizzate a partire dal secondo viaggio di Laika negli Stati Uniti. Al centro ci sono la crisi delle istituzioni democratiche, il razzismo, i diritti civili, le politiche dell’amministrazione Trump e la questione palestinese. Tra i lavori colpiti figura anche quello dedicato a Martin Luther King, accompagnato dalla frase L’odio distrugge chi odia. Dopo l’aggressione, all’artista sono arrivati numerosi messaggi di solidarietà, tra cui quello dello street artist Shepard Fairey, conosciuto come Obey.

Laika ha scelto dunque di non cancellare i segni dell’attacco, almeno fino alla chiusura della mostra. Saranno proprio i visitatori a vedere le opere prima e dopo, e a confrontarsi con le conseguenze concrete di un gesto che, nelle intenzioni dichiarate dall’artista, non dovrà interrompere la sua attività. The Collapse of Democracy – States of Injustice, Chapter 2 resta visitabile gratuitamente alla Galleria Rosso20sette, in via del Sudario 39 a Roma, fino al 14 novembre 2026.