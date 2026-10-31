A Galleria Continua di San Gimignano, la poetessa e storica dell’arte cura una mostra che indaga il nostro rapporto con il mondo animale. Dodici artisti, da Kiki Smith a Berlinde De Bruyckere, e una poesia per ogni opera. L’intervista.

Per un momento, nel corso della nostra vita, possediamo una coda. Dura pochissimo, durante lo sviluppo embrionale, poi scompare. Ma se ne conservassimo una sorta di memoria? E se quella parte del corpo perduta potesse raccontarci qualcosa del nostro rapporto con il mondo animale? Parte da queste domande La coda: appendice, traccia, memoria, la mostra collettiva curata da Elisa Biagini per Galleria Continua a San Gimignano, visitabile fino al 10 gennaio 2027. Un percorso che riunisce dodici artisti internazionali, tra cui Kiki Smith, Berlinde De Bruyckere, Carsten Höller, Leandro Erlich e Claudia Losi, accompagnando ogni opera con una poesia scritta dalla stessa curatrice.

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Biagini è poetessa e storica dell’arte, due identità che nella sua ricerca non sono mai state separate. Ma l’idea di questa mostra nasce anche da un’esperienza molto più quotidiana: osservare il proprio cane.

Tutto nasce da un’invidia per il proprio cane

«Da qualche anno collaboro e sono in amicizia con Galleria Continua. Abbiamo fatto piccole cose insieme, laboratori legati alle mostre, ho scritto dei testi, per esempio per il lavoro di Kiki Smith alla Rocca. Quindi c’era già tutto un dialogo in corso. – racconta Biagini – Poi alla fine Maurizio Rigillo mi ha chiesto: perché non curi una mostra per noi? Ho subito abbracciato la sfida e proposto quasi immediatamente questo tema, pensando che non mi avrebbero mai detto di sì, perché è un tema veramente un po’ particolare». La scelta di Elisa ha molto a che fare con la sua formazione.

Sabrina Mezzaqui, C’è qui nell’aria la parola – ramo, 2021, fusione in bronzo, terracotta, legno dimensioni site specific, Cortesia: l’artista e GALLERIA CONTINUA, Fotografa: Ela Bialkowska, OKNO Studio.

«Tutto nasce dalla mia doppia vita di storica dell’arte e di poeta. – ci dice – Questi due linguaggi dialogano tra loro dai tempi del liceo. Ho studiato storia dell’arte, poi letteratura con il dottorato. Mi sono laureata in arte contemporanea su Ketty La Rocca e la relazione tra immagine e parola è sempre stata per me centrale». Ma perché proprio una coda? «Ho la fortuna di vivere con questa creatura estremamente dialogante – ci risponde Biagini – un cane che ho sempre portato a tutte le mostre che ho curato. Ho imparato tantissimo sullo stare al mondo cercando di abbassarmi alla sua altezza, o almeno di vivere da quadrupede».

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Ed è qui che arriva l’intuizione: «Una delle cose che ho sempre invidiato al mio cane, e a tutti i cani, è quanto riescano a comunicare attraverso la coda. Noi siamo ossessionati dalla comunicazione verbale, io tanto più perché sono una scrittrice. Abbiamo tutta una serie di possibilità di comunicazione attraverso il corpo, io stessa sto usando le mani mentre parlo, però abbiamo perso tantissimo della bestia che è in noi e che invece andrebbe riabbracciata». «Lei talvolta, solo guardandomi e a seconda di come muove la coda, mi dice tantissime cose. – prosegue – Quindi tutto nasce da una grande invidia per questa possibilità di comunicare maggiormente attraverso il corpo, tirando fuori anche un aspetto che tendiamo a reprimere».

Siamo davvero la specie più intelligente?

Dietro un punto di partenza apparentemente giocoso si nasconde una riflessione molto più radicale sulla posizione che gli esseri umani occupano nel mondo naturale. «Mi interrogo su questi temi perché stiamo vivendo un momento di grossa crisi identitaria, come specie e come civiltà. Ci sono negazioni della realtà mostruose da parte di figure politiche, di quelli che prendono le decisioni, che continuano a parlare di questa supremazia dell’umano, che è una stronzata colossale», sottolinea la curatrice.

LA CODA: APPENDICE, TRACCIA, MEMORIA, vedute della mostra Galleria Continua, San Gimignano, 2026, Cortesia: l’artista e GALLERIA CONTINUA, Fotografa: Ela Bialkowska, OKNOStudio.

Biagini non cerca di attenuare la propria posizione: «Siamo in assoluto la specie più stupida, perché siamo la specie che sta distruggendo il proprio ecosistema. Nessun’altra specie fa questo». La mostra diventa così un’occasione per interrogare il confine che continuiamo a tracciare tra noi e gli altri animali. E per osservare quello che accade quando proviamo a rappresentare, controllare o conservare ciò che consideriamo diverso da noi.

Dalle code di paglia agli animali imbalsamati

Il percorso espositivo attraversa registri molto differenti. Ci sono lavori ironici, opere che evocano una dimensione quasi fiabesca e altre capaci di provocare un senso di inquietudine. «Mi interessava avere vari registri. – ci racconta Biagini – Il lavoro di Francesca Ghermandi, che gioca con la coda alla cassa e la coda di paglia, mi piaceva proprio perché non volevo che fossero tutte cose serissime, pesanti. Poi hai un lavoro come quello di Berlinde De Bruyckere, che ha una potenza completamente diversa, oppure lavori un po’ liminali, come le quattro fotografie vittoriane di Dejan Atanackovic. E ancora una dimensione fortemente lirica, come nel lavoro di Andreas Senoner».

LA CODA: APPENDICE, TRACCIA, MEMORIA, vedute della mostra Galleria Continua, San Gimignano, 2026, Cortesia: l’artista e GALLERIA CONTINUA, Fotografa: Ela Bialkowska, OKNOStudio.

Tra gli elementi più inquietanti dell’allestimento ci sono anche gli animali imbalsamati: «Sono bellissimi e terrificanti. È proprio la dimensione del perturbante: come noi alla fine vogliamo gestire l’animalità? Uccidendo gli animali e imbalsamandoli. È l’unico modo nel quale vogliamo avere una vera relazione». La coda, dunque, è anche un pretesto per esplorare un rapporto fatto di fascinazione, desiderio di vicinanza e volontà di controllo.

Kiki Smith e le opere nate appositamente per la mostra

Non tutte le opere sono state semplicemente selezionate tra lavori già esistenti. Alcuni artisti sono stati invitati a confrontarsi direttamente con il tema proposto da Biagini. «Lavorare con una galleria rispetto a lavorare con un museo è diverso, perché comunque la galleria è un esercizio commerciale. – ci spiega – Ci sono artisti della galleria che ho scelto e poi ho portato artisti che volevo io. Ho chiesto a persone che stimo: questo è il tema, cosa mi proponi? E loro hanno proposto dei lavori che funzionavano benissimo».

José Antonio Suárez Londoño, Grabados, 1994-2024, incisioni e acquetinte su carta, dimensioni variabili, Cortesia: l’artista e GALLERIA CONTINUA, Fotografa: Ela Bialkowska, OKNO Studio.

Tra questi c’è Giovanni Lopez, autore dell’opera La coda della vita (2026), e Claudia Losi, con la quale Biagini aveva già collaborato a un progetto dedicato agli amuleti: «Con Claudia abbiamo appena fatto un libro insieme, con Fondazione Elpis. Ho scritto una poesia per ogni amuleto. Quindi c’erano già dialoghi in corso che hanno continuato a produrre nuove relazioni».

Giovanni Lopez, La coda della vita, 2026, olio su tavola telata, 50 x 50 cm, Cortesia: l’artista e GALLERIA CONTINUA, Fotografa: Ela Bialkowska, OKNO Studio.

Particolarmente significativo è stato il coinvolgimento di Kiki Smith, artista che Biagini desiderava fortemente includere nella collettiva. «La volevo in tutti i modi perché la amo tantissimo, da quando studiavo. – racconta – Ho chiesto se fosse possibile avere qualcosa di suo. Mi hanno risposto: guarda Elisa, Kiki Smith ultimamente fa solo cose grosse, si muove per istituzioni come la Tate, non ti fare illusioni. Però proviamo a mandarle l’idea della mostra». La risposta ha superato le aspettative: «Lei ha detto sì, mi piace un sacco, e ha mandato le tre statuine. Io mi sono esaltata, ovviamente, perché è una bella soddisfazione!».

Una poesia per ogni opera, senza cercare di spiegarla

Una delle caratteristiche più particolari de La coda è la presenza di testi poetici che accompagnano i lavori esposti. Non semplici didascalie, ma un secondo percorso che si sviluppa accanto a quello visivo: «È stato molto bello lavorare così, perché non è un’operazione di ekphrasis, e non vuole esserlo. Sono proprio dei testi che parlano con il lavoro e propongono un’altra prospettiva, un’altra visione». Biagini rivendica anche la libertà di muoversi tra i suoi due ambiti di ricerca: «Io sono una storica dell’arte, però sono anche una poetessa. Prima faccio la curatrice, poi mi tolgo le vesti della curatrice e divento poetessa, perché è così che ho sempre lavorato».

LA CODA: APPENDICE, TRACCIA, MEMORIA, vedute della mostra Galleria Continua, San Gimignano, 2026, Cortesia: l’artista e GALLERIA CONTINUA, Fotografa: Ela Bialkowska, OKNOStudio.

Anche l’esperienza di visita è pensata per sottrarsi alla velocità con cui spesso attraversiamo gli spazi espositivi: «La coda – dice – è anche la traccia, qualcosa che richiede una mossa lenta. Questa non è una mostra di impatto, non è l’eventone, il bang. È una mostra di piccolo formato, quasi tutto è piccolo. Vedi il lavoro, leggi la poesia, vedi il lavoro, leggi la poesia. Richiede tempi e modi lenti. E questo mi interessa molto, quello che poi resta».

LA CODA: APPENDICE, TRACCIA, MEMORIA, vedute della mostra Galleria Continua, San Gimignano, 2026, Cortesia: l’artista e GALLERIA CONTINUA, Fotografa: Ela Bialkowska, OKNOStudio.

L’idea di una traccia lasciata dal corpo e dalla presenza attraversa anche un desiderio che la curatrice conserva per un possibile futuro del progetto: «Mi piacerebbe moltissimo che questa mostra potesse viaggiare, ampliarsi. Chissà, io sogno e poi vediamo. Un’artista che mi dispiace non ci sia, ma che nella mia mente sarebbe perfetta, è Ana Mendieta. Il suo lavoro è esattamente questo: coda, traccia, memoria. Il corpo fuso con la natura».

Quello che resta quando usciamo dalla mostra

La riflessione sulla coda non finisce con la sua funzione anatomica. Nel linguaggio quotidiano la parola indica una fila, uno strascico, un prolungamento, qualcosa che viene dopo. Questa molteplicità di significati attraversa anche il programma di incontri che accompagna l’esposizione, dalla coda nella storia della moda, fino agli strascichi degli abiti e alle riflessioni filosofiche sul mondo animale. Biagini ha voluto inserire nel percorso persino un proprio lavoro fotografico, una cartolina con un rinoceronte, costruendo un ulteriore gioco sul significato del titolo: «È una foto mia che ho voluto mettere lì volutamente. Qualcuno potrebbe dire: ma dov’è nella mostra? Non c’è, perché è la coda della mostra, cioè quello che ti porti dietro».

LA CODA: APPENDICE, TRACCIA, MEMORIA, vedute della mostra Galleria Continua, San Gimignano, 2026, Cortesia: l’artista e GALLERIA CONTINUA, Fotografa: Ela Bialkowska, OKNOStudio.

Un’immagine che riassume il senso dell’intero progetto: non tutto deve necessariamente esaurirsi nel momento in cui osserviamo un’opera. «Mi interessa che una mostra ti lasci con delle domande, che tu esca con tutta una serie di suggestioni che poi sviluppi. – chiosa Biagini – È la coda della mostra: ti porti dietro, come una coda, una serie di pensieri che poi naturalmente svilupperai autonomamente». La coda: appendice, traccia, memoria è visitabile fino al 10 gennaio 2027 negli spazi di Galleria Continua a San Gimignano, in via del Castello 11. La galleria è aperta tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19.

Foto Preview: LA CODA: APPENDICE, TRACCIA, MEMORIA, vedute della mostra Galleria Continua, San Gimignano, 2026, Cortesia: l’artista e GALLERIA CONTINUA, Fotografa: Ela Bialkowska, OKNOStudio.