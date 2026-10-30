Dal 30 ottobre 2026 al 10 gennaio 2027 la Sala Stirling di Palazzo Citterio a Milano celebra i 250 anni dell’Accademia di Brera con una mostra dedicata ai suoi grandi maestri.

Dal 30 ottobre 2026 al 10 gennaio 2027 la Sala Stirling di Palazzo Citterio a Milano ospita la mostra I maestri di Brera. Insegnare l’arte, uno degli appuntamenti di punta per il 250° anniversario dell’Accademia di Belle Arti di Brera. Il progetto, curato da Marina Gargiulo e Giovanni Iovane, riunisce trenta opere di artisti che hanno insegnato nelle aule braidensi, da Adolfo Wildt e Carlo Carrà a Marino Marini, Luciano Fabro, Alberto Garutti, Grazia Varisco, fino all’allievo più celebre, Lucio Fontana.

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Un laboratorio di modernità tra didattica e ricerca

L’esposizione mette in luce il ruolo dell’Accademia di Brera come laboratorio permanente di sperimentazione, capace di intrecciare tradizione e avanguardia nella formazione artistica del Novecento e del XXI secolo. Nel solco della vocazione enciclopedica del Palazzo di Brera – che riunisce Accademia, Pinacoteca, Biblioteca Nazionale Braidense, Osservatorio Astronomico, Orto Botanico e Istituto Lombardo – la mostra racconta come l’insegnamento sia diventato terreno di ricerca, dialogo e innovazione dei linguaggi visivi.

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Dalle radici della modernità ai nuovi linguaggi contemporanei

Il percorso, con allestimento firmato da Francesco Librizzi Studio per la Sala Stirling, si articola in tre nuclei cronologici. Le Radici della Modernità (Anni ’20-’40) è dedicata ai docenti che traghettano Brera dall’Ottocento alla modernità, come Adolfo Wildt, Carlo Carrà, Arturo Martini e Achille Funi, con particolare attenzione alla scultura. La sezione Dalla Tradizione all’Innovazione Radicale (Anni ’40-’70) presenta figure chiave del dopoguerra come Marino Marini e Gastone Novelli, affiancate dalla presenza di Lucio Fontana, allievo di Wildt e protagonista delle avanguardie spazialiste.

La Brera contemporanea e l’eredità didattica

Con La Brera Contemporanea e i Nuovi Linguaggi (Anni ’70 – oggi) la mostra guarda ai docenti che hanno aperto l’Accademia alla multidisciplinarietà, tra installazione, progetto e ricerca concettuale. Spiccano i nomi di Alik Cavaliere, Luciano Fabro, Rodolfo Aricò, Grazia Varisco e Renata Boero, mentre una sezione conclusiva è dedicata all’impatto didattico di maestri come Alberto Garutti, Fausta Squatriti, Giuseppe Maraniello e Ugo La Pietra sulle generazioni più giovani. Il catalogo è pubblicato da Edizioni Centro Di, Firenze, e l’ingresso alla mostra è incluso nel Biglietto Grande Brera o nel ticket dedicato a Palazzo Citterio.

Foto: Ufficio Stampa