Ai Musei Vaticani una mostra straordinaria ripercorre cento anni di papamobile: otto vetture storiche Mercedes-Benz e due icone dell’automobile raccontano la mobilità dei Papi.

Dal 29 ottobre Musei Vaticani ospitano una mostra straordinaria che racconta cento anni di mobilità pontificia, dalla prima automobile di Pio XI alle papamobili contemporanee. L’esposizione, intitolata «Un secolo di papamobile», sarà presentata ufficialmente il 28 ottobre 2026 alle 10:30 nella Sala Conferenze, alla presenza della direttrice Barbara Jatta, del curatore Sandro Barbagallo e dei vertici di Mercedes-Benz.

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Il rapporto tra la Santa Sede e Mercedes-Benz

Cuore del progetto è il lungo dialogo tra la Santa Sede e la Casa automobilistica della Stella, iniziato nel 1930 con la consegna a Pio XI della Mercedes-Benz Nürburg 460. Da allora le vetture Mercedes-Benz hanno accompagnato i pontificati fino a Papa Leone XIV, segnando l’evoluzione del modo in cui il Papa si muove, incontra i fedeli ed esercita la propria missione pastorale. Come sottolinea il curatore Sandro Barbagallo, la storia del Papato è anche una storia di viaggi, incontri e trasformazioni, riflessa nella metamorfosi dell’auto da simbolo di rappresentanza a strumento di vicinanza.

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Il percorso espositivo nel Giardino Quadrato

Allestita in un padiglione vetrato nell’area del Giardino Quadrato, in prossimità del Padiglione delle Carrozze e della Pinacoteca Vaticana, la mostra riunisce otto veicoli papali Mercedes-Benz: dalla Nürburg 460 del 1930 alla 300 d Landaulet per Giovanni XXIII, dalla 600 Pullman Landaulet alla 230 G di Giovanni Paolo II, fino alle più recenti papamobili ML 430 e ML 500. Accanto a loro, una Benz Patent-Motorwagen del 1886 e una moderna Classe S ampliano la prospettiva, tracciando 140 anni di innovazione tecnica e di cambiamento nel rapporto tra automobile, Chiesa e comunicazione.

Auto come spazio di incontro tra Papa e fedeli

Nel catalogo dell’esposizione Barbara Jatta interpreta questa evoluzione come una vera trasformazione simbolica: l’automobile, nata per consentire lo spostamento, diventa uno spazio di incontro in cui il Pontefice può mostrarsi, salutare, benedire e stabilire un rapporto immediato con le persone lungo il suo cammino. Per Mercedes-Benz, come ricorda Marc Langenbrinck, offrire questo servizio al Papa da quasi un secolo è un privilegio che unisce ingegno umano, storia dell’automobile e missione universale della Chiesa, invitando a riflettere sul viaggio iniziato con Pietro e ancora oggi in corso.

La visita al percorso nel Giardino Quadrato, che segue la conferenza stampa, restituisce così una narrazione inedita delle strade percorse dai Papi: non solo luoghi geografici, ma una trama di relazioni, responsabilità e gesti di vicinanza che attraversano la vicenda della Chiesa fino ai nostri giorni.

Foto: Ufficio Stampa