Le proposte culturali di Roma tra musei e gallerie: ecco le mostre da vedere in città nel mese di ottobre 2026.

Il 2026 di Roma propone un ricco calendario di eventi nel mondo dell’arte e della cultura, che trasforma la città un mosaico di esposizioni. La Capitale, dopo il Giubileo, continua infatti a offrire appuntamenti perfetti per gli amanti dell’arte che desiderano esplorare musei, gallerie e spazi all’aperto. Ecco la selezione aggiornata di Revenews Arts per orientarsi tra gli eventi principali da segnare in agenda.

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Un secolo di papamobile

dal 29 ottobre

Dal 29 ottobre Musei Vaticani ospitano una mostra straordinaria che racconta cento anni di mobilità pontificia, dalla prima automobile di Pio XI alle papamobili contemporanee. L’esposizione, intitolata «Un secolo di papamobile», sarà presentata ufficialmente il 28 ottobre 2026 alle 10:30 nella Sala Conferenze, alla presenza della direttrice Barbara Jatta, del curatore Sandro Barbagallo e dei vertici di Mercedes-Benz.

Cuore del progetto è il lungo dialogo tra la Santa Sede e la Casa automobilistica della Stella, iniziato nel 1930 con la consegna a Pio XI della Mercedes-Benz Nürburg 460. Da allora le vetture Mercedes-Benz hanno accompagnato i pontificati fino a Papa Leone XIV, segnando l’evoluzione del modo in cui il Papa si muove, incontra i fedeli ed esercita la propria missione pastorale. Come sottolinea il curatore Sandro Barbagallo, la storia del Papato è anche una storia di viaggi, incontri e trasformazioni, riflessa nella metamorfosi dell’auto da simbolo di rappresentanza a strumento di vicinanza.

Il Papa a bordo di una papamobile Mercedes-Benz durante un’uscita, immagine legata alla mostra Un secolo di papamobile

Museo di Roma in Trastevere

The thin line

28 ottobre 2026 – 21 febbraio 2027

Al Museo di Roma in Trastevere arriva The Thin Line, la mostra fotografica che dal 28 ottobre 2026 al 7 marzo 2027 racconta le più gravi emergenze del nostro tempo attraverso lo sguardo di Alessio Romenzi e Christian Tasso. Promossa da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura e Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e organizzata da INTERSOS, l’esposizione invita a riflettere sulla sottile linea che separa l’indifferenza dall’azione.

Il percorso espositivo raccoglie i reportage realizzati negli ultimi cinque anni al fianco delle operatrici e degli operatori di INTERSOS in Libano, Iraq, Ucraina, Afghanistan, Nigeria e Ciad. Marginalizzazione sociale, ferite ancora aperte dei conflitti, quotidianità degli sfollati, emergenze sanitarie e crisi climatica emergono in una sequenza di immagini che mette al centro le persone più vulnerabili, le loro storie e la ricerca di un rifugio possibile.

Fotografia della serie The Thin Line che ritrae una famiglia afghana assistita da INTERSOS

Sophie Calle. Matrimoni, Rotture e Funerali inclusi

fino al 7 febbraio 2027

Al MAXXI di Roma, fino al 7 febbraio 2027, la mostra Sophie Calle. Matrimoni, Rotture e Funerali inclusi ripercorre oltre quarant’anni di ricerca dell’artista francese, tra le figure più influenti dell’arte contemporanea. Curata da Simona Antonacci, è la più ampia monografica mai realizzata in Italia su Sophie Calle e riunisce otto progetti sviluppati tra il 1978 e il 2026. Fotografie, video, testi e installazioni esplorano i confini tra vita privata e dimensione pubblica, affrontando temi universali come l’amore, la separazione, il lutto e la memoria.

Tra le opere più intense, Dolore squisito trasforma la fine di una relazione in un racconto collettivo, mentre Non ho potuto catturare la morte documenta gli ultimi istanti di vita della madre dell’artista. Il percorso comprende anche Voir la mer, dedicata a persone che vedono il mare per la prima volta. La mostra si estende oltre il museo con una nuova installazione permanente al Cimitero Acattolico di Roma, concepita per custodire i segreti dei viandanti. Un progetto che trasforma l’assenza e la perdita in occasioni di riflessione sulla vita e sulla possibilità di ricominciare.

Installazione di Sophie Calle con la tomba dei segreti dei viandanti al Cimitero Acattolico per gli Stranieri di Roma

Campo aperto

fino al 7 febbraio 2027

Al MAXXI di Roma, fino al 7 febbraio 2027, l’architetta messicana Tatiana Bilbao presenta Campo aperto, un’installazione che trasforma la sala Gian Ferrari in uno spazio da esplorare e abitare. Il progetto, realizzato nell’ambito di NATURE 09, il programma dedicato all’architettura contemporanea, trae ispirazione dall’antico gioco della pelota, pratica rituale delle civiltà mesoamericane che intrecciava dimensione religiosa e vita collettiva. Due grandi piani inclinati contrapposti e una torre centrale dialogano con la luce e le geometrie dell’edificio progettato da Zaha Hadid, invitando il pubblico a diventare parte attiva dell’installazione. Il percorso comprende anche due opere della collezione del museo, Labirinto dei ragazzi dello studio BBPR e Il Commutatore di Ugo La Pietra, oltre a un grande collage che racconta il metodo creativo dello studio messicano. Con Campo aperto, Bilbao propone una riflessione sull’architettura come strumento di incontro, partecipazione e costruzione della comunità.

Installazione Campo aperto di Tatiana Bilbao Estudio nella Sala Gian Ferrari del MAXXI a Roma

Il potere del ritratto. Egitto e Roma. I volti del Fayum

dal 5 novembre al 2 maggio 2027

Dal 5 novembre 2026 al 2 maggio 2027 il Museo dell’Ara Pacis a Roma ospita la grande mostra Il potere del ritratto. Egitto e Roma. I volti del Fayum, un viaggio nella straordinaria stagione dei ritratti dipinti dell’Egitto romano. Oltre 110 opere tra tavole, sudari, maschere funerarie, marmi, calchi in gesso e oreficerie antiche raccontano come il volto umano sia diventato ponte tra identità personale, memoria dei defunti e linguaggi artistici del Mediterraneo.

Tondo ligneo dei Due Fratelli dall’Egyptian Museum in Cairo esposto nella mostra Egitto e Roma I volti del Fayum

Cuore dell’esposizione sono quasi 50 ritratti del Fayum, tavole lignee spesse pochi millimetri, dipinte a tempera o a encausto su cera calda e originariamente collocate sul volto delle mummie. Se ne conservano poco meno di mille in tutto il mondo e sono rarissimi nei musei italiani: la mostra romana ne riunisce un nucleo eccezionale grazie a un ampio programma di prestiti internazionali.

Per la prima volta l’Egitto concede la quasi totalità delle tavole custodite nelle proprie collezioni nazionali, mai uscite prima dal Paese, tra cui il celebre Tondo dei Due Fratelli dall’Egyptian Museum del Cairo, restaurato in occasione del progetto espositivo. A questo nucleo si affiancano opere dal Musée du Louvre, dal Getty Museum, dal Metropolitan Museum of Art, dal Landesmuseum Württemberg di Stoccarda e da altre importanti istituzioni, insieme a un ritratto giovanile emerso di recente dagli scavi della missione archeologica italiana dell’Università del Salento.

Food. Il gusto nell’arte

dal 17 ottobre 2026

Dal 17 ottobre 2026 il Chiostro del Bramante racconta il cibo come linguaggio dell’arte con “Food. Il gusto nell’arte”, a cura di Suzanne Landau: la mostra esplora il cibo come immagine, materia, memoria, desiderio e riflesso della società, attraverso secoli e continenti, tra opere storiche, moderne e contemporanee.

Prodotta e organizzata da DART – Chiostro del Bramante, la mostra nasce dalla riflessione sul ruolo del cibo nella storia: non soltanto elemento quotidiano, ma simbolo capace di raccontare identità, rituali e trasformazioni sociali e chiave per leggere il rapporto tra individuo e comunità, tra natura e cultura, tra ciò che permane e ciò che è destinato a mutare.

Castel Sant’Angelo

Ercolano. L’arte di vivere

prorogata fino al 1 novembre

Un pane carbonizzato duemila anni fa, utensili da cucina, gioielli e oggetti della vita quotidiana sopravvissuti all’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. Sono alcuni dei protagonisti della mostra Ercolano. L’arte di vivere, ospitata a Castel Sant’Angelo a Roma fino al 18 ottobre 2026 (prorogata fino al 1 novembre). Il percorso, articolato in sette sezioni, riunisce oltre 70 reperti, molti dei quali provenienti dai depositi del Parco archeologico di Ercolano e raramente esposti al pubblico.

Dalla Wunderkammer iniziale, con 42 testimonianze archeologiche, si passa a una sala immersiva dedicata all’eruzione, per poi entrare nelle botteghe, nelle cucine e negli ambienti domestici dell’antica città. Tra i reperti più curiosi figurano le pagnotte carbonizzate, le teglie del forno di Sextus Patulcius Felix e la larva convivialis, una piccola figura scheletrica utilizzata durante i banchetti per ricordare la brevità della vita. Attraverso oggetti, alimenti e installazioni multimediali, la mostra restituisce un ritratto della società romana, raccontandone abitudini alimentari, lavoro e convivialità.

Joseph Rebell (Vienna, 1787 – Dresda, 1828), Burrasca al chiaro di luna nel Golfo di Napoli, 1822, olio su tela,

Parma, Complesso Monumentale della Pilotta – Galleria Nazionale di Parma

Richard Avedon. In the American West. 1979–1984

fino al 31 gennaio 2027

Dal 9 ottobre 2026 al 31 gennaio 2027, Palazzo Esposizioni Roma ospita Richard Avedon. In the American West. 1979–1984, una mostra dedicata a uno dei progetti fotografici più significativi del Novecento.

Celebre per i suoi ritratti di star del cinema, artisti e protagonisti della moda, Avedon rivolse per cinque anni il proprio obiettivo verso un’America lontana dai riflettori. Attraversando gli Stati Uniti occidentali, fotografò minatori, operai, allevatori, lavoratori stagionali e persone comuni, restituendo un ritratto intenso e spesso spiazzante della società americana. Le immagini, rigorosamente in bianco e nero, isolano i soggetti su uno sfondo bianco, eliminando ogni riferimento ambientale e concentrando l’attenzione sui volti, sui corpi e sui segni del lavoro. Ne emerge un’America distante dall’immaginario eroico della frontiera, raccontata attraverso la dignità, la fatica e la vulnerabilità dei suoi abitanti. La mostra romana permette di riscoprire il lato meno mondano di Avedon e la forza di un progetto che ha ridefinito i confini del ritratto fotografico.

Contiamo l’Italia, contiamo per il futuro

Fino al 2 dicembre 2026

Dal 14 ottobre al 2 dicembre 2026, la Sala Fontana di Palazzo Esposizioni Roma ospita Contiamo l’Italia, contiamo per il futuro, la mostra che celebra il centenario della fondazione dell’Istat. Un percorso immersivo e interattivo racconta cento anni di storia italiana attraverso numeri, statistiche e indicatori che restituiscono le trasformazioni economiche, sociali, demografiche e ambientali del Paese dal 1926 a oggi. Documenti, fotografie, video e installazioni multimediali trasformano i dati in strumenti per comprendere la vita quotidiana e i cambiamenti della società.

Tra i nuclei principali figura IstatLine, una grande parete tridimensionale che ripercorre le tappe dell’Istituto e l’evoluzione della statistica fino all’intelligenza artificiale e ai big data. Al centro dell’esposizione, l’installazione I dati della nostra storia propone dieci racconti tematici attraverso dodici proiezioni disposte su un nastro circolare. Completano il percorso postazioni interattive e attività educative dedicate anche ai più giovani. Promossa da Roma Capitale e Azienda Speciale Palaexpo, e realizzata dall’Istat in collaborazione con Palaexpo, la mostra propone una riflessione sul valore dei dati come strumenti di conoscenza, memoria collettiva e interpretazione del presente.

Museo Storico della Fanteria dell’Esercito italiano

Renato Guttuso – Anima mediterranea

fino al 28 febbraio 2027

Dal 17 ottobre 2026 al 28 febbraio 2027 il Museo Storico della Fanteria dell’Esercito italiano di Roma ospita la mostra Renato Guttuso – Anima mediterranea, che segna il ritorno nella Capitale di una grande esposizione dedicata al pittore siciliano a oltre dieci anni dall’ultima retrospettiva. Curata da Vittorio Sgarbi insieme a Marina Giordano e prodotta dalla società Navigare, la rassegna si concentra sul legame profondo tra l’artista, la sua Sicilia e Roma, città in cui visse e lavorò per mezzo secolo.

Locandina della mostra Renato Guttuso – Anima mediterranea al Museo Storico della Fanteria di Roma

De Chirico e la Metafisica

fino al 21 marzo 2027

La mostra, curata da Renata Cristina Mazzantini, rende omaggio alla Metafisica storica e al rapporto con Roma come città metafisica. Il progetto prevede il riallestimento delle opere della collezione permanente della GNAMC, affiancate da una selezione di capolavori provenienti dal Museo del Novecento, da Casa Boschi Di Stefano e dalla Grande Brera di Milano. Il percorso sarà completato da una sezione dedicata all’architettura metafisica, con modelli, disegni e prospettive pensati per ricostruire le connessioni tra pittura e architettura e rintracciarne le testimonianze ancora visibili nei monumenti, negli edifici e nell’urbanistica della Capitale. La mostra romana nasce in continuità con il progetto Metafisica/Metafisiche, realizzato a Milano nella prima metà del 2026 con la partecipazione della stessa GNAMC.

The Greeting di Bill Viola al Parco del Colosseo

fino al 7 febbraio 2027 – Santa Maria Antiqua

Dall’11 ottobre 2026 al 7 febbraio 2027 Santa Maria Antiqua, nel Foro Romano, ospita The Greeting di Bill Viola, celebre videoinstallazione realizzata dall’artista per il Padiglione degli Stati Uniti alla Biennale di Venezia del 1995. L’opera viene allestita negli spazi della basilica, tra affreschi bizantini e altomedievali, nell’ambito di un progetto del Parco archeologico del Colosseo con Electa.

Dettaglio della video installazione The Greeting di Bill Viola allestita a Santa Maria Antiqua nel Foro Romano a Roma

ANDY WARHOL – FOREVER LOVE

fino al al 28 marzo 2027

Dal 10 settembre 2026 al 28 marzo 2027 il Centro espositivo La Vaccheria all’EUR ospita Andy Warhol – Forever Love, una grande mostra retrospettiva che trasforma gli spazi nella Casa della Pop Art a Roma. L’esposizione ripercorre il mito di Andy Warhol intrecciando opere iconiche, documenti, fotografie e memorie personali.

Curata da Gianfranco Rosini, la mostra nasce da un rapporto diretto con l’universo warholiano, avviato nel 1975 a Roma in occasione della mostra dedicata a Ladies and Gentlemen e alle Drag Queen. Da quell’incontro è nato un dialogo umano e professionale che oggi si traduce in un percorso espositivo costruito come un racconto per immagini, dove arte, incontri, amicizie e viaggi restituiscono un ritratto inedito dell’artista.

Il percorso riunisce 51 opere di Andy Warhol, oltre 60 documenti sulla sua vita e 37 lavori di grandi artisti Pop a lui vicini. In mostra compaiono il celebre ritratto di Regina Schrecker, i ritratti di Liza Minnelli, le creazioni dedicate a Marilyn Monroe, le Campbell’s Soup, il Dollar Sign, la Candy Box (Cuore), i Kiku e i ritratti di Joseph Beuys e Man Ray.

Un ruolo centrale è affidato alle 28 fotografie originali di Dino Pedriali, che documentano la stagione romana di Ladies and Gentlemen e il rapporto con Warhol. Il dialogo con la storia dell’arte italiana è evocato dall’omaggio a Paolo Uccello, con una reinterpretazione warholiana di un dettaglio di San Giorgio e il Drago. Nella Mirror Room la video opera Female beauty – Warhol e l’universo femminile, a cura di Giuliano Gasparotti e Francesco Mazzei con musiche di Furio Valitutti per KIF Italia, arricchisce il percorso.

Informazioni utili per la visita

Periodo di apertura: dal 10 settembre 2026 al 28 marzo 2027.

Sede: Centro espositivo La Vaccheria Casa della Pop Art, Via Giovanni L’Eltore 35, Municipio IX EUR, Roma.

Ingresso: gratuito.

Orari: dal martedì al giovedì dalle 9 alle 13; venerdì, sabato e domenica dalle 9 alle 19; chiuso il lunedì.

Kandinsky

fino al 14 febbraio 2027

Dal 15 settembre 2026 al 14 febbraio 2027 Palazzo Bonaparte a Roma diventa il centro mondiale per chi cerca informazioni su Kandinsky Roma. Oltre settanta capolavori di Vassily Kandinsky, concessi in prestito dal Centre Pompidou di Parigi, ripercorrono l’intera vicenda umana e artistica del maestro dell’astrattismo, in una grande mostra prodotta da Arthemisia.

Si tratta di uno degli eventi culturali più attesi della seconda metà del 2026: da più di venticinque anni la Capitale aspettava il ritorno di Kandinsky, e l’occasione arriva proprio mentre il museo francese si prepara a una lunga chiusura per restauri, rendendo ancora più preziosa la presenza a Roma di opere che raramente lasciano Parigi.

La mostra su Kandinsky a Roma è pensata come un percorso in cinque sezioni che accompagna il visitatore dalle prime prove figurative fino all’astrazione più matura. Si passa dagli anni di Monaco e del Der Blaue Reiter alla stagione della Russia rivoluzionaria, dall’esperienza cruciale al Bauhaus fino all’ultimo periodo parigino, restituendo il profilo di un artista, teorico e docente che è stato un vero protagonista delle avanguardie europee.

AEGYPTUS – Dal Nilo al Mediterraneo. Oasi e deserto in epoca romana

Fino al 15 novembre 2026 – Aula Ottagona delle Terme di Diocleziano – Museo Nazionale Romano

AEGYPTUS – Dal Nilo al Mediterraneo è una mostra immersiva che intreccia videoarte, archeologia e intelligenza artificiale per raccontare la presenza romana nelle oasi del deserto occidentale egiziano tra I secolo a.C. e V secolo d.C.

Ideato da Elisabetta Bruscolini e curato da Alfonsina Russo, Angelo Piero Cappello, Federica Rinaldi, Alessio De Cristofaro e dalla stessa Bruscolini, il progetto nasce nell’ambito delle attività di cooperazione culturale con l’Africa e il Mediterraneo e propone un Egitto diverso da quello dei faraoni, dove il deserto diventa luogo di incontro e scambio tra culture e popoli.

Promossa dal Ministero della Cultura e dal Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale insieme al Museo Nazionale Romano, la mostra si apre nell’Aula Ottagona, che mantiene la vocazione del Museo dell’Arte Salvata. Lungo il perimetro sono esposti reperti provenienti dalle collezioni del museo e dai depositi, oltre a opere recuperate o restituite grazie al lavoro del Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio culturale.

Le opere illustrano l’attrazione esercitata dall’Egitto sul mondo romano, le pratiche funerarie e religiose, l’artigianato locale e offrono un inedito approfondimento sui falsi moderni e sul mercato antiquario. I materiali dialogano con contenuti audiovisivi e digitali, creando un contrasto che permette di rileggere l’Egitto romano in una prospettiva nuova, tra testimonianza materiale e sperimentazione tecnologica.

Conclusa la sezione archeologica, il percorso conduce al cuore multimediale del progetto, curato da Bruscolini. Un grande schermo curvo diventa lo spazio della narrazione, dove tre racconti audiovisivi costruiscono un dialogo continuo tra ricerca scientifica, interpretazione artistica e innovazione tecnologica.

Moda in Luce 1955-1975 – Roma fra glamour e innovazione industriale

Fino al 15 novembre – Musei Capitolini, Centrale Montemartini

Dal 26 giugno al 15 novembre 2026 i Musei Capitolini, Centrale Montemartini ospitano la mostra Moda in Luce 1955-1975 – Roma fra glamour e innovazione industriale, un viaggio immersivo che racconta come Roma sia diventata capitale mondiale dello stile e del Made in Italy. Tra fotografie, filmati e abiti originali, l’esposizione ripercorre la stagione in cui la città ha saputo unire creatività sartoriale, cinema e industria.

Presentata da Archivio Luce Cinecittà con il Ministero della Cultura e curata da Fabiana Giacomotti, la mostra è promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, e dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, con i servizi museali affidati a Zètema Progetto Cultura. Il progetto rappresenta il secondo capitolo del percorso iniziato con Moda in Luce 1925-1955. Alle origini del Made in Italy, ampliando il racconto fino alla consacrazione internazionale del mito italiano.

Sophia Loren ed Emilio Federico Schuberth nell’atelier dello stilista in via XX Settembre, Roma, 1957 Archivio Storico Luce, Fondo Vedo

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Tiziano. Dialoghi tra Sacro e Profano. La Galleria Borghese incontra l’Annunciazione della cattedrale di Treviso

fino all’8 dicembre 2026

Cuore dell’esposizione è l’Annunciazione realizzata nel 1520 per la cappella Malchiostro della cattedrale di San Pietro Apostolo a Treviso. Temporaneamente rimossa dalla sua sede per il restauro degli affreschi del Pordenone, la tavola arriva a Roma dopo un importante intervento conservativo che ha riportato in luce firma, data e riferimento alla committenza di Broccardo Malchiostro, canonico e conte palatino, ritratto inginocchiato sullo sfondo.

L’opera è esposta nella sala dedicata a Tiziano, accanto ai dipinti già presenti in collezione e, in particolare, ad Amor Sacro e Amor Profano. Il confronto tra le due opere, pressoché coeve ma destinate a contesti diversi, permette di indagare il rapporto tra figura femminile e tradizione classica, il ruolo dell’antico nella costruzione dell’immagine e il peso della committenza nella definizione del significato iconografico.

Dettaglio del dipinto Amor Sacro e Amor Profano di Tiziano alla Galleria Borghese

Troia e Roma, miti e archeologia al Colosseo

Troia e Roma. Miti, leggende, storie del Mediterraneo antico

fino al 18 ottobre 2026 – Prorogata fino all’8 novembre



Dal 12 giugno al 18 ottobre 2026 il Parco archeologico del Colosseo ospita la mostra Troia e Roma. Miti, leggende, storie del Mediterraneo antico, un grande progetto internazionale nato dalla collaborazione tra Italia e Turchia. Attraverso oltre 300 reperti provenienti da musei italiani e turchi, il percorso racconta il legame tra il mito di Troia, il viaggio di Enea e le origini di Roma, intrecciando archeologia, letteratura e memoria storica. Un’occasione per riscoprire le radici comuni del Mediterraneo e uno dei racconti fondativi più importanti della cultura occidentale.

Saffo

fino al 31 gennaio 2027 – Uccelliere Farnesiane sul Palatino

Dal 15 ottobre 2026 al 31 gennaio 2027 le Uccelliere Farnesiane sul Palatino, nel Parco archeologico del Colosseo, ospitano Saffo, mostra curata da Silvia Romani e dedicata all’unica grande voce femminile sopravvissuta della letteratura greca arcaica. Il percorso, secondo capitolo del progetto sulle figure femminili dell’antichità avviato con Penelope, mette a confronto due immagini della poetessa: la Saffo storica e poetica e quella leggendaria e popolare. Vasi figurati, sculture, dipinti e manoscritti ricostruiscono la fortuna della decima Musa, mentre un allestimento sensoriale ruota intorno a due immagini centrali del suo universo, il tuffo e la luna.

Il secondo nucleo segue invece le metamorfosi di Saffo dall’Ottocento alla cultura pop, tra estetiche liberty e déco, immaginari vittoriani e reinterpretazioni contemporanee. Antichità e presente si intrecciano così per raccontare non una biografia, in gran parte impossibile da ricostruire, ma la trasformazione di Saffo in un’icona capace di attraversare epoche e linguaggi diversi.

Dipinto di Federico Faruffini dedicato a Saffo del 1865 collegato alla mostra alle Uccelliere Farnesiane

Diego Rivera e la costruzione dell’arte moderna in Messico nel XX secolo

fino al 13 dicembre 2026

Dal 9 giugno 2026 i Musei Capitolini – Villa Caffarelli dedicano una grande retrospettiva a Diego Rivera, cuore pulsante della modernità artistica messicana. La mostra Diego Rivera e la costruzione dell’arte moderna in Messico nel XX secolo, aperta al pubblico fino al 13 dicembre 2026 a Roma, riunisce oltre 140 opere per raccontare la nascita di un linguaggio visivo capace di intrecciare tradizione, avanguardia e impegno sociale.

Trenta lavori firmati da Rivera dialogano con dipinti, disegni e fotografie di protagonisti come Frida Kahlo, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Saturnino Herrán e molti altri, in un percorso che restituisce la ricchezza di una stagione in cui l’arte diventa strumento di costruzione identitaria per il Messico indipendente.

Diego Rivera (1886-1957) Mujer sentada con flores, Donna seduta con fiori 1944 – olio su tela, 118 x 150 cm – Città del Messico, Colección de Arte BBVA México, inv. CCB062 © Banco de México

Il Ritorno degli Eroi

Fino al 31 dicembre

La mostra Il Ritorno degli Eroi, ospitata al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma fino al 31 dicembre 2026, nasce per celebrare lo storico ingresso degli affreschi della Tomba François nel patrimonio dello Stato italiano. L’esposizione si propone di ricostruire e raccontare il contesto archeologico originario di questo celebre monumento di Vulci, risalente al IV secolo a.C. Per farlo, mette in dialogo diretto lo straordinario ciclo pittorico etrusco con una serie di reperti unici concessi da prestigiose istituzioni internazionali, come il Louvre e il British Museum. Tra gli oggetti esposti figurano i preziosi elementi del corredo funerario della famiglia aristocratica dei Saties, tra cui raffinate collane, orecchini in oro, anelli e vasi decorati. La mostra offre così al pubblico un percorso unitario che unisce le testimonianze materiali ai dipinti murali, valorizzando il legame tra il mito greco, la memoria storica e la rappresentazione del potere nel mondo etrusco.

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Gli angeli dei Musei Capitolini

ANGELI. Messaggeri, custodi e viandanti. Le sublimi creature dall’Antico al Contemporaneo

Fino al 1° novembre 2026 – Prorogata fino al 10 gennaio 2027

Per info consultare il sito

Figure sospese tra umano e divino, i messaggeri celesti tornano protagonisti a Roma con la mostra ANGELI. Messaggeri, custodi e viandanti. Le sublimi creature dall’Antico al Contemporaneo, ospitata nelle sale terrene di Musei Capitolini a Palazzo dei Conservatori dal 13 maggio al 1° novembre 2026. Un percorso espositivo che intreccia quindi arte e spiritualità, dedicato alla memoria di Papa Francesco, a un anno dalla sua scomparsa.

Curata da Massimo Rossi Ruben e Viviana Vannucci, l’esposizione è promossa da Roma Capitale con l’Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria, insieme alla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, ed è organizzata dal Centro Europeo per il Turismo e la Cultura con i servizi museali di Zètema Progetto Cultura.

Guercino, San Matteo e l’Angelo – Olio su tela, inv. PC 55 – Pinacoteca Capitolina, Roma

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GAM 100. Un secolo di Galleria comunale 1925–2025

Fino all’11 ottobre 2026 – prorogata fino al 7 febbraio

Per info consultare il sito.

Tra le mostre da non perdere a Roma c’è anche GAM 100. Un secolo di Galleria comunale 1925–2025, allestita alla Galleria d’Arte Moderna di Roma. L’esposizione celebra i cento anni della collezione civica capitolina con oltre 120 opere che ripercorrono un secolo di arte moderna e contemporanea, dal Futurismo alla Scuola Romana, fino alle acquisizioni più recenti. Un viaggio, dunque, nella storia culturale della città, tra grandi maestri, politiche di acquisizione e trasformazioni dello sguardo artistico.

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