Artissima 2026 torna all’Oval Lingotto Fiere di Torino dal 30 ottobre al 1 novembre. Tema dell’edizione è ‘Fancy: A Flexible, Acrobatic Body’, con 180 gallerie da 35 Paesi e un forte focus su ricerca e sperimentazione.

Dal 30 ottobre al 1° novembre 2026, l’Oval Lingotto Fiere di Torino ospita la trentatreesima edizione di Artissima, l’unica fiera italiana dedicata esclusivamente all’arte contemporanea. Per il quinto anno sotto la direzione di Luigi Fassi, la manifestazione riunisce gallerie, artisti e istituzioni internazionali, affiancando al mercato dell’arte un programma di mostre, installazioni, incontri e iniziative diffuse in città.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Il tema scelto per il 2026 è Fancy: A Flexible, Acrobatic Body, ispirato al pensiero della filosofa Martha C. Nussbaum. La fancy, intesa come capacità dell’immaginazione di proiettarsi oltre la propria esperienza, diventa il filo conduttore di un’edizione che invita a confrontarsi con punti di vista differenti e a esplorare nuovi linguaggi artistici.

LEGGI ANCHE: Fiere d’arte in Italia 2026: il calendario degli appuntamenti da non perdere

Artissima 2026, 180 gallerie da 35 Paesi

L’edizione 2026 vede la partecipazione di 180 gallerie italiane e internazionali, provenienti da 35 Paesi e quattro continenti, di cui 60 impegnate in progetti monografici. Gli spazi dell’Oval accolgono quattro sezioni storiche – Main Section, New Entries, Monologue/Dialogue e Art Editions – e tre sezioni curate: Present Future, Back to the Future e Disegni.

La Main Section riunisce 102 gallerie affermate del panorama internazionale, mentre New Entries è dedicata a 17 giovani realtà attive da meno di cinque anni e presenti per la prima volta in fiera. Monologue/Dialogue propone progetti personali e confronti tra artisti, mentre Art Editions si concentra su edizioni, stampe e multipli.

Le sezioni curate ampliano lo sguardo sulla produzione contemporanea: Present Future presenta artisti emergenti, Back to the Future riscopre figure attive tra gli anni Trenta e Novanta del Novecento e Disegni valorizza la ricerca artistica su carta.

Tra le presenze internazionali spiccano gallerie provenienti dall’Asia, dall’America centrale e meridionale, dal Sudafrica, dagli Stati Uniti e dall’Europa. Il Fondo Acquisizioni della Fondazione Arte CRT contribuisce inoltre ad arricchire le collezioni della GAM e del Castello di Rivoli, rafforzando il rapporto tra la fiera e le istituzioni museali torinesi.

L’arte invade Torino, dai musei all’ex giardino zoologico

Artissima 2026 si estende oltre gli spazi dell’Oval con un programma di progetti speciali che coinvolge musei, fondazioni, parchi e luoghi simbolici della città.

LEGGI ANCHE – Mostre ottobre 2026 a Torino: la guida aggiornata

Alle Gallerie d’Italia – Torino, dal 30 ottobre al 1° novembre, la mostra NO FUTURE, curata da Alice Motard, riunisce film e video d’artista realizzati tra il 2000 e il 2026. Il titolo riprende il celebre slogan punk degli anni Settanta per interrogarsi sulla difficoltà contemporanea di immaginare un futuro condiviso. Le opere affrontano temi come le crisi democratiche, i conflitti internazionali, le nuove tecnologie e l’emergenza ecologica.

All’ex Giardino Zoologico del Parco Michelotti, dal 29 ottobre al 1° novembre, il duo artistico Hedda Roman presenta I Left Something in the Woods, un cortometraggio che combina immagini surreali e intelligenza artificiale generativa. L’opera viene proiettata sulla facciata dell’edificio che un tempo ospitava giraffe ed elefanti, trasformando un luogo della memoria urbana in uno scenario enigmatico.

Il programma comprende anche una scultura gonfiabile di Franco Mazzucchelli nel Salone delle Feste dell’Hotel Principi di Piemonte e Vehicles, il nuovo intervento di Iris Touliatou sulla Pista 500 della Pinacoteca Agnelli.

Alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo arriva invece la prima mostra personale italiana di Louis Morlæ, vincitore del Premio illy Present Future 2025, dedicata alla sua ricerca sul rapporto tra futuro e nuove tecnologie.

Dall’intelligenza artificiale alla fotografia, le novità all’Oval

Anche all’interno della fiera, il programma espositivo si amplia con installazioni e progetti realizzati insieme a musei, istituzioni pubbliche e imprese.

La Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura partecipa con due spazi, uno dei quali dedicato a MIRA – Istituto Mediterraneo per la Ricerca e le Arti, il nuovo polo culturale di Messina. Il progetto viene presentato attraverso un’installazione del collettivo Polisonum.

Le Gallerie d’Italia – Torino propongono invece un’anticipazione della mostra di Massimo Vitali, prevista nel 2027. Le fotografie dell’artista, noto per i suoi scatti delle spiagge e dei luoghi della socialità, osservano gesti, comportamenti e rituali collettivi, restituendo uno sguardo sulle trasformazioni della società contemporanea.

Un’attenzione particolare è riservata alla scena artistica giapponese con anonymous art project, che presenta tre ricerche tra arte e tecnologia. Il collettivo Rhizomatiks propone Recursive, un’installazione interattiva basata sull’intelligenza artificiale; Alexa Kumiko Hatanaka espone linoleografie realizzate su carta tradizionale giapponese, mentre Sputniko! presenta A Sky of Infinite Wishes, un’opera multimediale che indaga il confine tra autenticità e immagini generate artificialmente.

I bambini diventano artisti con le vecchie maglie della Juventus

Tra le iniziative più particolari dell’edizione 2026 figura Artissima Junior, il progetto realizzato con Juventus e rivolto ai bambini dai 6 agli 11 anni.

Quest’anno l’artista Francis Offman guida Tomorrow, Piece by Piece, un laboratorio nel quale i piccoli partecipanti sono invitati a costruire un’opera collettiva attraverso il lavoro di squadra.

La particolarità è l’utilizzo di materiali recuperati dal mondo del calcio: divise da gioco e da allenamento, teloni, banner, numeri e lettere delle maglie, ma anche sfalci d’erba e fondi di caffè. Oggetti destinati a essere scartati diventano così gli elementi di una nuova composizione artistica.

Il progetto, realizzato con il Dipartimento Educazione della GAM – Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino, mette al centro creatività, collaborazione e riutilizzo dei materiali.

Moltitudini, la poesia incontra sei artisti contemporanei

Il dialogo tra linguaggi è al centro di Moltitudini, il progetto di residenza che coinvolge la poetessa Laura Accerboni e sei artisti che hanno scelto Torino come luogo di vita e ricerca: Guglielmo Castelli, Sara Enrico, Giorgio Griffa, Tom Johnson, Marzia Migliora e Laura Pugno.

L’iniziativa, sviluppata nell’ambito di IDENTITY con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo, esplora le possibilità di incontro tra scrittura poetica e arti visive. Attraverso conversazioni e momenti di confronto, Accerboni entra in relazione con le ricerche degli artisti, trasformando l’ascolto in un’esperienza creativa condivisa.

La residenza è protagonista della seconda edizione di Mondi Possibili. Dialoghi tra arte e letteratura, realizzata in collaborazione con la Fondazione Circolo dei lettori e delle lettrici.

Dopo il primo appuntamento del 21 ottobre, il programma prosegue sabato 31 ottobre alle 18.30 al Meeting Point di Artissima, con Laura Accerboni in dialogo con Giorgio Griffa, Tom Johnson e Laura Pugno. A moderare l’incontro sarà la storica dell’arte Giorgina Bertolino.

Arte e impresa, dalle residenze MADE IN alle architetture commestibili

Il rapporto tra arte contemporanea e mondo produttivo torna al centro di MADE IN, il programma di residenze d’artista in azienda sostenuto dalla Camera di commercio di Torino e curato da Sonia Belfiore.

Quattro artisti hanno lavorato a contatto con altrettante imprese, utilizzandone materiali, competenze e processi produttivi come punto di partenza per nuove opere. I protagonisti dell’edizione 2026 sono Dario Capello, in collaborazione con Blue Engineering, Roberto Casti con Galup, Lucia Cristiani con Oscalito 1936 e Marco Schiavone con Ferrino.

La VIP Lounge ospita invece Delizie, un intervento di Edoardo Piermattei che intreccia architettura, pittura e scultura. Il progetto comprende tre opere monumentali e un’originale architettura commestibile realizzata utilizzando i Krumiri Rossi, reinterpretati come elementi costruttivi ispirati al barocco piemontese.

Oscar Piattella, una grande opera di vetro torna al centro dell’attenzione

Tra i progetti diffusi in città figura anche Il respiro della luce, dedicato alla valorizzazione dell’opera di Oscar Piattella.

L’iniziativa punta a riscoprire la monumentale abside vetrata realizzata dall’artista nel 1992 per il Santuario di Nostra Signora della Salute di Torino: una struttura alta 17 metri, composta da circa 13mila tessere di vetro soffiato a bocca.

L’opera viene riletta attraverso un intervento di retroilluminazione, un paesaggio sonoro e la danza contemporanea. Il progetto prende avvio in occasione di Artissima e proseguirà nel biennio successivo, coinvolgendo anche la Pinacoteca Albertina con una mostra tematica e attività dedicate al pubblico.

Gli incontri di Artissima 2026 tra collezionismo e cultura

Il programma pubblico della fiera si arricchisce con Focus on Collecting, un nuovo format dedicato al collezionismo contemporaneo, al mecenatismo e al ruolo delle raccolte private nello sviluppo delle istituzioni culturali.

Tra gli appuntamenti figura il confronto del 30 ottobre sul rapporto tra collezionismo, equilibrio di genere e futuro dei musei, con la partecipazione di Valeria Napoleone, Pedro Barbosa, Vita Liberte e Beatrix Ruf.

Al Meeting Point by La Stampa sono inoltre previsti incontri con artisti, curatori, direttori di musei e protagonisti del mercato dell’arte. Il 31 ottobre, alle 16.30, è in programma Open Italy: politiche culturali per l’arte italiana, dedicato al ruolo delle istituzioni e alle strategie di sostegno alla produzione artistica nazionale.

Il mondo dell’editoria trova spazio in WoW – Worlds of Words, che riunisce riviste italiane e internazionali, pubblicazioni specializzate e un programma di conversazioni tra artisti, editori, ricercatori e curatori.

Tornano infine i Walkie Talkies, dialoghi itineranti tra curatori e collezionisti internazionali, e le AudioGuide, accessibili tramite smartphone, che permettono ai visitatori di esplorare gli stand seguendo percorsi narrati da mediatori professionisti.

Con queste iniziative, Artissima conferma la propria dimensione di fiera internazionale e, allo stesso tempo, di appuntamento culturale capace di coinvolgere l’intera città di Torino.

Foto: Ufficio Stampa