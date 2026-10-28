Dal Complesso della Pilotta alla Fondazione Magnani-Rocca, da Palazzo del Governatore ad APE Parma Museo: le mostre che raccontano la Parma dell’arte tra 2026 e 2027.

Dal Complesso monumentale della Pilotta ad APE Parma Museo, passando per la Fondazione Magnani-Rocca e il Palazzo del Governatore, Parma consolida il suo ruolo di città di progettazione culturale. Le grandi istituzioni storiche dialogano con le fondazioni e con le collaborazioni nazionali, come quella tra Comune e Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, portando in città capolavori raramente concessi in prestito.

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Tra Rinascimento emiliano, avanguardie del Novecento, ritratti femminili e paesaggi del Novecento parmense, il calendario 2026–2027 offre un vero itinerario nell’immaginario visivo della città. Di seguito una guida alle mostre da non perdere, con schede sintetiche su luoghi, date e temi.

Galleria Nazionale di Parma

Giorgio Gandini Del Grano. L’enigma di un maestro sulle orme di Correggio

Luogo: Complesso monumentale della Pilotta, Galleria Nazionale, Parma

Date: 17 ottobre 2026 – 17 gennaio 2027

Con la prima grande mostra monografica dedicata a Giorgio Gandini Del Grano, il Complesso monumentale della Pilotta mette al centro uno dei protagonisti più schivi e affascinanti della Scuola di Parma. «Giorgio Gandini Del Grano. L’enigma di un maestro sulle orme di Correggio» riunisce infatti quasi tutto il corpus pittorico noto dell’artista, attivo nel primo Cinquecento.

La mostra, curata da Stefano L’Occaso e Denis Ton con la collaborazione di Stefania Girometti, nasce con l’obiettivo di valorizzare le raccolte della Galleria Nazionale della Pilotta e presentare i risultati di nuove ricerche. Considerato un autentico petit maître del Rinascimento emiliano e tra i principali eredi della lezione di Correggio, Gandini Del Grano è qui raccontato attraverso dipinti rari e una selezione della sua produzione grafica.

Il progetto espositivo riunisce eccezionalmente nove dei dieci dipinti oggi ritenuti autografi, compresa la Pala di San Michele conservata in Pilotta e l’unica altra pala d’altare dell’artista, proveniente da Palazzo Pitti. Accanto a loro, sette opere di piccolo formato custodite tra Parma, Torino, Helsinki e collezioni private inglesi, tra cui La città di Parma presentata alla Vergine, tavola lignea acquistata nel 2024 che intreccia devozione, complessità compositiva e un forte richiamo simbolico alla città.

Una sezione ampia è dedicata anche a disegni e fogli provenienti da importanti istituzioni europee, che permettono di seguire da vicino il processo creativo del pittore e di restituire un nuovo sguardo sulla cultura figurativa parmigiana del primo Cinquecento.

Giorgio Gandini Del Grano, La città di Parma presentata alla Vergine, circa 1530-1538, olio su tavola preparata con tela, 56 x 43 cm, Parma, Galleria Nazionale, Complesso monumentale della Pilotta

Fondazione Magnani-Rocca

Man Ray: tutto

Luogo: Fondazione Magnani-Rocca, Villa dei Capolavori, Mamiano di Traversetolo (Parma)

Date: fino al 13 dicembre 2026

Alla Fondazione Magnani-Rocca, nella Villa dei Capolavori di Mamiano di Traversetolo, Man Ray viene raccontato nella sua interezza. Man Ray: tutto è una grande retrospettiva con oltre 250 opere che sceglie di non separare i diversi linguaggi attraversati dall’artista – fotografia, pittura, scultura, design, grafica, cinema – ma di metterli in relazione per restituire la natura trasversale della sua ricerca.

Solarizzazioni e rayographs, ritratti delle muse e dei protagonisti delle avanguardie, lavori per la moda e opere nate dalla sperimentazione personale convivono con oggetti-icona come il ferro da stiro Cadeau e il metronomo di Indestructible object. La mostra, curata da Walter Guadagnini, Mauro Carrera e Stefano Roffi, evita la sequenza di capolavori isolati per seguire invece le traiettorie di un artista che passa con naturalezza da un mezzo all’altro.

Il percorso ripercorre gli esordi americani, la stagione dadaista, l’immersione nella Parigi surrealista e il continuo ritorno su temi e immagini che Man Ray trasferisce da un linguaggio all’altro. Fotografie, oggetti, disegni e dipinti compongono un vero e proprio «pianeta», in cui l’ironia convive con il mistero e il titolo diventa parte dell’opera, capace di spostare il significato e di stimolare la nostra capacità di pensare.

Palazzo del Governatore

LEI. Ritratti di donne, da Van Gogh a Modigliani e oltre

Luogo: Palazzo del Governatore, primo piano, Parma

Date: 2 ottobre 2026 – 8 marzo 2027

Per la seconda tappa del protocollo d’intesa con il Comune di Parma, la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea porta in città un nucleo di opere raramente concesse in prestito. «LEI. Ritratti di donne, da Van Gogh a Modigliani e oltre», allestita al primo piano del Palazzo del Governatore, è un viaggio in oltre due secoli di storia dell’arte attraverso più di sessanta ritratti femminili.

Curata da Renata Cristina Mazzantini e Cesare Biasini Selvaggi, l’esposizione mette al centro la figura femminile come motore della creatività tra XIX e XX secolo. In tredici sale si susseguono dipinti, sculture, disegni, fotografie e arazzi, in cui le donne ritratte – reali o immaginate – raccontano destini, ruoli sociali, desideri e inquietudini che attraversano il tempo.

Tra le protagoniste, la Signora Ginoux, l’Arlesiana di Vincent van Gogh, la marchesa Luisa Casati ritratta da Giovanni Boldini, Hanka Zborowska nella Signora dal collaretto di Amedeo Modigliani e Carminella, giovane del popolo dipinta da Antonio Mancini. Il percorso si apre alle acquisizioni più recenti della GNAMC, come il pastello Nu Debout di Pablo Picasso, dialoga con i disegni di Gustav Klimt e con le sculture di Alberto Giacometti, e arriva fino al contemporaneo con le fotografie di Dora Maar e Francesca Woodman, le sculture di Antonietta Raphaël e le performance di Vanessa Beecroft e Marinella Senatore.

Una sezione è dedicata all’arte italiana tra le due guerre, con i ritratti di Giorgio de Chirico, Gino Severini, Carlo Carrà, Renato Guttuso e molti altri, dove le figure femminili non sono semplici allegorie domestiche ma presenze complesse, attraversate da silenziose resistenze. La mostra, letta dalla direttrice Mazzantini come tassello del progetto «Museo migrante», dialoga anche con l’ottantesimo anniversario del voto alle donne, trasformandosi in un’occasione di riflessione sulla rappresentazione e sull’autodeterminazione femminile.

APE Parma Museo

AMOR LOCI. Paesaggi dalle Raccolte d’arte di Fondazione Monteparma

Luogo: APE Parma Museo, Parma

Date: 23 ottobre 2026 – 31 gennaio 2027 (dal martedì alla domenica, ore 10.30-17.30)

Con AMOR LOCI. Paesaggi dalle Raccolte d’arte di Fondazione Monteparma, APE Parma Museo propone un viaggio nel Novecento parmense attraverso il tema del paesaggio. La mostra, curata da Carla Dini e promossa da Fondazione Monteparma, riunisce centoventi dipinti di venticinque artisti appartenenti alle raccolte d’arte della Fondazione, offrendo una pluralità di sguardi sul territorio parmense e sulle sue trasformazioni.

Il titolo richiama il legame profondo che unisce gli artisti ai luoghi: il paesaggio diventa specchio della relazione tra individuo e mondo, spazio vissuto in cui si intrecciano esperienze, emozioni e ricordi. Il percorso espositivo, concepito come una passeggiata tra luoghi del passato e del presente, mette in dialogo opere legate alle tendenze del Novecento con dipinti che guardano alla tradizione ottocentesca, tra affinità e contrasti cromatici, formali e materici.

Un rilievo particolare è riservato alla tradizione pittorica parmense, con artisti nati, formatisi o vissuti in città e nel territorio. Quindici di loro sono stati allievi o docenti della Scuola d’Arte di Parma, poi Regio Istituto d’Arte «Paolo Toschi», a testimonianza del ruolo centrale di questa istituzione per la vita culturale locale. Tra i temi affrontati emergono anche il mutato rapporto tra uomo e natura – dal contesto rurale a quello industriale e postindustriale – e la necessità di riscoprire il paesaggio come patrimonio collettivo da tutelare. La mostra è accompagnata da un ciclo di incontri di approfondimento che intrecciano storia dell’arte, identità locale e attenzione ambientale.

Palazzo Pigorini

Marilyn Monroe. Fragments

Luogo: Palazzo Pigorini

Date: 21 novembre – 2 maggio 2027

Dal 21 novembre 2026 al 2 maggio 2027 Palazzo Pigorini, nel cuore di Parma, ospita la mostra Marilyn Monroe. Fragments, un progetto espositivo che celebra il centenario della nascita della diva americana attraverso fotografie, video e documenti. Il percorso invita a guardare oltre l’immagine patinata di Hollywood, restituendo la complessità di una figura che ha segnato in profondità la cultura visiva del Novecento.

Marilyn Monroe resting between takes during a photographic studio session, during the filming “The Misfits”, Hollywood, California, USA, 1960. © Eve Arnold/Magnum Photos

Ideata da Suazes srl in collaborazione con il Comune di Parma – Assessorato alla Cultura e Turismo e con il sostegno di Magnum Photos, la mostra riunisce gli scatti di grandi maestri della fotografia come Inge Morath, Philippe Halsman, Elliott Erwitt, Bruce Davidson, Eve Arnold, Dennis Stock, Erich Hartmann, Ernst Haas, Henri Cartier-Bresson e Cornell Capa. Attraverso frammenti, sessioni di posa, momenti rubati sul set e nella vita privata, emerge una Marilyn capace di usare consapevolmente il proprio corpo e il proprio volto come strumenti espressivi, in dialogo continuo con i fotografi che la ritraggono.

Palazzo Tarasconi

Caravaggio e la luce del ‘600

Luogo: Palazzo Tarasconi

Date: 11 novembre – 28 marzo 2027

L’esposizione, che conta 28 dipinti provenienti da collezioni private italiane e realizzati da 25 artisti, illustrerà la forza rivoluzionaria e l’eredità artistica di Michelangelo Merisi detto il Caravaggio, attraverso opere dei cosiddetti “caravaggeschi”, suoi seguaci e imitatori. La rassegna, che ha il suo punto di forza nell’opera a olio su tela del Caravaggio, “L’incredulità di San Tommaso”, opera attribuita al Maestro e compiuta intorno al 1607, porterà all’attenzione del visitatore il ruolo della luce come rivelazione e alla nascita di una nuova ritrattistica.

Foto: Ufficio Stampa