A Palazzo Pigorini di Parma arriva la mostra “Marilyn Monroe. Fragments”: un percorso fotografico e multimediale che racconta l’icona del Novecento oltre il mito hollywoodiano.

Dal 21 novembre 2026 al 2 maggio 2027 Palazzo Pigorini, nel cuore di Parma, ospita la mostra Marilyn Monroe. Fragments, un progetto espositivo che celebra il centenario della nascita della diva americana attraverso fotografie, video e documenti. Il percorso invita a guardare oltre l’immagine patinata di Hollywood, restituendo la complessità di una figura che ha segnato in profondità la cultura visiva del Novecento.

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Marilyn Monroe posing for a cover photograph to appear in “Esquire” Magazine, Hollywood, California, USA, 1954.

© Philippe Halsman/Magnum Photos

Fotografie Magnum tra mito, fragilità e consapevolezza

Ideata da Suazes srl in collaborazione con il Comune di Parma – Assessorato alla Cultura e Turismo e con il sostegno di Magnum Photos, la mostra riunisce gli scatti di grandi maestri della fotografia come Inge Morath, Philippe Halsman, Elliott Erwitt, Bruce Davidson, Eve Arnold, Dennis Stock, Erich Hartmann, Ernst Haas, Henri Cartier-Bresson e Cornell Capa. Attraverso frammenti, sessioni di posa, momenti rubati sul set e nella vita privata, emerge una Marilyn capace di usare consapevolmente il proprio corpo e il proprio volto come strumenti espressivi, in dialogo continuo con i fotografi che la ritraggono.

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Le parole di Eve Arnold, una delle autrici più vicine all’attrice, sottolineano come Marilyn sapesse trasformarsi davanti all’obiettivo, cambiando personaggio e dando vita a versioni sempre nuove di sé. Le fotografie diventano così il luogo in cui l’attrice sembra ritrovare una prova tangibile della propria esistenza, oltre le immagini effimere del cinema. Il risultato è un racconto visivo che alterna seduzione e vulnerabilità, controllo e abbandono, mettendo in discussione gli stereotipi che hanno fissato il suo volto nella memoria collettiva.

Marilyn Monroe on the Nevada Desert during the filming of “The Misfits”, Reno, Nevada,

USA, 1960. © Eve Arnold/Magnum Photos

Orari di apertura e un dialogo con la storia dell’arte

Marilyn Monroe. Fragments si inserisce nel più ampio dialogo sulla rappresentazione femminile, affiancandosi idealmente alla mostra LEI. Ritratti di donne, da Van Gogh a Modigliani e oltre ospitata a Parma. Se la pittura ha raccontato per secoli il volto delle donne, la fotografia ha fatto di Marilyn un’icona globale, poi rielaborata anche dall’arte contemporanea, come dimostra la celebre serie che Andy Warhol dedicò al suo volto. L’esposizione è aperta da mercoledì a venerdì dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 19.00, mentre sabato, domenica e festivi dalle 10.00 alle 19.00; chiusura il lunedì e il martedì.

Nel centenario della nascita, la mostra invita il pubblico a interrogarsi su quanto davvero conosciamo la donna dietro il mito. Tra immagini, testimonianze e citazioni – come le parole di Lee Strasberg che la definì «simbolo dell’eterna femminilità» – il percorso evidenzia come Marilyn abbia saputo trasformare una storia personale segnata da fragilità in una potente narrazione di emancipazione, capace ancora oggi di influenzare il nostro sguardo su bellezza, femminilità e celebrità.

Foto: Ufficio Stampa