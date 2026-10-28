A Firenze una grande mostra ricostruisce il collezionismo di Lorenzo il Magnifico: oltre cento opere, la trilogia riunita della Battaglia di San Romano e capolavori da Uffizi, Met e Louvre.

Dal 3 dicembre 2026 al 1° marzo 2027 gli spazi del Tesoro dei Granduchi al piano terreno di Palazzo Pitti ospitano “Magnifico 1492”, una grande mostra che le Gallerie degli Uffizi dedicano a Lorenzo de’ Medici e alla sua straordinaria raccolta di opere e oggetti d’arte.

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Oltre cento opere dai musei del mondo

Frutto di un ampio lavoro scientifico e curatoriale, l’esposizione ricostruisce nel dettaglio la collezione medicea inventariata nel 1492 alla morte del Magnifico, contestualizzandone la disposizione negli ambienti dell’antica residenza di via Larga, oggi Palazzo Medici Riccardi, e analizzando il collezionismo mediceo dal punto di vista storico-artistico e filosofico-teologico.

I visitatori potranno ammirare più di cento opere tra dipinti, sculture, vasi, gemme, cammei, monete, codici miniati e carte geografiche, in arrivo da numerosi musei italiani e internazionali. Il percorso espositivo testimonia la varietà di interessi e curiosità della stirpe medicea, che fece del collezionismo un potente strumento di rappresentazione politica e culturale.

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La trilogia riunita della Battaglia di San Romano

Evento eccezionale della mostra è la riunione, per la prima volta nella storia, della trilogia della Battaglia di San Romano di Paolo Uccello: i tre celebri pannelli, oggi divisi tra Uffizi, National Gallery di Londra e Louvre di Parigi, tornano a essere esposti insieme, come nella dimora medicea del Quattrocento.

Capolavori dal Met e dalla Biblioteca Nazionale di Parigi

Tra i prestiti di maggior rilievo figurano lo Spiritello in rame dorato attribuito a un collaboratore di Donatello, proveniente dal Metropolitan Museum of Art di New York, che un tempo decorava la fontana del cortile di Palazzo Medici, e il prezioso manoscritto miniato con i Trionfi di Francesco Petrarca, realizzato per Lorenzo e oggi conservato alla Bibliothèque Nationale de France.

Accanto a questi capolavori, il pubblico potrà riscoprire opere come l’Adorazione dei Magi di Botticelli e il Ritratto di Lorenzo de’ Medici detto il Magnifico, oltre a numerosi materiali che raccontano la rete di artisti e intellettuali che gravitava attorno alla corte medicea.

Lorenzo il Magnifico e la Firenze del Rinascimento

Figura centrale della politica e della cultura del suo tempo, Lorenzo di Piero de’ Medici trasformò Firenze nella capitale del Rinascimento, circondandosi di umanisti come Poliziano, Marsilio Ficino e Pico della Mirandola e di artisti come Botticelli e Michelangelo. La mostra invita a rileggere le sue scelte collezionistiche alla luce del disegno politico della dinastia, volto a consolidare il potere mediceo in Toscana e nella penisola italiana.

Secondo il direttore delle Gallerie degli Uffizi Simone Verde, l’esposizione offre l’occasione per riflettere sul collezionismo dei primi Medici fino a Lorenzo, avvalendosi di studi inediti e mettendo in relazione le opere con le strategie di autorappresentazione e di diplomazia culturale della famiglia.

Biglietti, orari e prenotazioni

I biglietti per “Magnifico 1492” sono prenotabili dal 2 novembre sul sito ufficiale delle Gallerie degli Uffizi. La mostra è visitabile negli orari di apertura di Palazzo Pitti, dal martedì alla domenica dalle 8.15 alle 18.30, con ultimo ingresso alle 17.30.

L’esposizione si inserisce nel più ampio programma di valorizzazione del patrimonio mediceo e rinascimentale fiorentino, offrendo al pubblico un’occasione unica per entrare idealmente nello studiolo del Magnifico e nei suoi spazi di rappresentanza, ripercorrendo la storia di una delle collezioni più influenti d’Europa.

Foto: Ufficio Stampa