Tre uomini incappucciati hanno assaltato la Galleria Rosso20sette a Roma durante la mostra di Laika, minacciando il gallerista e imbrattando tutte le opere esposte.

A Roma, nel pomeriggio del 27 ottobre 2026, tre uomini incappucciati hanno fatto irruzione nella Galleria Rosso20sette, in via del Sudario 39, dove è in corso la mostra “The Collapse of Democracy” di Laika. I tre hanno minacciato il gallerista Stefano Ferraro, costringendolo a rimanere immobile mentre imbrattavano tutte le opere esposte, in un’azione che l’artista definisce apertamente squadrista.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Violenza, censura e collasso dei valori democratici

Nel suo commento a caldo, Laika parla di un “fatto gravissimo” e lega quanto accaduto a un clima di violenza, censura e repressione sempre più normalizzato. Secondo l’artista, una parte politica del Paese legittima comportamenti che spingono alcuni a sentirsi autorizzati ad agire nell’impunità, trasformando l’attacco alla galleria in un vero e proprio attacco al dissenso e alla libertà di espressione.

LEGGI ANCHE: Mostre ottobre 2026 a Roma: la guida aggiornata

“È il tempo del coraggio e non della paura”

Rivolgendosi direttamente agli autori dell’aggressione, Laika sottolinea come il gesto non abbia ottenuto l’effetto di intimidirla, ma anzi abbia rafforzato la sua convinzione di “essere dalla parte giusta della storia”. Tra le opere danneggiate c’è anche un lavoro dedicato a Martin Luther King, su cui campeggia la frase “L’odio distrugge chi odia”: un monito che l’artista rilancia, ribadendo che “è il tempo del coraggio e non della paura” e che la sua azione proseguirà “nelle piazze, sui muri e nelle gallerie”.

La voce del gallerista e il ruolo degli spazi d’arte

Stefano Ferraro racconta di essere stato minacciato per impedirgli di intervenire mentre le opere venivano imbrattate, sottolineando come l’episodio rappresenti un’aggressione a chi lavora nello spazio espositivo e alla libertà degli artisti ospitati. Una galleria, ricorda Ferraro, deve poter restare un luogo di confronto, anche quando le opere sono scomode e mettono in discussione potere e narrazioni dominanti.

“The Collapse of Democracy – States of Injustice, Chapter 2”

La mostra “The Collapse of Democracy – States of Injustice, Chapter 2”, inaugurata il 10 ottobre e prevista fino al 14 novembre, è curata dal Team 1954 e riunisce una ventina di opere tra tele, lavori su carta e installazioni. Il progetto nasce dal secondo viaggio di Laika negli Stati Uniti e affronta le contraddizioni della società americana, le ingiustizie strutturali e le politiche dell’amministrazione Trump, accostando opere di denuncia a omaggi a figure e movimenti impegnati nella difesa dei diritti civili e a lavori a sostegno della Palestina.

Solidarietà dal mondo dell’arte e della cultura

Dopo l’aggressione, all’artista sono arrivati numerosi messaggi di solidarietà dal mondo della politica, dello spettacolo e dell’arte. Tra questi anche quello di Shepard Fairey, noto come Obey, che Laika aveva incontrato a Los Angeles, a conferma di come l’episodio venga percepito come un attacco non solo a una singola mostra, ma alla libertà di espressione artistica in senso più ampio.

Foto: Ufficio Stampa