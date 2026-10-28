Dal 17 ottobre 2026 al 29 marzo 2027 il Chiostro del Bramante celebra 30 anni con FOOD. Il gusto nell’arte: 190 opere e oltre 60 artisti sul cibo tra identità, corpo, memoria e ambiente.

Dal 17 ottobre 2026 al 29 marzo 2027 il Chiostro del Bramante di Roma dedica la grande mostra “FOOD. Il gusto nell’arte” a uno dei temi più universali della storia umana: il cibo. L’esposizione celebra i 30 anni di attività di DART – Chiostro del Bramante riunendo 190 opere tra dipinti, sculture, installazioni, video, fotografie, oggetti di arti applicate e documenti.

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Oltre 60 artisti tra barocco e contemporaneo

Curata da Suzanne Landau, la mostra costruisce un percorso in sei capitoli che attraversa cinque secoli e più continenti, mettendo in dialogo natura morta barocca e ricerca contemporanea. Oltre 60 artisti e artiste – tra cui Marina Abramović, David LaChapelle, Sophie Calle, Vanessa Beecroft, Yinka Shonibare, Piero Gilardi, Carrie Mae Weems, Sam Taylor-Johnson, Daniel Spoerri, Christian Berentz, Sigalit Landau, Ernesto Neto, Vik Muniz, Subodh Gupta, Claire Fontaine, Ori Gersht, Mat Collishaw e Superflex – raccontano il cibo come corpo, desiderio, identità, potere e relazione sociale.

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Le sezioni – Il cibo attraversa il mondo; Il corpo e il cibo; Giocare con il cibo; Dalla natura morta alla tavola; Il cibo e l’ecologia; Il cibo e i ricordi – intrecciano opere di epoche diverse per riflettere su identità, politica, status sociale, piacere, tabù, disuguaglianze, scambi globali e ambiente. Il cibo diventa allegoria, metafora, atto di ribellione e racconto intimo di memoria e affetti.

Installazioni immersive, educazione e progetti speciali

Tra i dialoghi più significativi spiccano le grandi nature morte di Bartolomeo Bimbi accostate alle sperimentazioni di artisti contemporanei come Ori Gersht, Sam Taylor-Johnson e Mat Collishaw, che trasformano la tradizione in immagini sospese tra bellezza, decomposizione e violenza. Due installazioni monumentali – Sweet Memories di Simone Post e Pasta Shell Grotto di Bompas & Parr, realizzata con il supporto tecnico La Molisana – invadono gli spazi del Chiostro trasformando il visitatore in protagonista di ambienti dove il cibo diventa architettura e materia immersiva.

La mostra è anche un’esperienza educativa inclusiva: il Dipartimento educativo del Chiostro del Bramante propone visite guidate, laboratori per scuole e famiglie, pannellistica family e il “Ricettario delle Meraviglie”, con particolare attenzione all’accessibilità e alle visite in LIS. L’audioguida “Il gusto di Roma”, ideata da Giovanni De Stefano, affida otto opere a otto protagonisti della cultura gastronomica romana, mentre numerose collaborazioni – dalla Villa medicea di Poggio a Caiano e il Museo della Natura Morta all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e a Coldiretti – estendono il progetto ai temi del restauro, della nutrizione pediatrica, della sostenibilità agricola e del patrimonio alimentare.

Foto: Ufficio Stampa